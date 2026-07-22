आरती की थाली तक पहुंचा डिजिटल भारत

कुछ समय पूर्व नंदगांव स्थित श्रीनंद बाबा मंदिर (मथुरा) में दर्शन का अवसर मिला। पूजा-अर्चना के उपरांत जब आरती की थाली श्रद्धालुओं के मध्य पहुंची, तो उसमें पुष्प, अक्षत और दक्षिणा के साथ एक क्यूआर कोड भी ससम्मान स्थापित…

महेंद्र नाथ पांडेय,पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ समय पूर्व नंदगांव स्थित श्रीनंद बाबा मंदिर (मथुरा) में दर्शन का अवसर मिला। पूजा-अर्चना के उपरांत जब आरती की थाली श्रद्धालुओं के मध्य पहुंची, तो उसमें पुष्प, अक्षत और दक्षिणा के साथ एक क्यूआर कोड भी ससम्मान स्थापित था। श्रद्धालु उसी श्रद्धा भाव से, जिससे वे वर्षों से दान-पात्र में मुद्रा अर्पित करते आए हैं, अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल दक्षिणा समर्पित कर रहे थे।

उस क्षण सहज ही मन में विचार आया, यह केवल तकनीक का प्रवेश नहीं, बल्कि भारत की उस जीवंत सांस्कृतिक चेतना का प्रमाण है, जो समय के साथ स्वयं को रूपांतरित तो करती है, किंतु अपने मूल भाव को नहीं छोड़ती। वास्तव में, द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि की वैदिक परंपरा आज डिजिटल भुगतान के माध्यम से एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। मंदिर की चौखट पर स्थापित क्यूआर कोड मुझे मात्र ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान का नहीं, बल्कि परंपरा और प्रौद्योगिकी के सुंदर संगम का साक्षात् दर्शन प्रतीत हुआ। यह संगम सुनियोजित राष्ट्रीय मिशन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देन है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई, 2015 को हुआ था। तब से लेकर आज तक की इसकी यात्रा ने देश के डिजिटल परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।

भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि उसने परिवर्तन को अपनी सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप आत्मसात किया। आज भारतीय मंदिरों में दिखाई देने वाला यह नया दृश्य इसी सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में दान और दक्षिणा केवल आर्थिक लेन-देन का विषय नहीं रहे हैं। वे समर्पण, त्याग और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रतीक रहे हैं। वेदों, उपनिषदों और स्मृति ग्रंथों में दान को धर्म के प्रमुख स्तंभों में स्थान दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद का निर्देश श्रद्धया देयम् अर्थात श्रद्धा के साथ दान दो, आज भी भारतीय जीवन-दर्शन का मूल आधार है।

इतिहास साक्षी है। मंदिर केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं थे। वे शिक्षा, चिकित्सा, जल-संरक्षण, कला-संवर्द्धन और सामाजिक सुरक्षा के भी प्रमुख संस्थान थे। चोल साम्राज्य के बृहदेश्वर मंदिर से लेकर विजयनगर साम्राज्य के विशाल देवालयों तक मंदिर स्थानीय अर्थव्यवस्था के केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों के पास भूमि होती थी। वे कृषि उत्पादन का प्रबंधन करते थे, कलाकारों-विद्वानों को संरक्षण देते थे और अन्न क्षेत्रों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की सहायता करते थे। इस दृष्टि से दक्षिणा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, वह समाज में पुनर्निवेश का माध्यम भी थी। 21वीं सदी का भारत उसी परंपरा को डिजिटल माध्यमों के जरिये नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है।

विगत एक दशक में भारत ने जिस डिजिटल क्रांति का अनुभव किया है, वह विश्व के अनेक देशों के लिए अध्ययन का विषय बन चुकी है। दूरसंचार विभाग और ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, हमारे देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 से 100 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

डिजिटल पहुंच के विस्तार में डाटा की सुलभता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दशक पूर्व जहां मोबाइल डाटा का मूल्य आम नागरिक की पहुंच केे बाहर माना जाता था, वहीं आज भारत विश्व के सबसे सस्ते डाटा बाजारों में गिना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक आकलनों के अनुसार, मोबाइल डाटा की औसत लागत में पिछले दस वर्षों के दौरान 95 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि स्मार्टफोन और इंटरनेट अब केवल शहरी सुविधा न रहकर ग्रामीण भारत की भी आवश्यकता बन गए हैं।

इस डिजिटल आधारभूत संरचना का सबसे बड़ा प्रभाव भुगतान प्रणाली में दिखाई देता है। रिजर्व बैंक और एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल भुगतान तंत्र संचालित कर रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले त्वरित डिजिटल भुगतानों में करीब आधी हिस्सेदारी भारत की है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिये 24 हजार करोड़ से अधिक के लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक रहा।

साफ है, डिजिटल भुगतान अब भारतीय समाज की सामान्य जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। धार्मिक संस्थानों में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकृति इसी परिवर्तन का परिणाम है। आज काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सिद्धिविनायक, वैष्णो देवी, तिरुपति, सोमनाथ जैसे देश के कई प्रमुख मंदिर व क्षेत्रीय देवालय डिजिटल भुगतान सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।

इसका पहला लाभ समावेशिता है। पहले दक्षिणा का अवसर उसी को मिलता था, जो व्यक्तिगत रूप से मंदिर तक पहुंच सके। आज डिजिटल माध्यमों ने इस सीमा को समाप्त कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, विश्व भर में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने इस विशाल समुदाय को भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थाओं से निकटता से जोड़ दिया है।

डिजिटल दक्षिणा का दूसरा लाभ सामाजिक भागीदारी के विस्तार के रूप में सामने आया है। मंदिरों द्वारा संचालित गौशालाएं, छात्रावास, अन्न क्षेत्र, संस्कृत विद्यालय, चिकित्सा शिविर और सेवा परियोजनाएं अब व्यापक पैमाने पर जन-सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। छोटे-छोटे डिजिटल योगदान मिलकर बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाएं सावधानी की मांग करती हैं। नकली क्यूआर कोड, फर्जी भुगतान लिंक और डिजिटल धोखाधड़ी की आशंकाएं मौजूद हैं। डिजिटल विभाजन का प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे में, वरिष्ठ नागरिकों, सीमित डिजिटल साक्षरता वाले लोगों और दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक दान-व्यवस्था को समानांतर रूप से बनाए रखना आवश्यक है।

वस्तुतः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि से क्यूआर कोड तक की यह यात्रा केवल तकनीकी विकास का इतिहास नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की जीवंतता व अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। क्यूआर कोड भारतीय सभ्यता की उस निरंतर यात्रा का नवीन प्रतीक है, जिसमें युग बदलते हैं, साधन बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन श्रद्धा, समर्पण और लोक-कल्याण का मूल भाव सनातन बना रहता है। यही भारत की शक्ति है, यही उसकी पहचान है, और यही उसके भविष्य का आधार भी।