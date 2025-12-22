ढाका से रिश्ते में एहतियात जरूरी

संक्षेप: बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के 18 महीने बाद भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य होने की कोई सूरत नहीं दिख रही। दोनों देशों के संबंध एक के बाद दूसरी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इसके स्पष्ट संकेत हैं….

हैप्पीमॉन जैकब,विजिटिंग प्रोफेसर, शिव नाडार विवि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के 18 महीने बाद भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य होने की कोई सूरत नहीं दिख रही। दोनों देशों के संबंध एक के बाद दूसरी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इसके स्पष्ट संकेत हैं, ढाका में जारी विरोध-प्रदर्शन और भारत-विरोधी बढ़ती भावनाएं। बेशक, नई दिल्ली को भरोसा है कि फरवरी में होने वाले आम चुनाव के बाद इस पड़ोसी देश में हालात सुधर सकते हैं, मगर यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा, नई दिल्ली को ढाका के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए और राजनीतिक-भावनात्मक नजरिया अपनाने के बजाय व्यावहारिक एवं समाधानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को अपनाना चाहिए।

बांग्लादेश के साथ तेजी से बिगड़ते संबंध भारत के लिए तीन तरह की चुनौतियां पेश करतेे हैं- करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा-रेखा पर असुरक्षा और घुसपैठ, भारत-विरोधी ताकतों द्वारा सीमा-पार ठिकाना बनाने का खतरा और बांग्लादेश का पाकिस्तान-चीन गठबंधन की ओर झुकाव के कारण इस्लामाबाद व बीजिंग द्वारा ढाका-नई दिल्ली के बीच बढ़ते दरार का फायदा उठाना।

तेजी से बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों को देखें, तो इस साल जून में, चीन के कुनमिंग शहर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के साथ चीन के उप-विदेश मंत्री सन वेइदोंग की मुलाकात हुई थी, जो नई दिल्ली के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसके बाद साल के अंत में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज अचानक बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। बीजिंग भी मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है।

किसी भी नजरिये से देखें, तो मौजूदा द्विपक्षीय रिश्ते भारत के लिए बेहद प्रतिकूल हैं। इससे बांग्लादेश के हितों को और अधिक नुकसान पहुंचता है, पर शायद वहां की हुकूमत को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भारत के साथ तनाव अपनी घरेलू विफलताओं व अक्षमताओं (आर्थिक व अन्य) को छिपाने का एक रास्ता है। इसलिए, यह मानना कि भारत के साथ खराब रिश्ते ढाका के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, हमारी बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है।

जिस तरह बंग्लादेश द्वारा युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों को पनाह देने का आरोप भारत पर मढ़ना गलत है, उसी तरह से नई दिल्ली द्वारा शेख हसीना को फांसी के लिए सौंपने (क्योंकि उनको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है) संबंधी मांग का पूरा किया जाना भी नामुमिकन है। ढाका को यह समझना चाहिए कि न तो हादी की हत्या और न ही उनके हत्यारों को संरक्षण देना नई दिल्ली के हित में हैं। वास्तव में, इससे भारत को नुकसान ही होगा।

आज के ढाका के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें पांच बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली, हमें असल मुद्दों और गैर-वाजिब मसलों के बीच अंतर करना चाहिए। हालांकि, आज के बांग्लादेश में शोर-शराबा ही अधिक हो रहा है, क्योंकि यूनुस सरकार असल मुद्दों से ज्यादा बेजा मसलों पर जोर दे रही है। इसलिए, न तो मुख्य सलाहकार और न उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातें करने से जमीनी स्तर पर भारत-विरोधी भावनाएं शांत हो सकती हैं। लिहाजा, ढाका से कम-से-कम संपर्क रखने की नई दिल्ली की रणनीति समझ में आती है। मगर यदि यह न्यूनतम संपर्क इस उम्मीद पर टिकी है कि फरवरी के चुनावों और ढाका में स्थिर सरकार बनने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो यह दूर की कौड़ी जान पड़ती है। इसीलिए, नई दिल्ली को हर स्तर पर ढाका से जुड़ना चाहिए, क्योंकि संपर्क न करने से अविश्वास की खाई और चौड़ी हो सकती है।

दूसरी, हमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के मुद्दे पर अधिक व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। बेशक, बांग्लादेश की हुकूमत घरेलू सियासी लाभ के लिए और नई दिल्ली को पिछले पांव पर धकेलने के लिए हसीना मुद्दे का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है, फिर भी, यह द्विपक्षीय संबंध की एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। लिहाजा, हमें अधिक तटस्थ होकर इस पर विचार करना चाहिए। निस्संदेह, नई दिल्ली उनको मृत्युदंड के लिए ढाका वापस नहीं भेजेगी, जो सही भी है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें नई दिल्ली में ही रखना चाहिए, जिससे ढाका के साथ हमारे रिश्ते और जटिल हो जाएं। क्यों नहीं हम मित्रवत खाड़ी या यूरोपीय देशों के साथ उनको शरण देने के लिए बातचीत करते? उनका तो बांग्लादेश से हमारी तरह कोई सीधा हित भी नहीं जुड़ता। यह एक ऐसा समाधान है, जो मौजूदा द्विपक्षीय गतिरोध को भी दूर कर सकता है।

तीसरी, हमें इस बात पर जोर देते रहना चाहिए कि अवामी लीग को फरवरी के चुनावों में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। अगर अवामी लीग के बिना यहां चुनाव होते हैं और सरकार बनती है, जिसकी आशंका है, तब भी नई दिल्ली को उससे बातचीत करनी चाहिए। अगर बांग्लादेश दिखावटी चुनाव कराता है, तो इसके लिए वही जिम्मेदार होगा, हम नहीं। हमें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल उससे संबंध बढ़ाना चाहिए। बेशक, एक सच्चा लोकतांत्रिक बांग्लादेश हमारे हित में है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। लिहाजा, बांग्लादेश की घरेलू राजनीति को लेकर चिंताएं हमारे हितों में रुकावट नहीं बननी चाहिए।

चौथी, हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंधों का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया है। शायद इसका समाधान इसे राजनीति से मुक्त करने और विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने में निहित है। इस नजरिये से देखें, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के बीच नवंबर में हुई बैठक अहम है और आगे बढ़ने का मार्ग भी।

आखिर में, बांग्लादेश के प्रति हमारा नजरिया व्यापक क्षेत्रीय भू-राजनीति के अनुसार होनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से अभी भारत के अनुकूल नहीं है। हमें ढाका के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़कर इस प्रतिकूल क्षेत्रीय स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यदि ढाका की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनने से चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश गठबंधन की ताकत को कम करने में मदद मिलती है, तो हमारेे लिए एक छोटी सी कीमत ही होगी।