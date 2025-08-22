शीर्ष पदों का सम्मान बचाने वाला विधेयक

भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आज भी अनेक विधायक और सांसद भ्रष्टाचार से लेकर संगठित अपराध के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक कानून…

गौरव भाटिया,राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आज भी अनेक विधायक और सांसद भ्रष्टाचार से लेकर संगठित अपराध के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में, संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बनकर इसके विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

यह विधेयक देश की सामूहिक इच्छाशक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार-मुक्त और अपराध-मुक्त राजनीतिक नेतृत्व के दृष्टिकोण को दृढ़ता से उजागर करता है। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ का उद्घोष करके जवाबदेही और सत्यनिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि सरकारें जेल से नहीं चलाई जाएंगी। भारत को ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो संदेह से परे हों। विधेयक में 30 दिन की न्यायिक हिरासत का प्रावधान है, जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह न तो तुच्छ और राजनीतिक गिरफ्तारी पर लागू होगा और न ही न्यायिक समीक्षा को हल्के में लेगा। लंबी न्यायिक हिरासत तभी संभव है,जब कोर्ट को आरोपी के खिलाफ गंभीर आधार मिलते हैं। यह विधेयक शून्य में नहीं बना है, बल्कि पहले के ढांचे पर ही आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 75(1बी) और 164 (1बी) पहले से ही दलबदल करने वालों को मंत्री बनने के अयोग्य ठहराते हैं। अनुच्छेद 102 और 191 दंडित होने पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं।

राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, यह ऊंचे नैतिक मानदंड स्थापित करने का दायित्व है। यदि एक सरकारी क्लर्क की गिरफ्तारी पर उसे निलंबित किया जा सकता है, तो मंत्री क्यों अपवाद बने रहें? यह विधेयक याद दिलाता है कि लोक पद व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, एक पवित्र दायित्व है। जो भी इस विश्वास को तोड़ेगा, उसे अस्थायी रूप से ही सही, पद छोड़ना होगा। कांग्रेस शासन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया। वह सार्वजनिक जीवन में तब लौटे, जब अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। इसी प्रकार, लालकृष्ण आडवाणी पर जब जैन हवाला मामले में बेबुनियाद आरोप लगाए गए, तब उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया। उन्होंने तब साफ घोषणा की थी कि ‘जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता, संसद में वापस नहीं आऊंगा।’

इसकी तुलना आज के राजनीतिक आचरण से कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने छह महीने तक जेल से अपनी सरकार चलाई, जेल को ही मुख्यमंत्री कार्यालय बना दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद केजरीवाल मंत्रिमंडल के सदस्य सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथों से होता है।’ एक अन्य उदाहरण डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी का है, जिन्होंने हिरासत के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को उनके पद पर बने रहने पर रोक लगानी पड़ी। 130वां संविधान संशोधन गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बीच की खाई को पाटता है और सांविधानिक शुचिता के सिद्धांत को मजबूती देता है। यह साफ-सुथरे शासन और राजनीति के अपराधीकरण के बीच के चुनाव को आईना दिखाता है। यह किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र चुनावों से ही नहीं, बल्कि संस्थाओं की शुचिता से भी आंका जाता है। जब अखबारों की सुर्खियों में आता है कि ‘मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं’, तब यह भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करता है।

मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री से यह वैध अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसे व्यक्ति को मंत्री न बनाएं, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों में आरोप तय हो चुके हों। संविधान यही संकेत देता है और प्रधानमंत्री से यही सांविधानिक अपेक्षा है। संसद को चाहिए कि वह इस नैतिकता को कानून में रूपांतरित करे। मौजूदा विधेयक इसी अपेक्षा को मूर्त रूप देता है। यह विधेयक संविधान सभा की दृष्टि, आडवाणी और अमित शाह जैसे नेताओं के उदाहरण तथा सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षाओं का सम्मान करता है। जैसा कि गृह मंत्री ने विधेयक पेश करते समय कहा, ‘इसका उद्देश्य सरल किंतु गहरा है- सार्वजनिक विमर्श का नैतिक स्तर उठाना और शासन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना।’