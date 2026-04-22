ईरान में कब तक अटकेगी अमन की बात

अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की राजनयिक बातचीत पर अनिश्चितता बरकरार है। ईरान अदन की खाड़ी से नौसैन्य नाकेबंदी हटाने की मांग अमेरिका से कर रहा है, लेकिन वाशिंगटन इसके लिए राजी नहीं है…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की राजनयिक बातचीत पर अनिश्चितता बरकरार है। ईरान अदन की खाड़ी से नौसैन्य नाकेबंदी हटाने की मांग अमेरिका से कर रहा है, लेकिन वाशिंगटन इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान से माकूल प्रस्ताव मिलने तक युद्ध-विराम जारी रखने का एलान किया है, जिसका अर्थ है कि इस बार संघर्ष-विराम की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी नाकेबंदी को युद्ध जैसी कार्रवाई कहा है। वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सलाहकार इसे बमबारी से कम नहीं मानते। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड भी इस घेरेबंदी से नाराज हैं। इन सबके बावजूद ईरान का एक तबका अमेरिका से युद्ध को फिर से शुरू नहीं करना चाहता। जाहिर है, खाड़ी की स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और इतिहास गवाह है कि न चाहते हुए भी कभी-कभी देश जंग में उलझ ही जाते हैं। ऐसे में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय सहित इस क्षेत्र के तमाम महत्वपूर्ण देश, जिनमें भारत भी शामिल है, यही कामना कर सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के नेतृत्व किसी मान्य समझौते पर सहमत हो जाएं। ये देश लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसा होने पर ही होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की सुचारू आवाजाही हो पाएगी।

इसके लिए निस्संदेह ट्रंप को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को काबू में रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि संधि-प्रक्रिया में इजरायल कोई रुकावट न बने। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस के दबाव में ही उसने लेबनान से शांति-वार्ता शुरू की है, जिसकी मांग ईरान ने की थी।

ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान का नेतृत्व विभाजित है और विभाजित नेतृत्व युद्ध व शांति के फैसले लेने में कभी-कभी पंगुता का शिकार हो जाता है। याद होगा, युद्ध के पहले ही दिन इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई थी। उनके बेटे मुजतबा को जरूर उनके पद पर आसीन किया गया है, लेकिन माना जाता है कि उस बमबारी में वह भी घायल हो गए हैं। चूंकि युद्ध की शुरुआत से ही मुजतबा को न देखा, न सुना गया है, इसलिए उनके जीवित होने को लेकर भी अटकलें तेज हैं। पूछा जा रहा है कि अगर वह जीवित हैं, तो क्या फैसले लेने की स्थिति में हैं?

इन आशंकाओं को इस बात से भी शह मिल रही है कि प्रस्तावित शांति-वार्ता को लेकर ईरान के विभिन्न वर्गों के सुर अलग-अलग हैं। जाहिर है, अगर मुजतबा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं, तो शांति-वार्ता पर शक के बादल गहरा जाते हैं। एक मुश्किल यह भी है कि ट्रंप उस समझौते को तोड़ चुके हैं, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई दौर की बातचीत के बाद तेहरान को राजी किया था। फरवरी 2026 में युद्ध की शुरुआत तब हुई थी, जब ईरान के साथ राजनयिक बातचीत पटरी पर थी। इसलिए, इस वक्त ट्रंप की किसी बात पर ईरान को आसानी से भरोसा नहीं होगा। युद्ध के बीच कूटनीति भी तभी आगे बढ़ती है, जब यह यकीन हो कि सभी पक्ष समझौते का पालन करेंगे। इसका अर्थ है कि पहल अमेरिका को ही करनी होगी। उसे ईरान को भरोसे में लेना होगा और यकीन दिलाना होगा कि जो भी सहमति बनेगी, अमेरिका उस पर खरा उतरेगा।

एक बात और साफ है। अमेरिका और इजरायल अपनी हरसंभव कोशिशों के बावजूद ईरान की विलायत-ए-फकीह (ईरानी शासन प्रणाली) को तोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए, ईरान कोई पराजित देश नहीं है। अमेरिका अब नाकेबंदी करके उस पर आर्थिक दबाव डाल रहा है। इससे आने वाले समय में तेहरान की आर्थिक स्थिति जर्जर हो सकती है, जो पहले से ही चरमराई हुई है। ईरान को निश्चय ही शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए वह अमेरिका की हर शर्त के आगे झुकने को तैयार नहीं दिखता।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यही मानते हैं कि अभी समय उनके पक्ष में है। अमेरिका में चंद महीने बाद ही कांग्रेस और सीनेट के मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं। अगर यह युद्ध चलता रहा, तो वहां महंगाई और अधिक बढ़ जाएगी। इससे ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्षी डेमोक्रेट तो राष्ट्रपति पर हमलावर हैं ही, खुद रिपब्लिकन में भी मतभेद साफ-साफ दिखने लगा है। लिहाजा, ट्रंप का पूरा जोर जंग खत्म करने पर है। अमेरिका के मित्र यूरोपीय देश, जापान और दक्षिण कोरिया भी यही चाहते हैं, क्योंकि पेट्रो उत्पादों की बढ़ती कीमतों से अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। कठिनाई यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने लिए बेहतर समझौता चाहते हैं, और ईरान के ‘हार्डलाइनर’ इसके लिए तैयार नहीं। इस बीच सबसे ज्यादा खतरा भारत जैसे देशों के लिए है, जो कृषि प्रधान हैं और युद्ध के कारण खाद संकट से जूझने लगे हैं।

बदलती कूटनीतिक परिस्थिति में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका भी शोचनीय है। यह मुल्क बीते 35 वर्षों से भारत में आतंकी गतिविधियों का पोषण करता आ रहा है। इसलिए, इस समय पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के रूप में देखना हमें अजीब-सा लग रहा है। हालांकि, सच तो यही है कि उसके जरिये ही अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें बेशक सार्थक नतीजा नहीं निकल सका था, लेकिन लगता यही है कि दूसरी बार जब अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि बातचीत के लिए बैठेंगे, तो उनका ठिकाना इस्लामाबाद ही होगा।

दुनिया पाकिस्तान की इस भूमिका को सराह रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व कूटनीतिक जीवन का मूल सिद्धांत यही है कि हर मुल्क अपने हितों को तवज्जो देता है। विश्व समुदाय इस वक्त यही चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए, फिर चाहे इसका रास्ता इस्लामाबाद होकर ही क्यों न गुजर रहा हो। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से वाकिफ होने के बावजूद उसे नजरअंदाज करने का मूल कारण यही है।

साफ है, आने वाले दिन बहुत तनावपूर्ण होने वाले हैं। भारत को अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। विशेष तौर पर यह सोचना अब ज्यादा उचित होगा कि अगर होर्मुज जलमार्ग पर लंबे समय तक रुकावट बनी रही, तो अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा?