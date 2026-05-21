अमीर होकर गरीबी ओढ़ने का चलन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में जोसेफ विजय ने तमिल में कहा- ‘मैंने गरीबी देखी है; भूखा भी रहा हूं। मैं किसी शाही परिवार से नहीं हूं।’ यह सुनकर लगा, मानो अपना देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है…
मनु जोसेफ, पत्रकार और उपन्यासकार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में जोसेफ विजय ने तमिल में कहा- ‘मैंने गरीबी देखी है; भूखा भी रहा हूं। मैं किसी शाही परिवार से नहीं हूं।’ यह सुनकर लगा, मानो अपना देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने तईं अपनी किस्मत खुद बनाई है। हालांकि, असलियत में इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं नहीं।
जब मैं लगभग आठ साल का था, तब संयोग से जोसेफ विजय का सहपाठी था। मुझे वह याद रहा और बाद में फिल्मी पोस्टरों पर उसे मित्र के रूप में इसीलिए पहचान पाया, क्योंकि वह ऐसा पहला अमीर लड़का था, जिसे मैं जानता था। कम-से-कम चेन्नई के कोडम्बाक्कम इलाके के हिसाब से तो वह अमीर था ही। दसेक साल बाद, जब वह अठारह साल का हुआ, तब उसे उस फिल्म में मुख्य भूमिका मिली, जिसे उसके पिता बना रहे थे।
ऐसे लोग अक्सर अपने कठिन दिनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। समय पर भोजन न मिलने की बात हो या कर्ज वसूलने वालों के घर पर आ धमकने की घटना या मकान-मालिक द्वारा किराया मांग लेना, इसे ही वे यह मान बैठते हैं कि सचमुच ‘शून्य’ से उठे हैं। इसका कारण संभवत: यह है कि वे तंगहाली को गरीबी समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों दो अलग-अलग बातें हैं। सौभाग्यशाली लोगों के क्षणिक दुर्योग को गरीबी नहीं कहा जा सकता। गरीबी केवल पैसों की तंगी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे माहौल में जीना है, जो हर तरह के अभावों से पटा पड़ा है। यह पैसे को पूरी तरह भूल जाने जैसा है। गरीब होने का मतलब है, समय में कहीं अटक जाना- किस्मत वालों से बिल्कुल अलग, किसी दूसरी दुनिया में जीना।
फिर भी, न केवल भारत, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी लोग गरीबी का दावा करने में कतई देर नहीं लगाते। वे ‘गरीबी को ऐसे ओढ़ते हैं, जैसे मेकअप कर रहे हों’। यह बात इलिनोइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेनार्ड डेविस ने अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के बारे में कही थी, क्योंकि गरीबी में पले-बढ़े होने के उनके दावे अतिरंजित लगते हैं।
विडंबना यह है कि कोई गरीब नहीं होना चाहता, पर हर कोई गरीबी वाला अतीत जरूर चाहता है, खास तौर से नामचीन हस्तियां। दरअसल, इससे उनकी छवि एक ऐसे शख्स की बनती है, जिसने बेहद मुश्किलों और संघर्षों का सामना करते हुए सफलता पाई है। भीड़ के लिए किसी व्यक्ति का यह गुण खास आकर्षण रखता है, भले ही उस व्यक्ति को निजी जीवन में यह उतना लुभावना न लगे।
देखा जाए, तो गरीब पृष्ठभूमि के बहुत कम लोगों को ही अपने जीवन में यह दावा करने का मौका मिल पाता है कि उन्होंने घोर कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की है। कामयाब होने वाले ज्यादातर लोग ‘नेपो-बेबीज’ (रसूखदार परिवारों के बच्चे) होते हैं और उनके पास ‘मेरे पिता ने भी बुरे दिन देखे हैं’ जैसी कुछ कहानियां होती हैं।
अमेरिका में ही रहने वाले कई अनिवासी भारतीय इस बात को लेकर काफी मुखर रहते हैं कि वे ‘कठिन हालात’ को झेलते हुए सफल हुए हैं। हालांकि, अमेरिका तक उनका पहुंचना उनकी प्रतिभा का प्रमाण नहीं, बल्कि इस बात का भी सुबूत है कि वे भारत के कुछ खुशकिस्मत परिवारों में से एक हैं। दरअसल, 80 के दशक में केवल उच्च मध्यम वर्ग और अमीर लोग ही ऐसी चुनिंदा जगहों पर जा पाते थे, जहां से उन्हें आखिरकार अमेरिका जाने का मौका मिलता था। हो सकता है कि इनमें कुछ अपवाद हों, लेकिन अपवादों के आधार पर तथ्य कायम नहीं होते।
बाद के दशकों में अमेरिका पहुंचने की क्षमता समाज के निचले तबकों में भी पैदा हुई, यानी दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों से बाहर रहने वाले मध्यम वर्गों तक। किंतु मेरा मानना है कि यह विशेषाधिकार, आज भी भारत में गरीबी में जीने वाले लोगों से बहुत ऊपर केवल ऊपरी तबके को ही हासिल है। हालांकि, जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूं, तो अमेरिका में रहने वाले मेरे परिचित भारतीय नाराज हो जाते हैं। क्या वे वाकई इस बात से अनजान हैं कि उनका मूल देश वास्तव में कितना गरीब है?
शायद यह एक ऐसा मसला है, जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी परेशान करता है। एक बार, कुछ इसी तरह की बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था- मेरे पिता ने अमेरिका के लिए हवाई टिकट पर अपनी एक साल की तनख्वाह खर्च कर दी थी, ताकि मैं स्टैनफोर्ड जा सकूं। 90 के दशक की शुरुआत में भारत की प्रतिव्यक्ति आय और अमेरिका के टिकट की कीमत पर यदि गौर करें, तो लगता यही है कि अपनी सालाना कमाई हवाई टिकट पर खर्च करने वाले उनके पिता भारत के शीर्ष पांच फीसदी परिवारों में शामिल रहे होंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि तब भारत बेहद गरीब था।
जाहिर है, नामचीन हस्तियों की गरीबी वाली इन काल्पनिक कहानियों ने समाज में एक बीमारी को जन्म दिया है, जिसे ‘प्रेरक कहानियां’ कहते हैं। इस तरह की कहानियों में व्यक्ति यह दावा कर रहा होता है कि ‘उसने निजी जिंदगी में भूख देखी है’ या ‘रेलवे स्टेशन पर रातें बिताई हैं’। ऐसा कहते हुए वह दरअसल यह बता रहा होता है कि उसने अपनी बेहतरीन मानवीय खूबियों के दम पर सफलता हासिल की है। इससे हर पीढ़ी के लोगों के मन में कम-से-कम यह धारणा जरूर पुख्ता होती है कि नारकीय जिंदगी से बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर है, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो शायद उनमें ही कोई कमी है। नतीजतन, ज्यादातर गरीबों को यही लगता है कि उनमें, उनकी योग्यता में, उनके चरित्र में या फिर उनके भाग्य में कोई-न-कोई खोट जरूर है।
उच्च वर्ग के लोगों का खुद के भाग्यशाली होने से नकारना विचित्र बात है। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट डालने के लिए हजारों घरेलू कामगार महानगरों से अपने राज्य में लौटे, तो गुरुग्राम इससे खूब प्रभावित हुआ। मेरी सोसाइटी के वाट्सएप ग्रुप पर धनाढ्यों ने इन कमागारों के इस ‘गैर-पेशेवर रवैये’ को खूब कोसा। उनके शब्द थे- ‘हमने आज तक जो भी हासिल किया है, अपनी मेहनत से पाया है। कितनी भी विपदा आई, हमने काम से मुंह नहीं मोड़ा ...’।
इन सबको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि समझदारी और संपन्नता का कोई रिश्ता नहीं होता।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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