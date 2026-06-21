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जंग थमने से मध्यवर्ग की जगी उम्मीदें

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बचपन से सुनते आ रहे हैं- लंका में सोना, हमारे किस काम का! अब लगता है कि इतने नजदीकी पड़ोसी के साथ ऐसी बेरुखी ठीक नहीं। यह हो सकता है कि तब की परिस्थितियों में उत्तर भारत से लंका जाने या उससे कोई रिश्ता रखने की …

जंग थमने से मध्यवर्ग की जगी उम्मीदें

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार

बचपन से सुनते आ रहे हैं- लंका में सोना, हमारे किस काम का! अब लगता है कि इतने नजदीकी पड़ोसी के साथ ऐसी बेरुखी ठीक नहीं। यह हो सकता है कि तब की परिस्थितियों में उत्तर भारत से लंका जाने या उससे कोई रिश्ता रखने की कल्पना न की जाती हो, इसलिए ऐसी कहावत ने जन्म लिया। आज का हाल देखें, तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो, हम पर उसका कुछ न कुछ अच्छा या बुरा असर होता ही है। कभी सीधे, तो कभी घुमा-फिराकर।

ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद क्या-क्या बुरा असर हुआ, इस पर तो पूरा महाभारत ग्रंथ लिखा जा चुका है, अब वक्त है यह हिसाब लगाने का कि दोनों के बीच संघर्ष-विराम, युद्ध-विराम और अब शांति की सहमति से भारत, खासकर इसके आम आदमी या मध्यवर्ग को कितनी राहत की सांस लेनी चाहिए। हालांकि, इजरायल की हरकतों ने कुछ व्यवधान पैदा हो गया है, मगर शांति समझौते करने को लेकर अमेरिका और ईरान राजी दिख रहे हैं। सवाल है कि इस समझौते से हमें क्या, क्यों, कैसे और कब तक कुछ मिलने की उम्मीद है?

इतना तो तय है कि दुनिया भर के बाजार इस समझौते के बाद चैन की सांस ले रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दिख रही है। 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर झूलता तेल अब 75 से 85 डॉलर प्रति बैरल तक आ चुका है। उम्मीद है, होर्मुज मार्ग के पूरा खुलने और ईरान का तेल खुले बाजार में आने के साथ इसमें और गिरावट दिखाई पड़ेगी। हालांकि, तब ओपेक व रूस भी सक्रिय होंगे और एक हद के नीचे शायद इसे गिरने न दें।

लंका में सोना वाली कहावत की नजर से देखें, तो यह भी दूर-दराज की कोई खबर लग सकती है, लेकिन भारतीय मध्यवर्ग की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। भले ही यह तत्काल प्रत्यक्ष नजर न आए। इस युद्ध के रुकने और पश्चिम एशिया में शांति कायम होने का सीधा संबंध पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई किराये, महंगाई, ब्याज दर, शेयर बाजार और हमारी जेब से है। अगर यह शांति अब स्थायी रही, तो भारतीय मध्यवर्ग को आने वाले एक-डेढ़ साल में काफी फायदा मिल सकता है। फायदा न भी कहें, तो जो नुकसान हो चुका, उससे उबरने की उम्मीद और आगे नुकसान न होने का भरोसा तो मिलेगा ही।

जिस कच्चे तेल के दामों ने भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया, अब वही उस दर्द की दवा भी बनने वाला है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में हल्का सा उतार-चढ़ाव भी देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालता है। इसे आसानी से समझना हो, तो इतना काफी है कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में मात्र एक डॉलर की बढ़त से भारत का आयात बिल दस से पंद्रह हजार करोड़ रुपये बढ़ जाता है।

भारतीय मध्यवर्ग के लिए सबसे सीधा और पहला फायदा तो पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ी कीमतों से आजादी के रूप में ही सामने आएगा। जो दाम बढ़े हैं, उनके कम होने से। महीने में डेढ़ सौ लीटर पेट्रोल खर्च करने वाले किसी परिवार के लिए इसके दाम में दस रुपये की कमी का सीधा मतलब होगा, महीने में बारह से पंद्रह सौ या साल में पंद्रह से अठारह हजार रुपये तक की बचत। अब यह कब और कितना होगा, इसका फैसला बाजार और भारत सरकार के बीच ही होगा।

दूसरा बड़ा असर महंगाई पर दिखेगा। हर चीज के दाम में एक बड़ा हिस्सा होता है, उसकी ढुलाई पर होने वाला खर्च। खासकर डीजल का दाम बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि माल ढुलाई बढ़ती है। इसमें फल, सब्जियां, दूध, अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजों से लेकर सीमेंट, लोहा, कपड़े व इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू इस्तेमाल की करीब-करीब सभी चीजें शामिल हैं। मतलब साफ है, पेट्रोल-डीजल ही नहीं, रोजमर्रा में इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर आपको राहत मिल सकती है। ऐसा ही असर हवाई किराये में भी दिख सकता है। हालांकि, ऐसा तुरंत होने की आशा कम है, पर कुछ समय में राहत की उम्मीद करनी ही चाहिए।

कच्चे तेल की कीमतें कम होने से अर्थव्यवस्था पर और रिजर्व बैंक पर विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए या बचाए रखने का दबाव भी कम होगा। कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत कम होगी, तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा, जो दिख ही रहा है। जब रुपया मजबूत होगा, तो विदेश से आने वाली सभी चीजें सस्ती होने लगेंगी। हालांकि, इसमें कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यह दबाव घटने के साथ ही महंगाई बढ़ने का डर भी कम होने लगता है। महंगाई बढ़ने के डर से रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाने की नहीं सोच रहा था, यानी यह दबाव कम होने के साथ अब ब्याज घटने की उम्मीद बढ़ जानी चाहिए। इसका असर सीधे-सीधे घर कर्ज की ईएमआई पर दिखेगा।

शेयर बाजार में भी युद्ध खत्म होने का जश्न चल रहा है और अभी और चलने के असार हैं, क्योंकि दुनिया भर के निवेशकों को लग रहा है कि न सिर्फ जंग के बादल छंटे हैं, बल्कि एक गंभीर ऊर्जा संकट और महंगाई बम फूटने का खतरा भी टल गया है। हालात सुधरने के साथ भारत की कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव कम होगा और कमाई बढ़ने की आशा प्रबल होगी। इसका सीधा फायदा बाजार या म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाने वाले लोगों को होने की उम्मीद है।

यहां एक बात और ध्यान देने की है कि पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों में भारत से काफी निर्यात होता है। वह बाजार फिर पूरी तरह खुल रहा है। ईरान से भी अब खुला लेन-देन होगा। अमेरिकी बैंकों में ईरान की जो मोटी रकम ‘फ्रीज’ थी, वह भी खुल रही है। इसके अलावा, ईरान की मदद के लिए अमेरिका 30,000 करोड़ डॉलर का एक फंड बनाने वाला है। इस रकम का इस्तेमाल भी ईरान काफी कुछ विकास कार्यों में करेगा, तब वहां भी भारतीय कंपनियों को नया कारोबार मिलने की संभावना सामने है।

हालांकि, अभी यह मान लेना जल्दबाजी ही है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तय करने में काफी खींचतान चलती है, इसलिए वहां भी एक हद से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, तेल के दामों में कमी का असर कितना और कितनी जल्दी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दिखता है, यह फैसला सरकार की नीतियों और सरकारी तेल कंपनियों की रफ्तार पर निर्भर है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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