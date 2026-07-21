छात्र आंदोलन को मिली सियासी धार
कॉकरोच आंदोलन ही मैं इसे कहूंगा। इस आंदोलन ने हमें चौंका दिया है। इसका मतलब साफ है कि युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वे निराश हैं, तकलीफ में हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, मगर उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है…
आशुतोष ,वरिष्ठ पत्रकार
कॉकरोच आंदोलन ही मैं इसे कहूंगा। इस आंदोलन ने हमें चौंका दिया है। इसका मतलब साफ है कि युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वे निराश हैं, तकलीफ में हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, मगर उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, सवाल अब सरकार के इकबाल और उसकी जवाबदेही का हो गया है। यह आंदोलन अब कुछ लोगों के हाथों के निकलकर आम जनता का हो गया है।
इस आंदोलन की आवाज में अब लोकसभा में नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी आवाज मिला दी है। वह छात्रों पर हुए पुलिसिया अत्याचार के विरोध में अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर धरने पर बैठ गए। वैसे, राहुल नीट पेपर लीक पर लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। कोटा और देहरादून में वह छात्रों से रूबरू हुए, मगर उनके इस हस्तक्षेप ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। शरद पवार और दूसरे नेता भी अब छात्रों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह एनडीए की बैठक में अपने संबोधन के जरिये छात्रों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके हितों के प्रति सरकार सजग है और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि, छात्रों का गुस्सा आज का नहीं है। हर बार जब पेपर लीक हुआ, तो छात्र सड़क पर उतरे और हर बार उनकी बातों को सुना नहीं गया। उन्हें बदले में मिली लाठियां। यह सब कुछ दिल्ली से बाहर हो रहा था। मीडिया ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में, गुस्सा खदबदाता रहा। जब प्रधान न्यायाधीश ने अपनी एक टिप्पणी में ‘कॉकरोच’ शब्द का प्रयोग किया और पांच दिन में दो करोड़ से ज्यादा लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़ गए, तो यह एक असामान्य घटना थी। इसका साफ अर्थ था कि जमीन पर कुछ हो रहा था, जिसकी हवा हम लोगों को नहीं थी।
जब जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन का एलान हुआ और शुरू में भीड़ नहीं जुटी, तो लगा कि यह कोई बुलबुला था, जो फट गया। फिर सोनम वांगचुक की ‘एंट्री’ ने हवा को थोड़ा बदला, आंदोलन को थोड़ी नैतिक आभा दी, लेकिन जब 17वें दिन उनकी तबियत खराब होने की खबर आई, तो हवा बदलने की फिर आहट आई और विस्फोट हुआ, जब उन्हें जबरन उठा लिया गया। संसद मार्च ने सबको गलत साबित किया, लेकिन यहां से अब आगे क्या? क्या यह जेपी आंदोलन साबित होगा, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार पलट दी या फिर अन्ना का आंदोलन, जिसने यूपीए सरकार की जड़ों में मट्ठा डाल दिया?
हर आंदोलन की अपनी तासीर होती है और एक सीमा, क्योंकि वह अपने वक्त से नाराज लोगों का आवेश होता है, जो इंसाफ की पुकार करता है। इंदिरा गांधी के समय में छात्रों में आवेश था, बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई से नाराजगी थी। उनका आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक जय प्रकाश नारायण ने बुढ़ापे में इसको लीड किया। इंदिरा गांधी अपने अहंकार व असुरक्षा बोध में इसको नहीं समझ पाईं और आपातकाल लगाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
अन्ना आंदोलन की तुलना में कॉकरोच आंदोलन कई मामले में काफी भिन्न है। एक, अन्ना और जेपी आंदोलन की कमान मजबूत हाथों में थी। केजरीवाल के साथ सिविल सोसायटी के नामी-गिरामी लोग थे, जिनकी देश भर में प्रतिष्ठा थी। उनके साथ एक पूरी टीम थी और एक ‘चेन ऑफ कमांड’ थी। अन्ना चेहरा थे, लेकिन केजरीवाल उस आंदोलन के रचयिता थे। ऐसा कॉकरोच आंदोलन के बारे में नहीं कह सकते। इस आंदोलन की नेतृत्व क्षमता पर गहरे सवाल हैं।
दो, कॉकरोच आंदोलन की वैसी तैयारी नहीं दिखती, जैसी अन्ना आंदोलन में थी। केजरीवाल ने आंदोलन शुरू करने के पहले काफी होमवर्क किया था। लोकपाल बिल को लेकर काफी सलाह-मशविरा किया गया था और साथ ही आंदोलन के पहले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व सिविल सोसायटी के लोगों से मिलकर उन्हें भरोसे में लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में तैयारी की कमी साफ दिखती है। कॉकरोच आंदोलन अन्ना आंदोलन की तुलना में कहीं ज्यादा स्वत:स्फूर्त है।
तीन, कॉकरोच आंदोलन एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा है। यह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जबकि अन्ना आंदोलन व्यक्ति की जगह सिस्टम पर हमले कर रहा था। वह व्यवस्था पर सीधे प्रहार कर रहा था। उसको बदलने की बात कर रहा था।
चार, अन्ना आंदोलन ने सिर्फ सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि उसने समाधान देने की भी कोशिश की। उसका तर्क था, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल कानून बनना चाहिए और उसकी जद में प्रधानमंत्री तक को होना चाहिए। लोकपाल बिल अन्ना आंदोलन का सबसे विवादास्पद पहलू था। बुद्धिजीवी वर्ग इस मसले पर काफी बंटा हुआ था। एक तबके को लग रहा था कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के ऊपर एक ‘सुपरमैन’ को आरोपित किया जा रहा है।
पांच, कॉकरोच आंदोलन एक ऐसे समय में अस्तित्व में आया है, जब समाज में विचारधारा के स्तर पर जबरदस्त ध्रुवीकरण है। माहौल ज्यादा विषाक्त और आक्रामक है। अन्ना आंदोलन के समय ऐसा नहीं था। सरकार ज्यादा संवेदनशील थी। उसने जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान, आंदोलनकारियों से संवाद बनाए रखा था और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा था, जरूरी कदम भी उठाए गए थे।
छह, अन्ना आंदोलन को मुख्यधारा के मीडिया, खासकर टीवी ने बहुत बड़ा कर दिया था। मीडिया का ऐसा समर्थन आज अनुपस्थित है। जब युवा सड़कों पर उतर गए, भीड़ बेतहाशा बढ़ गई, तो आंदोलन को कवर करना मजबूरी हो गई। इसके बावजूद मुख्यधारा के मीडिया का पूर्ण समर्थन उसे नहीं है। डिजिटल और सोशल मीडिया ने कॉकरोच आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में काफी मशक्कत की है।
हर आंदोलन का अपना ऐतिहासिक संदर्भ होता है और समय उसका आकलन खुद करता है। राहुल के दखल ने इस आंदोलन को एक नई शक्ल दी है। ऐसे में, अभी कॉकरोच आंदोलन को बस समझने की कोशिश की जाए। इतिहास को अपना फैसला देने दें।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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