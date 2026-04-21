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तृणमूल-भाजपा के बीच बंटा बंगाल

Apr 21, 2026 11:09 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव-प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। कल, यानी 23 अप्रैल को मुख्य रूप से उत्तरी हिस्से (नंदीग्राम, आसनसोल, खड़गपुर जैसे ‘दक्षिण बंग’) में मत डाले जा रहे हैं…

तृणमूल-भाजपा के बीच बंटा बंगाल

जयंत घोषाल,वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव-प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। कल, यानी 23 अप्रैल को मुख्य रूप से उत्तरी हिस्से (नंदीग्राम, आसनसोल, खड़गपुर जैसे ‘दक्षिण बंग’) में मत डाले जा रहे हैं। 152 सीटों पर हो रहा यह मतदान कई मायनों में खास है। इससे काफी हद तक अनुमान हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सियासी हवा क्या रुख लेने वाली है? हालांकि, देश की नजर ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी के मुकाबले पर अधिक है, मगर भवानीपुर में चुनाव अगले चरण (29 अप्रैल) में है, जब मुख्यत: दक्षिणी हिस्से में वोटिंग होगी।

यहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। वाम मोर्चा और कांग्रेस जैसे गठबंधन या दल भी मैदान में हैं, लेकिन वे मजबूती से ताल ठोकते नहीं दिख रहे। कांग्रेस में एकमात्र अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं, जो कुछ हद तक मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। उधर, वाम मोर्चा को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि इस बार उसने नौजवान उम्मीदवारों पर अधिक भरोसा किया है। खासकर मोहम्मद सलीम और सुजन चक्रवर्ती जैसे वरिष्ठ नेताओं का युवाओं के लिए राह बनाना प्रभाव दिखा रहा है। गौरतलब है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में न कांग्रेस और न ही वाम दलों को कोई सीट मिल सकी थी।

यह चुनाव मतदाता-सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) कराए जाने के बाद हो रहा है। चूंकि इस प्रक्रिया में लाखों फर्जी, मृत व अनधिकृत मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसलिए भाजपा इसको अपने पक्ष में मान रही है। उत्तरी बंगाल से अधिक नाम कटे भी हैं। ये वे इलाके हैं, जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। मालदा, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे कई क्षेत्रों में ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने का भरोसा है।

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम और महिलाएं, दो बड़े वोट-बैंक हैं। ममता बनर्जी को इन दोनों का अब तक साथ मिलता रहा है। माना जाता है कि राज्य के कुल मतदाताओं में 30 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम इकट्ठे तृणमूल को मत डालते हैं। भाजपा इन्हीं दोनों वोट-बैंक में दरार डालना चाहती है।

उत्तर बंग में हुमायूं कबीर का प्रभाव रहा है। वह उस बांग्लाभाषी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी संख्या उर्दूभाषी मुसलमानों से अधिक है। वह कभी ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन तृणमूल से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बना चुके हैं, इसलिए मुस्लिम वोट में वह सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि, यह वह इलाका है, जहां जमात का कुछ प्रभाव है और बांग्लादेश में उसकी सफलता यहां के समर्थकों को प्रभावित कर सकती है। जाहिर है, मुस्लिमों का बंटना तृणमूल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि, पिछले दिनों हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन भी सुर्खियों था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साथ गठजोड़ तोड़ लिया है। ऐसे में, मुस्लिम वोटों में कितना बिखराव हो सकेगा, यह साफ-साफ नहीं कहा जा सकता।

दोनों पार्टियों की नजर हिंदू वोट-बैंक पर भी है। पिछले चुनाव में करीब 45 प्रतिशत हिंदू मत भाजपा के खाते में गए थे। इस बार उसका लक्ष्य इसे 55 से 60 फीसदी तक करने का है। अगर ऐसा हुआ, तो भाजपा की सीटों में ठीक-ठाक बढ़ोतरी हो सकती है। यही कारण है कि उसने अपनी रणनीति बदल ली है। यह एक ‘नई भाजपा’ है, जो ‘जय श्रीराम’ के नारे से आगे बढ़कर बंगाल के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतीकों को अपना रही है। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मतदाताओं के नाम खुली चिट्ठी लिखी, तो उसमें ‘जय मां काली’ के नाम से अभिवादन किया गया था। भाजपा नेता आजकल इन्हीं संबोधनों का अधिक इस्तेमाल करते हैं।

इसी तरह, इस बार उन्होंने ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमलों से भी परहेज किया है। यह सबक पिछले चुनाव से लिया गया है, जिसमें भाजपा को इसका नुकसान हुआ था। इसके बजाय, पार्टी भ्रष्टाचार, शासन-व्यवस्था, माफियागिरी, अराजकता आदि को मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्दिया की अपनी रैली में यहां के लोगों को छह गारंटी देने का आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जोर बंगाल के बदलाव पर है।

ममता बनर्जी इसे बखूबी समझ रही हैं। वह भी हिंदू वोट-बैंक में, जो भाजपा का ‘कोर वोटर’ रहा है, सेंध लगाने के प्रयास कर रही हैं। पिछले एक साल में ‘मंदिर पॉलिटिक्स’ के तहत उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, तो सिलिगुड़ी में महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास। ऐसा करके वह खुद को हिंदू मतदाताओं के भी करीब ले जा रही हैं। उनके संबोधन में देवी के ‘शक्ति रूपों’ की चर्चा अधिक होने लगी है।

हिंदू देवियों की यह चर्चा महिला मतदाताओं को देखकर भी की जा रही है। ममता बनर्जी ने बतौर रेल मंत्री यहां की कामगार महिलाओं को मुफ्त रेल-यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसे आज भी खूब याद किया जाता है, जिसका फायदा तृणमूल को चुनावों में होता है। भाजपा बेशक संदेशखाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं के बहाने ममता सरकार पर हमलावर है, लेकिन महिलाओं पर भरोसा करने के मामले में तृणमूल अब भी उस पर भारी है। इस चुनाव में ही तृणमूल ने 55 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने 33। इसीलिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल को भी यहां चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए ही एनडीए सरकार ने यह दांव खेला था, जो नाकाम हो गया।

बहरहाल, चुनाव आयोग निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त मतदान के लिए कमर कस चुका है। भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती संकेत है कि संगीनों के साये में मतदान होंगे। मतदाताओं के मन को टटोलने से एक बात साफ दिखती है। इस बार तृणमूल की तुलना में भाजपा के वोटर कहीं अधिक मुखर हैं, जबकि पिछले चुनाव में वे करीब-करीब मौन थे। तो क्या ‘परसेप्शन’ (धारणा बनाने) की लड़ाई में भाजपा आगे निकल गई है? चुनाव पर यह कितना असरंदाज होगा, यह तो साफ नहीं है, पर सुदूर इलाकों में सांगठिनक ढांचे का अभाव भगवा पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तृणमूल इस मामले में उस पर बीस साबित हो रही है। बंगाल का यह महासमर दोनों के लिए करो या मरो वाला है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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