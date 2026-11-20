भारत में टेलीविजन (टीवी) वैसे तो सन् 1959 में ही आ गया था, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में इसका विस्तार बहुत सुस्त रहा। साल 1975 तक भारत में महज सात टीवी स्टेशन थे, जहां से कुछ घंटों का नियमित प्रसारण होता था…

प्रियदर्शन,वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार

भारत में टेलीविजन (टीवी) वैसे तो सन् 1959 में ही आ गया था, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में इसका विस्तार बहुत सुस्त रहा। साल 1975 तक भारत में महज सात टीवी स्टेशन थे, जहां से कुछ घंटों का नियमित प्रसारण होता था। 1982 में रंगीन टेलीविजन भारत आया और 1984 में अचानक छोटे-छोटे प्रसारण केंद्रों का एक अखिल भारतीय जाल बिछ गया, जिसके बाद भारतीय मध्यवर्ग की सुबहें-शामें हमेशा-हमेशा के लिए बदल गईं।

उस समय तक टीवी बस दूरदर्शन के रूप में इकलौता चैनल था, लेकिन उसका आगमन लगभग क्रांतिकारी रहा। अब भी अस्सी के दशक के उस दौर को लोग याद करते हैं, जब सलमा सुल्तान, मंजरी जोशी, सरला माहेश्वरी आदि रात नौ बजे खबरें पढ़ा करती थीं, सप्ताह में दो दिन चित्रहार के होते थे, यानी फिल्मी गीतों के आधे घंटे के कार्यक्रम और दो दिन सिनेमा के होते थे। बाकी दिन यह जो है जिंदगी, हम लोग और नुक्कड़ जैसे ढेर सारे धारावाहिक आते थे। बाद के दौर में रामायण व महाभारत धारावाहिक शुरू हुए और फिर तो रविवार की सुबह देश की सड़कें सूनी रहने लगीं। ये वे दिन थे, जब मनोरंजन के इकलौते माध्यम के रूप में सिनेमा की बादशाहत फीकी पड़ी।

टीवी के इस रंगीन और सुरम्य लगने वाले आगमन की आने वाले दिनों में जो रफ्तार रही, वह तो हैरान करती है। भारत के सार्वजनिक जीवन पर उसके प्रभाव का ठीक से अध्ययन होना बाकी है, पर नब्बे के दशक में टीवी प्रसारण के निजीकरण के बाद निजी चैनलों की बाढ़-सी आ गई। दूरदर्शन एक पिछड़ा चैनल होता चला गया और मनोरंजन की दुनिया के विस्तार ने जैसे अपने विराट बाजुओं में सब कुछ जकड़ लिया। एक नया शब्द ‘इन्फोटेनमेंट’ चलन में आ गया, यानी सूचनाओं के साथ मनोरंजन। सुबह-शाम आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पंद्रह-पंद्रह मिनट के समाचार सुनकर संतुष्ट रहने वाला देश अचानक पा रहा था कि 24 घंटे खबरें आ रही हैं और एक-दो नहीं, पचासों टीवी चैनलों से आ रही हैं। ये खबरें क्या थीं और इनका चरित्र क्या था? और इनसे इतर मनोरंजन के जो चैनल थे, वे क्या बहुत विविध सामग्री परोस रहे थे?

1990 के दशक में दुनिया के कई टीवी मालिकों के सामने व्याख्यान दे रहे फ्रांस के एक बड़े समाजशास्त्री पियरे द बोर्दियो ने कहा था कि सैकड़ों टीवी चैनल होने का मतलब समाचारों या मनोरंजक कार्यक्रमों की विविधता नहीं है, बल्कि बस प्रतिस्पर्द्धा है जो एकरसता को ही बढ़ावा दे रही है, यानी टीआरपी की रेस में सभी चैनल एक जैसे कार्यक्रम दिखा रहे हैं।

भारत के संदर्भ में देखें, तो यहां टीवी चैनलों पर सास-बहू और भूत-प्रेत की कहानियां, अंत्याक्षरी, बच्चों की संगीत प्रतियोगिताएं, पैसे जीतने वाले क्विज आदि अरसे तक छाए रहे। खबरों की दुनिया में इसका सबसे विकृत रूप देखने को मिला, जब 24 घंटे सबको सूचना देने की चुनौती के सामने पिटते न्यूज चैनलों ने तरह-तरह के तमाशे किए। भूत-प्रेत और स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाने के अलावा जो कुछ चलता रहा, उसे कभी 3सी, यानी ‘क्रिकेट, क्राइम और सिनेमा’ का मिक्स कहा गया, तो कभी 3आर, यानी ‘राजू श्रीवास्तव, राखी सावंत और राहुल द्रविड़’ से जोड़ा गया। अब तो हालत यह है कि ज्यादातर न्यूज चैनल समाचारों की पुरानी मर्यादा भूलकर सीधे-सीधे हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद के कुत्सित सांप्रदायिक खेल में लगे दिखते हैं।

पियरे बोर्दियो ने अपने व्याख्यान को बाद में विस्तार देकर ऑन टेलीविजन नाम की किताब लिख डाली। वह टीवी की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रवृत्ति के कारण उसमें चलने वाली अदृश्य सेंसरशिप की बात भी करते हैं और याद दिलाते हैं कि उसमें एक प्रतीकात्मक दृश्यात्मक हिंसा सक्रिय रहती है। सबसे पहले और सबसे जल्दी चीजों को दिखाने की जिद, कटे-छंटे दृश्यों से यथार्थ बनाने की चालाकी, सनसनीखेज खबरों को और सनसनीखेज बनाकर बेचने की आदत असल में एक नकली एवं सपाट दुनिया गढ़ती है, जो अपने तथ्यों में वास्तविक दुनिया से कतई दूर होती जाती है। यहां गंभीर और देर तक चलने वाले विमर्श को स्मार्ट और चुस्त लगने वाली जुमलेबाजी बेदखल कर देती है।

टीवी ने कला-साहित्य या संस्कृति की सुदीर्घ उपस्थिति को एक उपभोक्ता सामग्री में बदल डाला है, उसके मूल सरोकार को नष्ट कर डाला। नतीजतन, यहां नीला ड्रम स्त्री-हिंसा के ऐसे यथार्थ का प्रतीक हो जाता है, जो वास्तव में उल्टा है, यानी आंकड़े देखें, तो स्त्रियां रोज पतियों, प्रेमियों के हाथों उत्पीड़ित की जा रही हैं और मारी जा रही हैं, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि इन दिनों लड़कियां भी पतियों-प्रेमियों की खूब हत्या कर रही हैं।

बहरहाल, टीवी की यह दुनिया अब अपनी ही विडंबनाओं की शिकार होकर सिमटती दिख रही है। हालांकि, अब भी देश में 900 से ज्यादा राष्ट्रीय चैनल हैं और 90 करोड़ से ज्यादा उनके दर्शक, लेकिन सोशल मीडिया मंचों के आने के बाद टेलीविजन कुछ पीछे चला गया है। यू-ट्यूब और रील की दुनिया पारंपरिक टीवी प्रसारण को बदल रही है। अब खबरिया या मनोरंजन के टीवी चैनल भी ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं कि वे स्मार्टफोन की चंद सेकंड या मिनटों की ‘रीलावली’ में फिट हो सकें, यानी टीवी प्रसारण के बड़े चैनल अब ऐसे प्रोडक्शन हाउस की तरह काम कर रहे हैं, जो अपने ही घराने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समुचित सामग्री दे सकें।

इसमें शक नहीं कि टीवी ने भारत के सार्वजनिक विमर्श को पूरी तरह बदल डाला है। इस साल ऑक्सफोर्ड जिन शब्दों के बीच साल का सबसे अहम शब्द चुनने का मतदान करा रहा है, उनमें एक ‘पोस्ट लिटरेट’ भी है, यानी वह समय, जब लिखे हुए शब्दों की अहमियत सबसे कम हो गई है। जाहिर है, इस सिलसिले की शुरुआत टेलीविजन की चाक्षुष मनोरंजन वृत्ति से ही हुई थी, जो इस गोल दुनिया को सपाट निगाहों से देख पाती है और उसे बौद्धिक रूप से बिल्कुल चिपटी करने पर तुली है।