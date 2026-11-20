आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, तब यह सवाल स्वाभाविक ही पूछा जाता है कि क्या टेलीविजन की अब कोई प्रासंगिकता बची है? मेरा उत्तर स्पष्ट है। टेलीविजन आज भी करोड़ों भारतीय घरों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के…

पवन दुग्गल,पूर्व उद्घोषक, दूरदर्शन

आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, तब यह सवाल स्वाभाविक ही पूछा जाता है कि क्या टेलीविजन की अब कोई प्रासंगिकता बची है? मेरा उत्तर स्पष्ट है। टेलीविजन आज भी करोड़ों भारतीय घरों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के सबसे सुलभ साधनों में से एक है। कानून और तकनीक के संगम पर काम करते हुए मैंने बार-बार देखा है कि जो माध्यम लोगों तक सहजता से पहुंचता है, वही समाज को सबसे अधिक बदलता है। टेलीविजन ऐसा ही माध्यम है।

संयुक्त राष्ट्र भी इससे गाफिल नहीं है। दिसंबर 1996 में उसने हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की घोषणा की। यह तिथि उसी वर्ष 21 और 22 नवंबर को आयोजित पहले विश्व टेलीविजन मंच की स्मृति में चुनी गई। यह दिवस किसी उपकरण का उत्सव नहीं है। यह उस विचार का सम्मान है कि संचार का एक माध्यम समाज की समझ, उसके संवाद और उसके निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

लोकतंत्र की बुनियाद जागरूक नागरिक हैं। टीवी ने समाचार को शिक्षित वर्ग की सीमा से निकालकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया, जो देख और सुन सकता है। जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, वह भी बजट की घोषणा, चुनाव के नतीजे और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं अपनी आंखों से देख सकता है। संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नागरिक और उसके प्रतिनिधि के बीच की दूरी घटाता है।

दृश्य की अपनी ताकत होती है। जब कोई घटना कैमरे के सामने घटती है, तो उसे नकारना कठिन हो जाता है। इसी कारण टेलीविजन ने सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को मजबूत किया है। क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों ने इस प्रक्रिया को और गहरा किया है। आज देश का नागरिक अपनी मातृभाषा में देश और दुनिया को समझ सकता है। सूचना तक यह समान पहुंच टेलीविजन का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक योगदान है।

भारत में टेलीविजन का आरंभ ही विकास के उद्देश्य से हुआ था। दूरदर्शन का प्रायोगिक प्रसारण सितंबर 1959 में दिल्ली से शुरू हुआ। वर्ष 1967 में आरंभ हुए कृषि दर्शन ने किसानों तक खेती की वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाई। वर्ष 1975 और 1976 का उपग्रह शैक्षिक टेलीविजन प्रयोग, जिसे ‘साइट’ के नाम से जाना जाता है, दूरदराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के कार्यक्रम लेकर गया।

यह परंपरा आज भी जीवित है। महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे, तब शैक्षिक चैनलों ने उन बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई, जिनके पास न इंटरनेट था और न स्मार्टफोन। यह अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। डिजिटल खाई को पाटने में टेलीविजन की भूमिका अब भी निर्णायक है। जो ज्ञान महानगर की कक्षा में उपलब्ध है, वही ज्ञान टेलीविजन के माध्यम से एक छोटे गांव के बच्चे तक भी पहुंच सकता है। अवसर की समानता का यह एक व्यावहारिक रूप है।

टेलीविजन ने भारत को एक साझा अनुभव दिया है। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों के साथ देश में रंगीन प्रसारण का दौर शुरू हुआ। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में रामायण और महाभारत के प्रसारण के समय सूनी हो जाने वाली गलियां आज भी लोगों की स्मृति में हैं। क्रिकेट का कोई बड़ा मुकाबला हो या ओलंपिक में किसी भारतीय खिलाड़ी का पदक, पूरा देश एक साथ सांस रोककर देखता है। ऐसे क्षण राष्ट्र को भावनात्मक रूप से भी एक करते हैं।

टेलीविजन ने हमारी भाषाओं, लोक कलाओं, संगीत और परंपराओं को नया मंच दिया है। एक प्रदेश का दर्शक दूसरे प्रदेश की संस्कृति को अपने घर में बैठकर जान पाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों के त्योहारों के सीधे प्रसारण और उनसे जुड़े विशेष कार्यक्रमों ने लोगों को यह मौका दिया कि वे एक-दूसरे की परंपराओं को समझ सकें।

एक बात और। मोबाइल फोन प्रायः एकांत का माध्यम है, जबकि टेलीविजन साझा अनुभव। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए टेलीविजन दिन भर का साथी है। चक्रवात, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय तो टेलीविजन चेतावनी और राहत की सूचना तेजी से घर-घर पहुंचाता है। देश में पल्स पोलियो जैसे जन स्वास्थ्य अभियान इसलिए भी सफल हुए, क्योंकि उनका संदेश टेलीविजन के माध्यम से जन-जन तक पहुंचा। महामारी के दिनों में सावधानियों और सरकारी निर्देशों की जानकारी के लिए परिवार इसी पर निर्भर रहे।

एक विधिवेत्ता के रूप में मैं टेलीविजन के एक और लाभ को सामने रखना चाहता हूं। आज डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी भ्रामक सामग्री तेजी से फैल रही है। ऐसे समय में टेलीविजन प्रसारण एक निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर काम करता है। भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम-1995 और उसके अंतर्गत कार्यक्रम संहिता प्रसारकों की जिम्मेदारी तय करते हैं। प्रसारक की पहचान ज्ञात होती है, संपादकीय उत्तरदायित्व तय होता है और शिकायत का रास्ता उपलब्ध रहता है। गुमनाम सामग्री के इस युग में यह जवाबदेही टेलीविजन की सबसे बड़ी पूंजी है।

आखिर इसकी आगे की राह कैसी होगी? यह सवाल इसलिए मौजूं है, क्योंकि अब टेलीविजन स्वयं बदल रहा है। स्मार्ट टेलीविजन और इंटरनेट से जुड़कर वह प्रसारण और डिजिटल दुनिया के बीच सेतु बन रहा है। परदा आज भी वही है, पर उसकी संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं।

जाहिर है, इन लाभों को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। प्रसारकों से अपेक्षा है कि वे सनसनी से ऊपर सत्य को और शोर से ऊपर संवाद को रखेंगे। दर्शकों से अपेक्षा है कि वे विवेक के साथ देखेंगे, बच्चों के लिए समय व सामग्री का संतुलन तय करेंगे और जो देखेंगे, उस पर प्रश्न भी करेंगे। कोई भी माध्यम उतना ही अच्छा होता है, जितना उसका उपयोग। इस लिहाज से मौजूदा दौर में टेलीविजन केवल दीवार पर टंगा एक परदा नहीं है, बल्कि घर के भीतर खुली दुनिया की खिड़की है। इस खिड़की को साफ, सच्चा और सबके लिए खुला रखना हम सबका साझा दायित्व है।