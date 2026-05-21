इतिहास राजीव गांधी को कैसे आंकेगा

कई लोगों को 21 मई, 1991 की वह उदास रात आज भी याद होगी, जब तकरीबन 10 बजे यह खबर आई कि तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में राजीव गांधी आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। वह एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे…

नीरजा चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कई लोगों को 21 मई, 1991 की वह उदास रात आज भी याद होगी, जब तकरीबन 10 बजे यह खबर आई कि तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में राजीव गांधी आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। वह एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। उनके शव इतने क्षत-विक्षत हो गए थे कि उन्हें उनके जूतों से पहचाना जा सका।

महज 40 साल की उम्र में देश की बागडोर संभालने वाले राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह भी अपनी मां इंदिरा गांधी की तरह, जिनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी, आतंकवाद के शिकार हुए। बेशक, आज उनके ‘बलिदान’ को याद करते हुए कांग्रेस रील जारी करती है, पर यह सवाल कौंधता है कि यदि उनकी हत्या न हुई होती, तो आज भारत कैसा होता?

राजीव सही मायने में ‘एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ थे। 31 अक्तूबर, 1984 को सुबह 9.30 बजे वह पश्चिम बंगाल के कोंटाई में एक चुनाव-पूर्व बैठक को संबोधित कर रहे थे, तभी साथ में मौजूद प्रणब मुखर्जी ने उन्हें अपना भाषण समेटने का संकेत दिया। मुखर्जी को दिल्ली से यह खबर मिली थी कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। राजीव ने तुरंत अपना भाषण खत्म किया और कोलाघाट की ओर बढ़ गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वह पहले कलकत्ता और फिर विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। उसी शाम सात बजे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। दरअसल, उनके ममेरे भाई अरुण नेहरू ने यह सुनिश्चित किया था कि उस समय के सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रणब मुखर्जी को इस पद से दूर रखा जाए। क्या प्रणब मुखर्जी ने कद्दावर मंत्री होने के नाते अपने तईं कोशिश नहीं की थी? यह भारत के उन विवादित सवालों में एक है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है।

बहरहाल, इसके तीन महीने बाद हुए चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से 414 लोकसभा सीटों पर विजयी हुई। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 400 से अधिक सीटें जीती हैं। असल में, इंदिरा गांधी की सत्ता के आखिरी वर्षों में गतिरोध दिखने लगा, लिहाजा राजीव गांधी ताजा हवा के झोंके की तरह सत्ता पर आरूढ़ हुए। छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु तक, जिन्हें इंदिरा गांधी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही थीं, वह इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। वह तो बस ‘मम्मी की मदद करने’ के लिए अनिच्छा से राजनीति में उतरे थे।

राजीव के राजनीतिक व्यक्तित्व के दो पहलू थे। जब उन्होंने 21वीं सदी में एक ‘नए’ भारत का नेतृत्व करने की बात कही, तो सियासत में नए होने के कारण वह अतीत के किसी बोझ से दबे नहीं थे। जबकि, दूसरा पहलू ‘पुराने’ भारत (जाति व समुदाय की जकड़) से उनकी अनभिज्ञता से उपजा था, जो आज भी आम जनमानस और संस्थाओं पर हावी है। असल में, यह ‘पुराना’ भारत ही राजीव के पतन का कारण बना।

राजीव ने बतौर प्रधानमंत्री उन जटिल समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, जो उनकी मां के शासनकाल से चली आ रही थीं। उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम जैसे सीमावर्ती सूबों में व्याप्त उग्रवाद व हिंसा को रोकने के समझौते किए। सत्ता संभालने के तुरंत बाद वह दलबदल-विरोधी कानून लेकर आए, ताकि ‘आया राम गया राम’ की समस्या रोकी जा सके। उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी, जिसका दूरगामी असर पड़ा और युवाओं को मत देने का अधिकार मिल सका। इसकी अभिव्यक्ति हमने अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी देखी है।

तकनीकी रूप से कुशल राजीव ने सैम पित्रोदा की अगुवाई में छह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों की शुरुआत की। राजीव गांधी के ही दौर में गांवों में पहली बार पीसीओ स्थापित किए गए, जिससे बाद में संचार क्रांति आई और आज हम जिस कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, उसके लिए रास्ता बना। इस बदलाव ने किस तरह लोगों का जीवन बदल दिया, यह कोई रहस्य नहीं है।

कहते हैं, बड़े दरवाजे अक्सर छोटे कब्जों से खुलते हैं। अप्रैल 1985 में आया एक साधारण अदालती फैसला राजीव गांधी के लिए कुछ ऐसा ही साबित हुआ। शाह बानो का निर्णय भारतीय अदालतों में हर दिन सुनाए जाने वाले आम फैसलों की तरह ही था, लेकिन इसने देश में अभूतपूर्व हलचल मचा दी। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मुहैया कराने वाले इस आदेश को मुस्लिम आबादी ने अपने निजी कानून में हस्तक्षेप माना और वह सड़कों पर उतर आई।

राजीव गांधी, जो शुरू में अदालती फैसले के पक्ष में थे, बाद में मुस्लिम समुदाय व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में आ गए और इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनाने का निर्णय किया। इससे हिंदू भड़क उठे और उन्हें लगा कि यह ‘मुसलमानों को खुश करने की नीति’ है। यहीं से ‘तुष्टीकरण’ शब्द राजनीतिक शब्दावली में शामिल हुआ। इसीलिए, अरुण नेहरू की सलाह पर राजीव ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। हालांकि, वह न तो हिंदुओं और न मुसलमानों को ही खुश कर पाए, बल्कि उत्तर भारत में सांप्रदायिक दरार और गहरी हो गई।

बाद के महीनों मेें स्थिति और बिगड़ गई, जब 1987-89 में बोफोर्स सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप जोर पकड़ने लगे। इससे राजीव की ‘साफ-सुथरी छवि’ भी धूमिल पड़ने लगी। तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का कांग्रेस से अलग होना भी उनके लिए प्रतिकूल साबित हुआ, क्योंकि अगले ढाई सालों में उन्होंने सभी गैर-कांग्रेसी ताकतों को मिलाकर कांग्रेस का विकल्प तैयार कर लिया। नतीजतन, 1989 के चुनाव में राजीव सत्ता से बेदखल हो गए।

इतिहास राजीव गांधी को कैसे आंकेगा? निस्संदेह, एक ऐसे नेता के रूप में, जो शालीन और आकर्षक थे, पर जिनका क्रूरतापूर्वक असमय अंत हो गया और जिन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिला, जबकि उनको जानने वाले कहते हैं कि वह ऐसा जरूर करते। दिलचस्प है, अपने बेटे राहुल गांधी के विपरीत राजीव ओबीसी के लिए आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने तो संसद में ‘मंडल आयोग’ के फैसले का विरोध किया था। देखा जाए, तो उनकी सियासी अनुभवहीनता और जातिगत व धार्मिक मसलों के (कु)प्रबंधन के कारण ही आज हम भगवा पार्टी का यूं उभार देख रहे हैं।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से देश की सियासत में वंशवादी सिद्धांत को बल मिला। हालांकि, सच यह भी है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को छोड़ दें, जिन्होंने अन्य दलों को तोड़कर बहुमत हासिल किया था, कांग्रेस राजीव गांधी के बाद कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। क्या यह तस्वीर वह कभी बदल सकेगी? जवाब भविष्य के गर्भ में है।