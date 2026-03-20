साफ पानी के बिना कल की बात बेमानी
दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के 19 राज्य अभी बारिश-तूफान की चपेट में हैं। साल 2026 के ‘अल नीनो वर्ष’ होने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। इसका अर्थ है कि दिन और रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होंगी, मानसून अनियमित रहेगा…
सुनीता नारायण,महानिदेशक, सीएसई
दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के 19 राज्य अभी बारिश-तूफान की चपेट में हैं। साल 2026 के ‘अल नीनो वर्ष’ होने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। इसका अर्थ है कि दिन और रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होंगी, मानसून अनियमित रहेगा और बेमौसम व अनियमित बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाएं अधिक होंगी। जाहिर है, यह उस प्राकृतिक संसाधन के लिए कठिन साल साबित हो सकता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है।
मैं यहां पर जल की बात कर रही हूं, जो जलवायु परिवर्तन और अन्य वजहों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसकी उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है और गुणवत्ता भी बिगड़ रही है। यह स्थिति तब है, जब भारत के शहरों को भविष्य में आज से अधिक पानी की दरकार होगी। यानी, जल की सुरक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक ओर हमें अपने अतीत के जल-प्रबंधन संबंधी ज्ञान खंगालने होंगे, तो दूसरी ओर, भविष्य के लिए जल की महत्ता समझने वाले समाज का निर्माण करना होगा।
गौरतलब है, प्राचीन भारतीय समाज में पानी के सावधानीपूर्वक उपयोग की अद्भुत परंपरा रही है। पुराने दिनों में हमने हर बूंद को सावधानी से संरक्षित और उपयोग होते देखा है। यहां तक कि हर क्षेत्र की अपनी जल-प्रबंधन प्रणाली थी। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमारा यही मूलमंत्र होना चाहिए कि जहां पानी गिरे, वहीं पर उसको रोकें। इसके साथ ही, हमें अपने शहरों के जल-स्रोतों, नदी या धाराओं के नजदीकी मैदानों और दलदली क्षेत्रों को उनका पुराना रूप देना होगा। इससे हरित-नीले क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और भीषण गर्मी में शहरों को ठंडा रखने में भी मदद मिलेगी।
दूसरा काम जो हमें करना है, वह है अपशिष्ट-प्रबंधन। वास्तव में, हमें अगर एक लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है, तो उसका 80 प्रतिशत हम किसी-न-किसी रूप में बर्बाद कर देते हैं। हम इस पानी को जमा करने और उसका उपचार करके फिर से उपयोग लायक बनाने के लिए निवेश क्यों नहीं कर सकते? करीब तीन महीने पहले देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर में दूषित पेयजल के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी स्वाभाविक ही निंदा हुई। हालांकि, हमें यह समझना होगा कि यह मामला इंदौर या जल-आपूर्ति से जुड़ा नहीं था, बल्कि इसका कारक वह अपशिष्ट जल, यानी मल-मूत्र था, जिसे हम हर दिन बहा देते हैं और भूल जाते हैं। समस्या यही है कि हम तथ्यों को आपस में नहीं जोड़ते। हरेक नगर प्रशासन या सरकारें जल-आपूर्ति पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन अपशिष्ट जल के प्रबंधन को नजरंदाज कर देती हैं।
अच्छी बात है कि शहरी क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं में इसका महत्व समझा गया है, बावजूद इसके जल और सीवेज व्यवस्था में बदलाव लाने के पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे। जल-आपूर्ति, सीवेज और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए ‘कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन’ (एएमआरयूटी) के तहत पूंजी की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके खर्च के अनुपात में संतुलन नहीं है। मसलन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इसमें जल-आपूर्ति ही सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिस पर 62 प्रतिशत तक खर्च किया जाता है, जबकि सीवेज पर सिर्फ 34 फीसदी। भूजल में सुधार लाने वाले और जल-आपूर्ति बढ़ाने वाले जल निकायों के पुनरोद्धार पर सिर्फ तीन प्रतिशत खर्च होता है। यह तस्वीर अब बदलनी चाहिए। इसके लिए सीवरेज पर अधिक धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने बुनियादी ढांचे को इस तरह बनाना होगा कि वह किफायती हो।
आज की जल-आपूर्ति प्रणालियां पाइपों और पंपों पर निर्भर हैं, जिनमें पानी लंबी दूरी से लाया जाता है। जबकि, हम जानते हैं कि पाइपलाइन जितनी लंबी होगी, उसे बनाने में उतना ही अधिक खर्च आएगा, रिसाव की आशंका अधिक होगी और पंपिंग के लिए बिजली की खपत भी अधिक होगी। इन सबके कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है। नतीजतन, कई परिवार पीने के लिए भूजल पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं।
इसी तरह, सीवरेज योजनाएं भी पाइपों और पंपों के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं, जो कभी पूरी नहीं होतीं। हर बार घरों को जोड़ना पड़ता है, सीवेज नालियां बनानी पड़ती हैं और सड़कों को खोदना पड़ता है। ये गंदे पानी भूमिगत पाइपों के जरिये उपचार संयंत्र तक लाए जाते हैं और फिर उनको नदियों या झीलों में बहा दिया जाता है। जबकि, हमारी नदियां पहले से ही उन ज्यादातर लोगों की गंदगी ढो रही हैं, जो आज भी बिना सीवेज कनेक्शन के हैं। फिर, इन योजनाओं पर खर्च अधिक है और ये लेट-लतीफ भी चलती रहती हैं। एक तरफ सीवेज नेटवर्क पूरा होता नहीं कि दूसरी तरफ से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि भारत के अधिकांश हिस्से में सीवरेज नहीं है और परिवार सेप्टिक टैंक के भरोसे रहते हैं। इंदौर में इन्हीं के रिसाव से पीने का पानी दूषित हुआ था।
मैं यहां सेप्टिक टैंक जैसी व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रही। वास्तव में, वे भविष्य के समाधान हैं, लेकिन ये तभी कारगर होंगे, जब शौचालयों की नियमित सफाई हो, मल-मूत्र उपचार के लिए भेजे जाएं और उपचारित जल (अपशिष्ट जल नहीं) व गाद का उपयोग खाद व ईंधन के रूप में किया जाए।
हमें सीवेज प्रबंधन को केंद्र में रखना ही होगा। इसके लिए नए सिरे से एएमआरयूटी दिशा-निर्देश बनाने होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन ‘सेप्टेज’ को उपचार सुविधाओं तक भूमिगत पाइपों के बजाय टैंकरों से ले जाया जाए। यह तेज, सस्ता व अधिक समावेशी तरीका होगा। दूसरा काम, नए दिशा-निर्देशों में पानी के पुन:उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए, शहरों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, ताकि वे उपचारित अपशिष्ट जल को इस लायक बना सकें और गाद को जैव-संवर्द्धन या ईंधन के लिए भेज सकें। यानी, सीवेज संग्रहण या उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
तीसरा, जल परियोजनाओं को स्थानीय स्रोतों से जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए जल निकायों का पुनरोद्धार जरूरी है। इससे लंबी दूरी से पानी लाने में जो लागत आती है, वह कम हो सकेगी, भूजल अधिक टिकाऊ बनेगा और जल-आपूर्ति सस्ती होगी। जाहिर है, हमें अब अपने आस-पास के जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना ही होगा, ताकि साफ पानी की तलाश में हमें दूर तक भटकना न पड़े।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)
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