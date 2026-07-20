फुटबॉल में सिरमौर कैसे बना स्पेन

बीते चार फीफा कप में यह तीसरा मौका था, जब अर्जेंटीना की टीम फाइनल खेल रही थी। साल 2014 में वह जर्मनी के हाथों पराजित हो गई थी, तो 2022 में उसने फ्रांस को शिकस्त देकर विश्व विजेता का तमगा हासिल किया था। इस बार माना…

अनादि बरुआ,पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल बीते चार फीफा कप में यह तीसरा मौका था, जब अर्जेंटीना की टीम फाइनल खेल रही थी। साल 2014 में वह जर्मनी के हाथों पराजित हो गई थी, तो 2022 में उसने फ्रांस को शिकस्त देकर विश्व विजेता का तमगा हासिल किया था। इस बार माना जा रहा था कि कप्तान लियोनेल मेसी का जादू चलेगा और चौथी बार उनकी टीम ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्पेन के फेरान टोरेस ने ‘अतिरिक्त समय’ में एकमात्र गोल करके अर्जेंटीना के प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया और इस तरह, जीत के साथ फुटबॉल से संन्यास लेने का मेसी का सपना भी टूट गया।

टूर्नामेंट के बाकी मैचों से तुलना करें, तो यह एक फीका फाइनल था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में 308 गोल हुए। फिर भी रविवार की रात एक अच्छा खेल देखने को मिला। स्पेन की टीम ने ‘टिकी-टाका’ और ‘वन-टच’ पर जोर दिया। टिकी-टाका में जहां छोटे-छोटे पास दिए जाते हैं, खिलाड़ियों का लगातार ‘मूवमेंट’ होता रहता है और बॉल पर कब्जा बनाए रखने पर जोर होता है, वहीं वन टच में पास की गति तेज होती है। इसे ‘गिव ऐंड गो’ भी कहते हैं और खिलाड़ी गेंद को रोकने या अपने पास रखने के बजाय सीधे दूसरे खिलाड़ी की ओर पास कर देता है। स्पेन ने इन दोनों शैलियों को आत्मसात कर लिया था। 90 मिनट तक एक भी गोल न करने के बावजूद उसके खिलाड़ियों ने अपना धैर्य नहीं खोया। सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ उन्होंने जो रणनीति अपनाई थी, वही व्यूह-रचना इस बार अर्जेंटीना के खिलाफ भी आजमाई गई, जो समान रूप से सफल साबित हुई।

स्पेन के खिलाड़ी पास देने में किस हद तक सक्रिय थे, इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि पूरे मैच के दौरान उन्होंने एक-दूसरे को 803 बार पास दिए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी इसके लिए जूझते दिखे। वे 445 बार ही बॉल साथी खिलाड़ी को दे सके। यही कारण रहा कि अर्जेंटीना का खेल काफी हद तक रक्षात्मक और मुकाबले को धीमा करने वाला रहा। स्पेन के साथ अच्छी बात यह भी रही कि उसके खिलाड़ी अर्जेंटीना की तुलना में युवा हैं। फाइनल खेलने वाले लामिन यमाल तो महज 19 साल के हैं, जबकि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी 39 साल के हो चुके हैं। मुकाबले के बाद जब यमाल रोते हुए मेसी के गले लगे, तो उसका महत्व काफी ज्यादा था। यह एक से दूसरी पीढ़ी को जिम्मेदारी की बागडोर सौंपने का संकेत था।

हालांकि, मेसी को लेकर स्पेन की रणनीति इस बार कुछ अलग थी। पहले हमने देखा है कि विपक्षी टीम के दो-तीन खिलाड़ी मेसी को घेरे रहते थे, ताकि फुटबॉल उनसे छीनी जा सके, लेकिन स्पेन ने बजाय इसके कोशिश यह की कि फुटबॉल उनके पास पहुंचे ही नहीं। स्पेन के खिलाड़ी एक-दूसरे को पास देते हुए अर्जेंटीना के गोलपोस्ट के आसपास खेलते रहे। इस तरह, मेसी स्पेन के गोलपोस्ट के नजदीक होने के बावजूद विरोधी टीम के लिए बड़ा खतरा न बन सके।

अर्जेंटीना की हार का एक कारण एंजो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिलना भी था, जिसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा। गौरतलब है, पूरे टूर्नामेंट में स्पेन सिर्फ एक गोल खाया, वह भी क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम द्वारा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उसके खिलाड़ी हमेशा एक टीम के रूप में खेलते रहे। इसी वजह से फर्नांडीज का ‘डगआउट’ में आना अर्जेंटीना की मुश्किलें बढ़ा गया।

देखा जाए, तो यह पूरा टूर्नामेंट एक्शन और रोमांच से भरा रहा। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका था, जब 48 टीमें मुकाबले में उतरी थीं। 200 से अधिक फीफा सदस्य टीमों ने एक-दूसरे से मुकाबला करके फुटबॉल के इस महाकुंभ में खेलने का अधिकार हासिल किया था। चूंकि इसमें एक से बढ़कर दूसरी टीमें थीं, इसलिए टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट राउंड तक मुकाबले रोमांचक रहे। नतीजों के साथ-साथ खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा।

इसमें एशियाई टीमों की प्रशंसा लाजिमी है। इस विश्व कप में एशिया ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। जापान, ईरान, इराक, कतर, जॉर्डन, कोरिया, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान के हाथों में एशिया की बागडोर थी, जिनमें से जापान और ईरान ने खासतौर से चौंकाया। जापान की टीम ने नीदरलैंड के साथ ड्रॉ खेला, स्वीडन को बराबरी पर रोकने में वह सफल रही, ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया, यहां तक कि 32वें मुकाबले में उसने ब्राजील को करीब-करीब रोक ही दिया था। उस मुकाबले में उसे 2-1 से जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

रही बात ईरान की, तो वह बेशक अभी जंग के मैदान में अमेरिका और इजरायल के सामने है, लेकिन खेल के मैदान में भी उसके जुझारूपन की खूब तारीफ हो रही है। उसने अपनी सूझ-बूझ और खेल-कौशल का भरपूर परिचय दिया। यही वजह है कि ग्रुप मुकाबलों में ईरानी टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया और न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र से मुकाबला ड्रॉ करवाया। इसे फीफा की उपलब्धि ही कहेंगे कि राजनीतिक मतभेदों वाले देशों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से मैदान में मुकाबला किया। यह इस बात को पुष्ट करता है कि खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है और निष्पक्षता खेल की सच्ची भावना का प्रतीक है।

फुटबॉल का बुखार भारतीयों के भी सिर चढ़कर बोला। खासकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फुटबॉल प्रेमियों ने रात-रात भर जागकर मैच देखे। फाइनल के बाद तो कुछ लोग स्पेन की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। निस्संदेह, मेसी के प्रति हम भारतीयों में विशेष लगाव है, लेकिन स्पेन की जीत ने लाखों प्रशंसकों को मिडफील्डर रोड्री, फेरान टोरेस और युवा सनसनी पाउ कुबारसी का मुरीद बना दिया है।

हमारे देश में भी फुटबॉल-प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में कई अच्छे खिलाड़ी दिख जाते हैं। अगर उनका सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास किया जाए, यानी उन्हें स्काउटिंग मिले और जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए, तो कई भारतीय युवा खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप का यह रोमांच भारतीय फुटबॉल के नीति-नियंताओं को भी विशिष्ट प्रयास करने को प्रेरित करेगा।