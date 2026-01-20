भारत-यूएई औचक वार्ता का मतलब

संक्षेप: सोमवार की देर शाम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत आना अप्रत्याशित था। भले ही, यह उनकी अब तक की पांचवीं यात्रा थी और बतौर राष्ट्रपति तीसरी…

कंवल सिब्बल,पूर्व विदेश सचिव सोमवार की देर शाम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत आना अप्रत्याशित था। भले ही, यह उनकी अब तक की पांचवीं यात्रा थी और बतौर राष्ट्रपति तीसरी, लेकिन इस दौरे की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने महज एक दिन पहले साझा की। फिर, उनका पूरा दौरा बमुश्किल दो घंटे का था। वह तकरीबन सवा चार बजे पालम हवाई अड्डे पर उतरे और सवा छह बजे अपने देश के लिए रवाना हो गए।

बेहद संक्षिप्त होने के बावजूद इस यात्रा के दीर्घकालिक निहितार्थ हैं। पहला, इसकी पहल संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से की गई थी, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जल्द कुछ ठोस बातचीत करना चाहते थे। यह ‘मसला’ पश्चिम एशिया से जुड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस खित्ते में उथल-पुथल मची हुई है। करीब तीन हफ्ते पहले यमन में सऊदी अरब के सैनिकों ने मुकल्ला शहर पर बमबारी इसलिए की थी, क्योंकि वहां कथित तौर पर यूएई से अलगाववादी गुट के लिए हथियारों की खेप आई थी। बेशक, दोनों देशों में यह कोई नई अदावत नहीं है, पर तीन महीने पहले सऊदी अरब व पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ है और इसमें तुर्किये को भी शामिल करने की योजना है। ऐसे में, माना यही जा रहा है कि यूएई भी हमारे साथ ऐसा ही कोई रक्षा संबंध चाहता है, ताकि भारत इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाए और शक्ति का संतुलन बन सके।

नई दिल्ली इससे गाफिल नहीं है, इसलिए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने तत्काल साफ कर दिया कि नाहयान की यात्रा का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए। सऊदी अरब को लेकर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है और भारत वहां के समीकरण में एक के खिलाफ दूसरे को समर्थन देने की नीति नहीं अपनाएगा। यह उचित बयान है। वहां के तनाव में किसी एक का पक्ष लेना कूटनीतिक तौर पर घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं।

फिर भी, नाहयान की यात्रा से निकल रहे इस संदेश से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में यूएई की रक्षा हिस्सेदारी बढ़ गई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि निरंतर और सुदृढ़ द्विपक्षीय रक्षा व सुरक्षा सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक मुख्य स्तंभ के रूप में दोनों नेताओं (प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति नाहयान) ने स्वीकार किया है। इसमें यह बात भी सामने आई है कि दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित ‘सर्विस चीफ’ और कमांडरों ने हाल में एक-दूसरे देश का दौरा किया है। हम उसकी रक्षा परियोजना में सहयोग देना चाहते हैं और यूएई भी चाहता है कि अमेरिका पर उसकी निर्भरता घटे। सुखद बात है कि सोमवार को दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक ढांचागत समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पता चलता है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर पाकिस्तान गाल बजा रहा है और असलियत की जानकारी सबको है।

इस यात्रा का एक मकसद ‘तेल अर्थव्यवस्था’ से इतर की व्यवस्था से भी जुड़ा है। यूएई ने अब अपना रुख बदल लिया है। उसने समझ लिया है कि तेल का ‘खेल’ जब खत्म हो जाएगा, तब व्यापार ही काम आएगा, वह भी भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने की मंशा इसीलिए जताई गई है। समझौते के मुताबिक, अमीरात की कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना में मदद करेगी। अमीरात उभरते क्षेत्रों में निवेश करने को इच्छुक है और उसके पास काफी पूंजी भी है। उसका यह रुख हमारे हित में है।

इसी तरह, ‘फर्स्ट अबू धाबी बैंक’ द्वारा गुजरात की ‘गिफ्ट सिटी’ में अपनी शाखा खोलने की अनुमति लेना भी उल्लेखनीय है, जिससे व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा और रुपये व दिरहम में लेन-देन बढ़ जाएगा। डीपी वर्ल्ड कंपनी ने भी गिफ्ट सिटी से अपने वैश्विक संचालन के लिए जहाजों के लीजिंग सहित तमाम गतिविधियां चलाने पर सहमति जताई है।

वास्तव में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का बढ़ता संबंध दोनों देशों को ही नहीं, कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। यहां इस्लामी दुनिया की चर्चा लाजिमी है। गौरतलब है, दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रपति नाहयान पाकिस्तान गए थे। उस यात्रा का मूल मकसद तो स्पष्ट नहीं हो सका था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से यह जरूर कहा गया कि ‘आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया’। ऐसे में, यूएई राष्ट्रपति के भारत आने से पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा होगा। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद इस्लामाबाद का ‘महिमा-गान’ अब बंद हो सकता है।

इससे कथित ‘इस्लामिक नाटो’ पर भी दबाव पड़ेगा। बेशक, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट किया है कि सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते में उसे भी शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया है कि उनका देश इसमें शामिल हो रहा है? इसमें इसलिए भी शक अधिक है, क्योंकि सऊदी अरब और तुर्किये के रिश्ते तल्ख हैं। रियाद ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ के खिलाफ है, जबकि तुर्किये इसका समर्थन करता है। फिर ऑटोमन साम्राज्य की यादें भी दोनों के बीच कटुता बढ़ाती हैं। ऐसे में, ‘इस्लामिक नाटो’ कितना सफल हो सकेगा, यह अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता।

हां, ‘फाइनेंशियल एक्शन टास्ट फोर्स’ यानी एफएटीएफ को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि भारत-अमीरात के गहराते रिश्ते पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, गले नहीं उतरता। अमेरिका व पाकिस्तान में निकटता बढ़ी है, दोनों ने अभी-अभी आतंकवाद रोधी-अभियान में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। इस रिश्ते से ट्रंप परिवार के अपने हित भी जुड़े हैं। ऐसे में, वह शायद ही पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहेगा और तुर्किये का समर्थन इस्लामाबाद को हासिल ही है। लिहाजा, नाहयान की यात्रा से एफएटीएफ में पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़ेगा।

कुल मिलाकर, राष्ट्रपति नाहयान का दौरा भारत-अमीरात रिश्ते को लेकर सुखद तस्वीर बनाता है। ऊर्जा, व्यापार, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्रों में दोनों एक-दूसरे का लाभ उठा सकते हैं।