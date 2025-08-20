Hindustan Opinion Column 21 August 2025 रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने की बढ़ी कोशिशें, Blog Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Opinion Column 21 August 2025

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने की बढ़ी कोशिशें

शशांक ,पूर्व विदेश सचिव

अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक खत्म करने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब पत्रकारों के सवाल ले रहे थे, तब उन्होंने यह कहा था कि यदि 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। इस वक्तव्य से वह दो संदेश देना चाह रहे थे। पहला, वह दृढ़ हैं कि अमेरिका ही यूक्रेन के पीछे था और दूसरा, अगर सहमति बनती है, तो वह शांति के लिए तैयार हैं। इसीलिए, इस बैठक के तीन दिन बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ ओवल ऑफिस में थे, तब यह कयास जोर पकड़ने लगी कि जल्द ही इस युद्ध का अंत होने वाला है।

क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? निस्संदेह, राष्ट्रपति ट्रंप शांति-प्रयासों में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही 24 घंटे के अंदर इस जंग को रुकवाने का वायदा किया था। इस पर वह बेशक खरे नहीं उतर सके, लेकिन इसमें यूरोप की भूमिका से भी वह गाफिल नहीं हैं। ट्रंप जानतेे हैं कि 2022 में युद्ध शुरू होते ही महज दो महीने के भीतर तुर्किये के जरिये शांति की पहल शुरू हो गई थी और जेलेंस्की कमोबेश तैयार भी थे। तब तक इस युद्ध का दायरा बहुत सीमित था और माना जा रहा था कि रूस रूसी मूल के यूक्रेनियों को स्वायत्तता मिलने मात्र से मैदान छोड़ देगा। मगर ये यूरोपीय देश थे, जिन्होंने जेलेंस्की को ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने उनको इससे भी बेहतर समझौते का सपना दिखाया। मगर ऐसा हो नहीं सका, जिसका खामियाजा यूक्रेन आज भी भुगत रहा है।

जाहिर है, यूरोपीय देशों ने इस युद्ध में घी डालने का काम किया है। उन्होंने एक तरफ यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए, तो दूसरी तरफ किसी भी समझौते के लिए उसके हाथ बांध दिए थे। उसे नाटो में शामिल करने का भरोसा भी वे देते रहे। मगर आलम यह रहा कि स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का हिस्सा बन गए, पर यूक्रेन खाली हाथ रहा। लगातार युद्ध से उसके संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अमेरिका भी यूक्रेन के प्रति उदासीन रहा। उसने कभी खुलकर उसके बारे में बात नहीं की। यही वजह है कि आज ट्रंप इस युद्ध के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को घेर रहे हैं और क्षेत्र से शांति बहाली पर जोर दे रहे हैं।

दिक्कत यह है कि यूरोपीय देश आज भी मैदान से हटना नहीं चाहते। उनका मत है कि यूक्रेन को हरसंभव मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि रूस अब कमजोर पड़ने लगा है। अमेरिका के भीतर यूरोप को पसंद करने वाले लोग अथवा थिंक-टैंक भी कुछ इसी तरह की राय रखते हैं। हालांकि, ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि यूक्रेन में हथियारों की होड़ में अमेरिका पिछड़ रहा है और रूस अधिक ताकतवर दिखने लगा है।

अमेरिकी सत्ता-सदन में एक सोच यह भी है कि 27 देशों के यूरोपीय संघ से रिश्ते मधुर बनाने में जो मुश्किलें आएंगी, उससे बेहतर है रूस से संबंध सुधारना। इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि दोनों (अमेरिका और सोवियत संघ) दूसरे विश्व युद्ध के विजेता हैं और बड़ी ताकत के रूप में दुनिया में स्थापित हैं। यही कारण है कि ट्रंप युद्ध रोकने का दबाव जेलेंस्की पर बना रहे हैं। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या दबाव में किया गया समझौता टिकाऊ होगा? क्या यह स्थायी शांति ला सकेेगा?

इन प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए हमें यूरोप की गलियों से गुजरना होगा। दरअसल, उसका इतिहास युद्धों का रहा है। उसे दुनिया भर में खून-खराबा पसंद है। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ (हालांकि एक पक्ष इंग्लैंड भी था) के बीच याल्टा समझौता हुआ था, तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारतीय उपनिवेशवाद को लेकर उदासीन बने रहे और 1947 में हिन्दुस्तान को आजाद किया। फ्रांस ने भी इंडो-चाइना (आधुनिक वियनताम, कंबोडिया और लाओस) पर कब्जा बनाकर रखा और हिंसक संग्राम के बाद उसे आजाद किया। यूक्रेन को लेकर यूरोप की यही नीति है। वह उपनिवेशवाद के बहाने यहां अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसे लग रहा है कि यदि पुतिन और ट्रंप में सहमति बनती है, तो जो समझौता साकार होगा, वह यूरोप को नुकसान पहुंचा सकता है।

यूरोप का आज भी कई विकासशील और विकसित देशों में प्रभाव है। वहां भी यही भावना परवान चढ़ रही है कि यूरोप को यूक्रेन का साथ देना चाहिए और ट्रंप गलत फैसले की ओर बढ़ रहे हैं। उनका यह भी मत है कि भारत पर ज्यादा प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि वह सस्ते दाम में रूस से तेल खरीदकर उनको ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। देखा जाए, तो एक तरह से यूरोपीय देश, और कुछ हद तक अमेरिका का ‘डीप स्टेट’ भी, यह मानता है कि ‘ब्रिक्स’ पर दबाव बनाना सुखद होगा। वे ‘जी 2’ (दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन का अनौपचारिक समूह) का महत्व समझते हैं, पर उनका यही मत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोप की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

साफ है, यह एक अहम मोड़ है और समझौते का टिकाऊ होना कई बातों पर निर्भर करेगा। अभी सिर्फ युद्ध रोकने पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है। कब्जे वाले क्षेत्रों के भविष्य और युद्ध-विराम की शर्तों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सुरक्षा गारंटी पर भी ठोस सहमति नहीं बन सकी है।

हालांकि, एक बात और दिलचस्प है। इस बार सहमति बनाने का प्रयास अलास्का से शुरू हुआ है, जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, जबकि पुराने दौर में तमाम समझौतों की शुरुआत यूरोप की धरती से हुई है। क्या ऐसा करके ट्रंप और पुतिन यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार समझौते में यूरोप की भूमिका सीमित होगी? फिलहाल इसका सही-सही जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इन सबमें भारत का कद जरूर बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि अलास्का बैठक से पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस गए थे और उन्होंने दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की आपस में बातचीत कराई थी। और जब, ट्रंप से मिलकर पुतिन वापस लौटे, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। जाहिर है, इस युद्ध के खात्मे में भारत की भूमिका भी तलाशी जा रही है। यह वक्त के करवट बदलने का संकेत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

