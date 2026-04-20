हर मामले को पुलिसिया डंडे से न हांकें

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को जिन हालिया अनुभवों से गुजरना पड़ा है, वे भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध तो निश्चित ही नहीं करते। एक प्रेस-वार्ता के दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा की पत्नी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को जिन हालिया अनुभवों से गुजरना पड़ा है, वे भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध तो निश्चित ही नहीं करते। एक प्रेस-वार्ता के दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सरमा की पत्नी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरमा की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में अकूत संपत्ति है। वह इन आरोपों के बारे में पुख्ता सुबूत नहीं दे सके। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के इस दौर में ऐसे दस्तावेज पेश करना कोई मुश्किल नहीं है, जो देखने में बिल्कुल असली लगें और गहन वैज्ञानिक जांच से ही पकड़ में आ सकें। मुझे इन आरोपों की विश्वसनीयता पर बात नहीं करनी, मैं उनकी प्रेस-वार्ता और उसके बाद के घटनाक्रम का जिक्र करना चाहूंगा।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि पिछले कुछ दशकों से सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली भाषा में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। संयम का अभाव संसद और उसके बाहर- दोनों जगहों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया और एआई के बढ़ते चलन के चलते यह किसी के लिए असंभव सा हो गया है कि वह उपलब्ध सूचनाओं में नीर-क्षीर विवेक कर सके। कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा बेहद आक्रामक थी और उनके पास जो सूचनाएं थीं, वे भी संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त थीं, पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई से बचा जा सकता था।

पवन खेड़ा के विरुद्ध असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली आ पहुंची। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुलेआम ललकारते हुए धमकी दी कि खेड़ा को जेल में सड़ा दिया जाएगा। फिलहाल वह भागे-भागे फिर रहे हैं और किसी तरह न्यायिक सुरक्षा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उन्होंने कोई हस्तक्षेपीय अपराध किया था, तो उनके विरुद्ध दिल्ली में कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तकनीकी तौर से गुवाहाटी में मुकदमा दर्ज करना अवैधानिक नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ खेड़ा ने आरोप लगाया, वह वहीं रहती हैं, पर यह देखते हुए कि उनके पति प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस कदम से बचा जाना चाहिए था।

यह पहला मामला नहीं है कि किसी राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ वहां जाकर कार्रवाई करने की कोशिश की हो। वैधानिक रूप से सही होने के बावजूद ये मामले विवादास्पद इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में एक पक्ष कोई शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति होता है। कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध भी ऐसे ही आरोप लगे थे, जब उनके बारे में विवादास्पद वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को पकड़ने पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली में पुलिस राज्य सरकार के आधीन नहीं है और उन्हीं दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आरोप लगाया गया कि केजरीवाल द्वारा विरोधियों को सताने के लिए पंजाब पुलिस का प्रयोग किया गया। उस मामले में दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। ऐसे मामलों में दो राज्यों की पुलिस कुछ इस तरह से व्यवहार करती देखी गई हैं, मानो वे दो दुश्मन राष्ट्रों की फौजें हों।

एक सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वह अपने नागरिकों को बोलने और विरोध-प्रदर्शन के लिए वाजिब अवसर प्रदान करे। इन गतिविधियों पर केवल तर्कसंगत नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से, इस मामले में राज्यों का प्रदर्शन कोई बहुत आशाजनक नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत राज्य नागरिकों के किसी सार्वजनिक जगह पर अधिक संख्या मे एकत्रित होने या प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा सकता है, पर इसके लिए न्यायालयों की समीक्षा पर खरे उतर सकने लायक तर्कसंगत कारण होने चाहिए और इन आदेशों को पूर्व घोषित किया जाना चाहिए।

आजकल यह आम चलन हो गया है कि किसी भी कार्यक्रम को पुलिस यह कहते हुए रोक देती है कि उसके लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। यहां तक कि शिक्षा संस्थानों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यह कहकर रोका जा सकता है कि उसके लिए पुलिस की पूर्वानुमति नहीं है। इस रोक को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए धारा 163 के तहत कोई आदेश पारित नहीं हुआ होता है, पर ज्यादातर नागरिक अदालती झंझटों से बचते हैं। फलस्वरूप, अब यह लगभग मान लिया गया है किसी भी कार्यक्रम के पहले पुलिस की इजाजत जरूरी है। यह एक अघोषित पुलिस राज्य बनाने जैसी स्थिति है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय राज्य ने नागरिकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के कुछ अधिकारों को घोषित और कई बार अघोषित रूप से मान लिया था। इनमें छात्र और श्रमिक दो तबके ऐसे थे, जिनकी सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी-बहुत उच्छृंखलता को भी राज्य नजरंदाज करता था। छात्र या मजदूर सड़कों पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते, तो उन्हें कम से कम बल प्रयोग करके तितर-बितर करने में विश्वास किया जाता था। कई बार कुछ मुकदमे कायम भी हो जाते, तो अधिकांश बिना किसी सख्त कार्रवाई के धीरे-धीरे अपनी मौत मर जाते। राज्य द्वारा अपनी नजरें फेरकर असंतोष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का मौका देना लगभग प्रेशर कुकर के अंदर से भाप निकलने में सहायक सीटी जैसा था। लोगों को गुस्सा निकालने का मौका देकर कोई राज्य उन परिस्थितियों से बच सकता है, जो अंततोगत्वा जेन-जी जैसे आंदोलनों में परिवर्तित हो जाते हैं।

असंतोष के चलते सार्वजनिक आक्रोश के विरुद्ध राज्य की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण हमें नोएडा के हालिया मजदूर आंदोलन में देखने को मिला। अपनी वेतन-वृद्धि को लेकर बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर निकले और कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, मगर जिस तरह उन्हें देशद्रोही और उससे भी बढ़कर आईएसआई का एजेंट घोषित कर दिया गया, वह चिंताजनक था। उनके आंदोलन के चलते आनन-फानन वर्षों से लंबित वेज बोर्ड का गठन किया गया और रातोंरात उनके वेतन में वृद्धि की गई। राज्य को समझना होगा कि वे कुछ भी हो सकते हैं, पर आईएसआई के एजेंट नहीं। यदि राज्य उनकी नहीं सुनेगा, तो वे कहां जाएंगे? कई सौ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था, वे धीरे-धीरे जेलों से बाहर आ रहे हैं। उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने से हमारा लोकतंत्र मजबूत ही होगा।