पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की व्यथा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा से बेहाल कश्मीरी महीनों से आंदोलित हैं। हालात के आगे बेबस पाकिस्तानी फौज अब ड्रोन की मदद से वहां पर प्रदर्शनकारियों से निपट रही है…

संजय कुमार भारद्वाज, प्रोफेसर, जेएनयू

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा से बेहाल कश्मीरी महीनों से आंदोलित हैं। हालात के आगे बेबस पाकिस्तानी फौज अब ड्रोन की मदद से वहां पर प्रदर्शनकारियों से निपट रही है। सवाल है, हालात इतने संगीन कैसे हुए? दरअसल, इसकी जड़ें 1947 के विभाजन से भी पुरानी हैं।

पाकिस्तान की शुरुआती परिकल्पना में कश्मीर उसका हिस्सा ही नहीं था। यह आकलन इस साक्ष्य पर आधारित है कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का ख्वाब देखने वाले मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दिए गए अपने प्रसिद्ध अध्यक्षीय भाषण में कहा था, ‘मैं पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक एकीकृत देश के रूप में देखना चाहता हूं।’

विभाजन के बाद सितंबर 1947 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने लाहौर में एक बैठक बुलाई, जिसमें पुंछ में सक्रिय पाक समर्थित सशस्त्र गुटों को समर्थन देने और जम्मू एवं कश्मीर पर सीधे हमला शुरू करने का फैसला लिया गया। 22 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तानी सेना और कबायली हमलावरों ने हमला कर दिया, जिससे वहां के लोगों में भय फैल गया। हमलावरों ने स्थानीय लोगों पर क्या-क्या जुल्म किए, यह इतिहास के स्याह पन्नों में दर्ज है।

वही मंजर आज फिर पाक अधिकृत कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आज जिस स्तर पर वहां अलगाववाद की आवाजें उठ रही हैं, वह जगजाहिर है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इस्लामिक राष्ट्रवाद के नाम पर वहां के अवाम की सांस्कृतिक-भौगोलिक भावनाओं को सैन्य-तानाशाही के माध्यम से दबाने के प्रयास कर रहे हैं। विगत दो दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट शहर के मटियाल मिराह इलाके में जारी विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने के लिए आवासीय इलाकों पर ड्रोन हमले किए, जिनमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी पूर्व में ‘जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ के साथ हुए समझौते को लागू करने में प्रशासन की आनाकानी के खिलाफ आंदोलित हैं। इस घटना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की जनता में इस्लामाबाद के सत्ता-प्रतिष्ठान के खिलाफ आक्रोश को और अधिक तीव्र कर दिया है।

यहां के नागरिकों के विरुद्ध हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, पुंछ, नीलम, भींबर और पलंदरी क्षेत्रों में कई महीनों तक जन-अशांति और दमन का सिलसिला जारी रहा है। अक्तूबर 2023 से शुरू और रह-रहकर भड़क उठने वाले इस जन-आंदोलन में अब तक 153 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा 300 से अधिक लापता किए जा चुके हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अत्यधिक है। साल 2023 के अक्तूबर-नवंबर में ‘जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ की स्थापना के समय स्थानीय स्तर पर सीमित विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। उन प्रदर्शनों का प्रमुख उद्देश्य गेहूं, बिजली की आसमान छूती कीमतों एवं जीवन-यापन की बढ़ती लागत से उत्पन्न संकट को उजागर करना था। बाद में पूरे कब्जे वाले कश्मीर की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण सरकार ने इस संगठन को आतंकी जमात घोषित कर दिया।

वर्तमान राजनीतिक अशांति के केंद्र में एक ऐसी व्यवस्था विद्यमान है, जिसे इस्लामाबाद ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने के उद्देश्य से तैयार किया है। यद्यपि इसकी सियासी व कानूनी पहचान जम्मू-कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम, 1974 से निर्धारित होती है, पर व्यवहार में यह सूबा इस्लामाबाद की बतौर अधीनस्थ राजनीतिक इकाई कार्य करता है। यह आंतरिक औपनिवेशिक नियंत्रण की स्थिति का सामना कर रहा है।

इस्लामाबाद यहां के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करता है, मगर यहां की बस्तियां बुनियादी विकास के लिए तरसती हैं। इस कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और गिलगित-बाल्टिस्तान मिलकर पाकिस्तान के कुल रत्न उत्पादन में लगभग 95 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसके बावजूद इनसे होने वाले आर्थिक लाभों पर इस्लामाबाद का एकाधिकार बना हुआ है।

इस प्रकार, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद के बीच वित्तीय संबंधों में गहरी असमानता और संरचनात्मक असंतुलन दिखाई देता है। हाल ही में संघीय सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से व्यापक मितव्ययिता उपाय लागू किए और कश्मीर सूबे के वार्षिक विकास बजट को 75 अरब पाकिस्तानी रुपये से घटाकर 63 अरब रुपये कर दिया। यही नहीं, आवश्यक ईंधन और गेहूं पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए तय महत्वपूर्ण वित्तीय मदद में भी कटौती कर दी।

पाक अधिकृत कश्मीर का राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक स्तर पर शोषण ही आज एकमात्र संकट नहीं है। बलूचिस्तान में जारी विद्रोह, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आयशा जलाल ने अपनी पुस्तक द स्टेट ऑफ मार्शल रूल में बताया है कि इस्लामाबाद की संघर्ष-समाधान संबंधी अवधारणा सदैव अपने नागरिकों के विरुद्ध बर्बर बल-प्रयोग पर आधारित रही है।

‘जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रति राज्य के दमनात्मक रवैये ने आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। इसके एक प्रमुख नेता सरदार अमान खान तथा अन्य नेताओं ने भारत से अधिक निकटता बढ़ाने और मानवीय सहायता की गुहार लगाई है। उन्होंने भारत से नियंत्रण रेखा पर सीमा खोलने तथा परिस्थितियों के और अधिक बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के नागरिकों को सीमा पार भारत आने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

यह घटनाक्रम 1971 से पूर्व की परिस्थितियों की याद दिलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी क्या अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? भारत की संसद ने 22 फरवरी, 1994 को पारित अपने प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग माना है। इस प्रस्ताव में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर तथा गिलगित-बाल्टिस्तान सहित उन क्षेत्रों पर भारत के दावे को दोहराया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तानी नियंत्रण में हैं। भारत को इन क्षेत्रों से जुड़े हितों की रक्षा के लिए भी अंतरराष्ट्रीय आह्वान को तेज करना चाहिए।