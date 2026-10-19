राम से मर्यादाएं सीखता रहेगा समाज

राम पर लिखने बैठा हूं, तो मन में हर बार की तरह एक यक्ष प्रश्न घुमड़ रहा है कि मैं तो नास्तिक हूं, फिर क्या है राम के चरित्र में, जो मुझे आकर्षित करता है? क्यों उनका जिक्र होते ही मन विनम्र हो जाता है…

विभूति नारायण राय,पूर्व कुलपति व साहित्यकार राम पर लिखने बैठा हूं, तो मन में हर बार की तरह एक यक्ष प्रश्न घुमड़ रहा है कि मैं तो नास्तिक हूं, फिर क्या है राम के चरित्र में, जो मुझे आकर्षित करता है? क्यों उनका जिक्र होते ही मन विनम्र हो जाता है? बचपन में बाबूजी दशहरे की छुट्टियों में हमें लेकर घर जाते और हम सारे भाई-बहन बेसब्री से रामलीलाओं की प्रतीक्षा करते, तब से लेकर आज तक कहीं भी रामलीला होती दिखती है, तो अंदर कुछ है, जो व्याकुल हो जाता है और रुककर पात्रों को निहारने लगता हूं।

आज भले ही तकनीक और समृद्धि से खेलने वाली मंडलियों ने पूरी लीला का बाह्य बदल दिया है, पर भीतर बहुत कुछ पुराना ही है। उन दिनों चार आने से शुरू होकर एक रुपये तक पहुंचा हमारा जेब-खर्च इतना भर होता कि कुछ चाट-पकौड़ी खा लेते, मुखौटे, गुब्बारे या पन्नी की चमकती तलवारें या तीर-धनुष खरीद लेते। इतनी समझ बनी थी कि रावण बुराई का प्रतीक है, इसलिए इन अस्त्रों-शस्त्रों से दुष्टों का दलन करना है।

संभवत: यह राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। यह मर्यादा काल सापेक्ष है। हर युग का भारतीय लोक अपने समय और समाज की चुनौतियों के लिए इसे गढ़ता है। काशी से बाली तक तीन सौ से अधिक रामकथाएं हैं, पर मर्यादाएं भिन्न हैं। भारतीय भूभाग में दो बड़े रचनाकारों- वाल्मीकि और तुलसी ने इस कथा को रचनात्मकता के शिखर पर पहुंचाया। एक ने उसे विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर बनाया, तो दूसरे को पढ़कर पीड़ित-दुखी या सुखी-संतुष्ट पीढ़ी-दर-पीढ़ी को जीने का मकसद मिलता रहा है। मर्यादा की आकांक्षा दोनों के यहां है, पर इसका स्वरूप मूल्यों के साथ बदलता है।

वाल्मीकि रामायण का शंबूक वध तुलसी कृत श्रीरामचरितमानस से अनुपस्थित है। वाल्मीकि की सीता को अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती है, पर तुलसी की सीता ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से नहीं गुजरतीं। सोचता हूं, यदि आज तुलसी लिखते, तो क्या उनका कोई पात्र ढोल गंवार सूद्र पसु नारी... जैसा कुछ कह पाता?

लोक इस परिवर्तन को अपने गीतों में अद्भुत ढंग से पकड़ता है। मेरे अग्रज लेखक विद्यानिवास मिश्र ने लिखा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उन्हें एक लोकगीत याद आता है-

मोरे राम के भीजे मुकुटवा/ लछिमन के पटुकवा/ मोरी सीता के भीजै सेनुरवा/ त राम घर लौटहिं।

अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका (दुपट्‍टा) भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। दुनिया भर की माएं अपनी संतानों के सुरक्षित घर लौटने की प्रार्थना करती हैं।

मुझे दूसरा लोकगीत याद आता है- छापक पेड़ छिउलिया त पतवन धन बन हो.../ रानी मसुआ तो सींझेला रसोइया खलरिया हमें दिहतू न हो।

राजा के सैनिकों ने हिरण का शिकार कर लिया है। हिरणी व्याकुल होकर माता कौशल्या के ईद-गिर्द चक्कर लगा रही है। उसका विलाप एक सामान्य स्त्री का अनुरोध है- मेरे हिरण का मांस तो खाने के काम आ जाएगा, पर उसकी खाल ही मुझे लौटा दीजिए। मैं उसे पेड़ पर टांग दूंगी और जब-जब हवा चलेगी, तो उससे जो ध्वनि निकलेगी, उसे सुनकर ही हिरण की उपस्थिति महसूस कर अपने मन को बहला लूंगी।

कौशल्या के अंदर की रानी जवाब देती हैं- जाहू हिरनी घर अपना खलरिया ना देइब हो/ हिरनी खलरी के खंजड़ी मढ़ाइब राम मोरा खेलिहें हो। अर्थात हिरणी घर जाओ, खाल तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं इसे मढ़वाकर खंजड़ी बनवाऊंगी और मेरा बेटा राम उससे खेलेगा। जब-जब खंजड़ी की ध्वनि हवा में गूंजती है, सुनकर हिरणी बिसूरती है।

इन दोनों लोकगीतों की रचयिता स्त्रियां ही रही होंगी। केवल वे ही इस व्यग्रता, चिंता और करुणा को अपने गीतों में पिरोकर श्रोताओं को बेचैन कर सकती हैं। ये स्त्रियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी वाचिक परंपरा में तुलसी की चौपाइयों में डूबी रही हैं। मेरी मां रोज सबेरे स्नान कर श्रीरामचरितमानस गुनगुनाती थीं। मैं उनके सामने पुस्तक खुली पाता था, लेकिन जरा सा ध्यान देकर देखने पर समझ में आता कि जरूरी नहीं है, जो वहां लिखा है, वही पढ़ा जा रहा हो। स्मृति से पंक्तियां गुनगुनाई जातीं और बिना गलती अनुमान से उंगलियां पृष्ठ बदलती रहतीं।

इंडोनेशिया के बाली द्वीप में मैंने कुछ अद्भुत देखा। अलग-अलग स्थलों पर साल के 365 दिन रामलीलाएं होती हैं। दो में मैं गया भी। वहां की भाषा में, जिसे कहते भी ‘भासा’ ही हैं, खेली जाने वाली लीलाओं के संवाद समझ में नहीं आ रहे थे, पर चरित्रों के मेकअप और अस्त्रों-शस्त्रों से मैं पहचान सकता था कि कौन राम हैं, कौन रावण या कौन हनुमान।

तीन सौ से भी अधिक रामकथाओं में जैन रामकथा के हनुमान गृहस्थ हैं। जोधपुर के एक मंदिर में मैंने मूंछों वाले राम देखे। राजपूताने में बिना मूंछ का पुरुष सौंदर्य क्या? इन सारी विविधताओं में कुछ है, जो हर जगह है और जिससे किसी किस्म की छेड़छाड़ लोक नहीं स्वीकारता। हर कथा के राम बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह करते हैं। वह प्रजा-वत्सल हैं, बुराई से लड़ते हैं और एक ऐसी आदर्श शासन-प्रणाली बनाते हैं, जिसे रामराज्य कहा जाता है। इससे भिन्न लोकमानस स्वीकार नहीं करता।

एक रामकथा में राम-दरबार लगा हुआ है। असावधानी के चलते सीता की अंगूठी गिरती है और धरती की दरार में चली जाती है। उसे निकालने का काम राम भक्त हनुमान को सौंपा जाता है, क्योंकि वह पवन सुत हैं और अपना शरीर सिकोड़कर किसी संकीर्ण मार्ग में जा सकते हैं। वह उस छिद्र में उतरते हैं और पाताल लोक तक पहुंच जाते है, जहां पाताल नरेश उनसे आने का कारण पूछता है। यह सुनकर कि वह माता सीता की अंगूठी ढूंढ़ने आए हैं, राजा अपने भृत्य को इशारा करता है और वह एक थाल में बहुत सारी एक जैसी अंगूठियां लेकर आता है। हनुमान भ्रमित हैं कि कौन सी उनके आराध्य की है। पाताल नरेश उनकी झिझक दूर करते हुए बताता है, हर युग में आने वाले राम के जब जाने का समय आता है, तब इसी तरह सीता की अंगूठी गिर जाती है।

शायद यही वह निर्णायक क्षण था, जब वाल्मीकि के राम ने सरयू नदी में जल-समाधि का निर्णय लिया होगा। हम अपने समय के राम की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिनकी मर्यादाएं हमारे युग की होंगी।