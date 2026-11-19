चीन के लोगों में एक कहावत बहुत प्रचलित है- गरजना खूब, पर बरसना नहीं। शिखर सम्मेलन का नतीजा बेशक फीका हो, लेकिन बयानबाजी और शोर-शराबे में कभी कमी नहीं की जाती। अक्सर शब्दों की बाजीगरी से यह तथ्य छिप…

एम जे अकबर,वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व केंद्रीय मंत्री

चीन के लोगों में एक कहावत बहुत प्रचलित है- गरजना खूब, पर बरसना नहीं। शिखर सम्मेलन का नतीजा बेशक फीका हो, लेकिन बयानबाजी और शोर-शराबे में कभी कमी नहीं की जाती। अक्सर शब्दों की बाजीगरी से यह तथ्य छिप जाता है कि कूटनीति एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें बड़े दावों से अधिक अहमियत धीरे-धीरे होने वाली प्रगति की होती है। जब दो देशों के नेता आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच सौहार्द और गर्मजोशी की ही तस्वीरें आती हैं, पर शिखर वार्ता की सफलता का असली पैमाना यह है कि उसमें बुनियादी और अहम मुद्दों पर कितनी ठोस प्रगति हुई?

शेनझेन में खास यह रहा कि यहां तीन दिग्गज नेता एक साथ जुटे। इनमें से दो राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन) युद्धों के कारण लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जबकि तीसरे शासनाध्यक्ष (शी जिनपिंग) का जोर अगले दो वर्षों के भीतर ताइवान को चीन में मिलाने पर है। तीनों नेताओं की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सैन्य जरूरतों से गुंथी हुई हैं।

ट्रंप किसी कीमत पर इतिहास में एक पराजित नेता के रूप में दर्ज नहीं होना चाहते। उनकी कोशिश है कि रूस और चीन मिलकर ईरान पर दबाव डालें, ताकि वह उनकी शर्तें मानने को तैयार हो जाए और अमेरिकी राष्ट्रपति उसे अपनी जीत के रूप में पेश कर सकें।

पुतिन की मंशा है कि यूक्रेन में रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, उसे अमेरिकी मान्यता मिल जाए। रूस सिर्फ कीव से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसका टकराव समूचे यूरोप से है। अब फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड पूरे दमखम से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जबकि जर्मनी से उसे आर्थिक मदद मिल रही है।

रही बात शी जिनपिंग की, तो उनके पास समय की बड़ी चुनौती है। उन्होंने अपनी पार्टी और देश के लोगों से वायदा किया है कि 2028 तक वह ताइवान को चीन में शामिल कर लेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें 2027 के पार्टी सम्मेलन में फिर से अपनी जीत सुनिश्चित करनी होगी। बेशक, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व के प्रति असहमति जताने की परंपरा नहीं है, लेकिन जिनपिंग को चौथी बार कार्यकाल हासिल करने के लिए कोई असाधारण उपलब्धि बतानी होगी, जो सिर्फ ताइवान हो सकती है।

ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ईरान को लेकर उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि ईरान को लेकर उन्हें रूस और चीन की जरूरत नहीं है। हालांकि, सच्चाई यह है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि वे इन दोनों देशों का साथ हासिल करने में विफल रहे हैं।

ट्रंप ने एपेक शिखर सम्मेलन में उस महत्वपूर्ण मेहमान का कोई जिक्र नहीं किया, जिसकी गैर-मौजूदगी भी काफी सुर्खियों में रही। वह मेहमान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन थे। उनकी संभावित मौजूदगी के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण को बहाना बनाया गया था, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन का मकसद एक अन्य दौर की ‘साल्ट वार्ताएं’ (सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता) करना नहीं था, जिनके तहत 1972 और 1979 में परमाणु समझौते हुए थे। उत्तर कोरिया का मुद्दा चीन के एजेंडे में था। शी जिनपिंग चाहते हैं कि उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में अमेरिका मान्यता दे। इससे अमेरिका के खिलाफ उनका दूसरा मोर्चा खत्म हो जाएगा और वह ताइवान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत व संसाधन झोंक सकेंगे।

पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक समीकरणों को आखिरी बार बदलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने साम्यवादी चीन को मान्यता देकर सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी मोर्चे पर अपना ध्यान लगाया था। ट्रंप भी 21वीं सदी के निक्सन बन सकते थे, लेकिन अब वह अमेरिकी जनता को परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया के लिए शायद ही राजी कर सकेंगे, खासकर तब, जब तेहरान की परमाणु क्षमता को ही वह ईरान-युद्ध का कारण बताते रहे हैं।

शी जिनपिंग का ध्यान ताइवान पर होने से मुमकिन है कि जब तक यह मसला नहीं सुलझ जाता, तब तक बीजिंग हिमालयी क्षेत्र में यथास्थिति को बिगाड़ने से बचेगा। इसका मतलब है कि भारत को संभवत: अगले पांच वर्षों तक कुछ राहत मिल सकती है। इस अवधि का इस्तेमाल उसे भविष्य के हाईटेक युद्धों की तैयारी में बड़ी छलांग लगाने के लिए करना चाहिए।

उधर, राष्ट्रपति ट्रंप समझते हैं कि अमेरिकी सैन्य ताकत की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मुमकिन है कि इस सच को स्वीकार करने के लिए उन्हें सैन्य शक्ति का आखिरी दांव आजमाना पड़े। उनके सहयोगी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी किसी बड़ी रणनीति की जरूरत है, क्योंकि सत्ता पर लगातार कमजोर पड़ती पकड़ को मजबूत बनाने का एकमात्र रास्ता नए सिरे से युद्ध छेड़ना है।

पश्चिम एशिया में अमेरिकी ताकत की जो तस्वीर कभी काफी प्रभावशाली नजर आती थी, वह अब ईरान द्वारा कई मोर्चों पर किए गए जवाबी हमलों से धुंधली पड़ गई है। इन सबसे इजरायल की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार की एक बड़ी वजह अमेरिकी मतदाताओं के बीच इजरायल की घटती लोकप्रियता को बताया है। हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी के नए स्पीकर हकीम जेफ्रीज भी चाहते हैं कि अमेरिका अपनी इजरायल नीति की नए सिरे से समीक्षा करे। ट्रंप ने इजरायल को मिलने वाली सालाना चार अरब डॉलर की सहायता भी रोक दी है। अमेरिकी जखीरे पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि केशम द्वीप पर हालिया बमबारी के दौरान अमेरिकी नौसेना कथित तौर पर ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही थी, जो बेकाम थीं।

इस तरह देखें, तो त्रिपक्षीय वार्ता की मेज पर बैठने वाले तीनों देशों में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसके पास अभी मजबूत और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल की जा सकने वाली सैन्य ताकत है। इसकी वजह यह है कि उसने अब तक अपनी इस ताकत का उपयोग नहीं किया है। हालांकि, सैन्य शक्ति केवल संचित करने के लिए नहीं होती। अगर शी जिनपिंग 21वीं सदी का माओत्से तुंग बनना चाहते हैं, तो उनको निकट भविष्य में ताइवान (जिसका अस्तित्व अब तक अमेरिकी सैन्य समर्थन के कारण बना हुआ है) की चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी जोखिम उठाने ही होंगे। अगर ऐसा न हो सका, तो वह भी अपने हालिया पूर्ववर्तियों की तरह भुला दिए जाएंगे।