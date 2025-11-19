सीधे नकद बांटने की नीति बुरी नहीं

संक्षेप: जब किसी अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में नकद राशि डाली जाती है, तो क्या होता है? क्या वहां का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तुरंत बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था का मामूली जानकार भी बता सकता है कि इसका तात्कालिक नतीजा महंगाई के रूप में निकलेगा…

अजीत रानाडे,अर्थशास्त्री जब किसी अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में नकद राशि डाली जाती है, तो क्या होता है? क्या वहां का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तुरंत बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था का मामूली जानकार भी बता सकता है कि इसका तात्कालिक नतीजा महंगाई के रूप में निकलेगा। आप वस्तुओं की समान मात्रा और सेवाओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने लगते हैं। इसीलिए इस तरह के नकदी आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग अत्यधिक आर्थिक संकट (जैसे- गंभीर मंदी या खर्च के बजाय लोगों द्वारा नकदी जमा करना) की स्थिति में अपरंपरागत और अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है। इस तरह के नकदी प्रवाह का मतलब होता है, लोगों को ‘मुफ्त’ में पैसा मिलना। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि वे अपना खर्च बढ़ा सकें और मांग में वृद्धि हो सके। लोगों की खरीदारी क्षमता यदि एक सीमा तक बढ़ जाए और अतिरिक्त वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आर्थिक विकास व महंगाई को नियंत्रित करते हुए की जाए, तब लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होता है।

इस तरह का नकद प्रोत्साहन महंगाई बढ़ाएगा या कल्याण करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मांग की आपूर्ति किस हद तक हो पा रही है। यह आपूर्ति शृंखलाओं की दक्षता पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हीं को कीमतें बढ़ाए बिना नई मांग को पूरा करने के लिए अन्य बाजार से वस्तुएं मंगवानी पड़ती हैं। जब रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नई ‘मुफ्त’ नकदी डालता है, तो उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मगर जब कोई सरकार नकद हस्तांतरण करती है, तो वह एक राजकोषीय उपाय होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे कुछ अन्य मदों के लिए खजाने का खर्च कम करना पड़ता है।

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को भारी जीत का श्रेय चुनावों की औपचारिक घोषणा से ठीक पहले महिलाओं के लिए घोषित नकद हस्तांतरण योजना को दिया जा रहा है। चुनाव की पूर्व संध्या पर घोषित ऐसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे की सांविधानिकता पर हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायलय के अधीन है और वह 2019 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112 और 202 के उल्लंघन की बात कहते हुए इन रेवड़ियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मुकदमे में 2013 के एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया था कि इन रेवड़ियों के समय और दायरे को लेकर वह दिशा-निर्देश तैयार करे।

बहरहाल, हम यहां नकद हस्तांतरण के अन्य पहलुओं, विशेषकर महंगाई, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विमर्श कर रहे हैं। बिहार उन राज्यों में शुमार है, जहां महिलाओं के लिए 12 से अधिक नकद योजनाएं चल रही हैं। एक्सिस बैंक के एक शोध के अनुसार, भारत की हर पांच में से एक वयस्क महिला नकद राशि पा रही है। इस वर्ष कुल भुगतान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत होगा, और कुछ राज्यों में यह सरकारी खर्च का पांच प्रतिशत से भी अधिक हो सकता है। बिहार में जितने पैसे बांटे जाएंगे, वह इस वर्ष के बजट में निर्धारित कुल पूंजीगत खर्च से अधिक होगा। यह स्थिति तब है, जब उसका राजकोषीय घाटा पहले ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत से अधिक हो चुका है, जबकि इसकी आदर्श स्थिति तीन प्रतिशत मानी जाती है। यही बात महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे कई राज्यों के लिए भी सच है। ये सभी या तो राजकोषीय तनाव में होंगे या उन्हें पूंजीगत खर्च या सामाजिक क्षेत्र के अन्य खर्चों में कटौती करनी होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए असम और बंगाल ने अपने बजट क्रमश: 31 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। अक्तूबर 2024 में झारखंड सरकार ने भी महिलाओं को दिए जाने वाले मासिक भुगतान को दोगुना से ज्यादा (1,000 ले 2,500 रुपये) कर दिया है।

सरकारी खजाने पर भार बढ़ाने के अलावा क्या नकद हस्तांतरण महंगाई भी बढ़ाता है? सिद्धांतों में इसका जवाब खोजने के बजाय हमें हकीकत की जमीन पर इसकी पड़ताल करनी चाहिए। निस्संदेह, नकद प्रवाह क्रय-शक्ति और मांग को बढ़ाता है, लेकिन अब तक भारत में महंगाई पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। इसका खाद्य कीमतों पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले से ही यहां बड़े पैमाने पर मुफ्त खाद्यान्न योजना चल रही है, जो एक तरह का हस्तांतरण ही है। वैसे भी आमतौर पर खाद्य मुद्रास्फीति नकद हस्तांतरण योजनाओं के बजाय आपूर्ति में गड़बड़ी और वैश्विक कारणों से बढ़ती-घटती है। इसीलिए, जिन परिवारों को नकद मिलता है, वे उसे गैर-खाद्य उत्पादों पर खर्च करते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज या ईएमआई चुकाने में भी किया जाता है। गौरतलब यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में परिवार पर विभिन्न मदों का कर्ज बढ़ा है।

नकद हस्तांतरण के कल्याणकारी प्रभावों की बात करें, तो यह गरीबी उन्मूलन का साधन है, लेकिन सशर्त हस्तातंरण (यानी, केवल महिलाओं के लिए) ने भी कल्याणकारी मानकों में सुधार किए हैं, जैसे- स्कूल में उपस्थिति और बच्चों की सेहत से जुड़े मानकों में। झारखंड के आय हस्तांतरण पर हुए एक अध्ययन में अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन ने पाया है कि इससे घरों में खान-पान पर खर्च बढ़ा है और उनकी गुणवत्ता सुधरी है। इससे परिवारों के भीतर लैंगिक समानता भी बढ़ी है, जो महिला सशक्तीकरण की ओर इशारा करती है। मेक्सिको, ब्राजील और केन्या में मिले नकद हस्तांतरण के लाभ भी इसकी पुष्टि करते हैं।

बेशक, महिलाओं को नकदी देने को एक सफल चुनावी रणनीति के रूप में आज देखा जा रहा है, लेकिन साल 2017 के आर्थिक सर्वे को याद कीजिए, तो उसमें सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) की बात कही गई थी। अगर नकद हस्तांतरण के बजाय हम यूबीआई अपनाते हैं, तो राजनीतिक विभेद भी खत्म हो सकता है। सार्वभौमिक बुनियादी आय को यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह देश में कल्याणकारी सुधार एजेंडे का आधार बन सकता है, जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि, सच यह भी है कि सभी राजनीतिक दल इस पर राजी हो जाएंगे, तो यह चुनावी सफलता की गारंटी नहीं रह जाएगी।