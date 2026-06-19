मामला रफा-दफा करने के लिए एसआईटी

करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के धन में चोरी, घोटाला और गबन का मामला अब किसी से छिपा नहीं है। अब यह प्रश्न ही नहीं है कि चोरी हुई या नहीं। प्रश्न यह है कि कितने की चोरी हुई और इसमें कौन-कौन शामिल हैं…

राजकुमार भाटी,राष्ट्रीय प्रवक्ता, सपा करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के धन में चोरी, घोटाला और गबन का मामला अब किसी से छिपा नहीं है। अब यह प्रश्न ही नहीं है कि चोरी हुई या नहीं। प्रश्न यह है कि कितने की चोरी हुई और इसमें कौन-कौन शामिल हैं? प्रश्न यह भी है कि क्या इस चोरी की ठीक से जांच होगी‌? क्या चोरी का माल बरामद किया जाएगा?

जिस प्रकार और जिस गति से इस संदर्भ में जांच की जा रही है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि यह जांच ठीक से हो पाएगी। ऐसा लगता है, राज्य सरकार द्वारा एसआईटी का गठन चोरों को बेनकाब करने के लिए नहीं, बल्कि मामले को रफा-दफा करने के लिए किया गया है। क्या आपने चोरी का कोई दूसरा मामला ऐसा देखा-सुना है, जिसमें पर्याप्त सुबूत के बाद भी एफआईआर और गिरफ्तारी के बजाय जांच का नाटक किया गया हो?

राम मंदिर के धन में हुए गबन के मामले की जिस तरह एक के बाद एक परतें उघड़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि पांच लाख रुपये की चोरी की चर्चा से शुरू हुआ यह मामला 2,000 करोड़ रुपये की डकैती तक पहुंचेगा। मामला मंदिर और ट्रस्ट के अंदर से ही खुला है। जून के पहले सप्ताह में अयोध्या की गलियों में यह चर्चा शुरू हुई कि मंदिर की सेवा में नियुक्त कर्मचारी चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। फिर खबरें आईं कि इस चोरी में ट्रस्ट के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं और यह सुनियोजित चोरी लंबे अरसे से चल रही है।

हालांकि, देश के आम लोगों में यह चर्चा का विषय बना 7 जून को, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इस मामले को रखा। शुरू में तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया और इसे ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश बताया। जब भाजपा के लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू किए और ट्रस्ट के अंदर से गवाह सामने आने लगे, तब राज्य सरकार को इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा।

अब सवाल उठ रहा है कि एसआईटी का गठन मामले की जांच के लिए किया गया है या इसे रफा-दफा करने के लिए? उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का दंभ भरती हैं। इसकी पुलिस बात-बात पर एफआईआर दर्ज करने, बुलडोजर चलाने, संपत्ति जब्त करने और ऑपरेशन लंगड़ा के लिए बदनाम है, फिर इस मामले में किसी सीधी कार्रवाई से क्यों बच रही है? विपक्ष के नेताओं को बिना जांच, बगैर सुबूत के जेल भेजते समय राज्य सरकार यह तर्क देती है कि बाहर रहने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं, सुबूत मिटा सकते हैं, फिर इस मामले में उल्टा तर्क क्यों दे रही है कि पहले जांच करके सुबूत जुटाएंगे, उसके बाद एफआईआर होगी?

समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर अपनी देख-रेख में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए। ऐसा हुआ, तभी पूरे मामले का सही से खुलासा हो पाएगा और असली चोर न्याय के कठघरे में खड़े किए जा सकेंगे। कई जानकारों का कहना है कि इस मंदिर से जुड़े धन की चोरी 1990 के दशक से ही चल रही थी और करीब 2,000 करोड़ रुपये का गबन हुआ है।

मंदिर के दान पात्रों में आई रकम की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महीपाल सिंह ने कहा है कि उन्हें 2021 में ही अंदेशा हुआ था कि गिनती में लगे कुछ कर्मचारी चंदे की रकम में हेराफेरी कर रहे हैं। उन लोगों को नोटों की गड्डियों के बंडल बनाने का काम दिया गया था, लेकिन वे बंडल में दस की जगह बारह या तेरह गड्डी रख देते थे। इस तरह, रोजाना लाखों रुपये पार कर दिए जाते थे। महीपाल सिंह ने यह भी बताया है कि दानपेटियों से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के जो जेवर निकलते थे, उन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू ले जाता था। इन जेवरों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। जब उन्होंने इन दोनों बातों की शिकायत ट्रस्ट के पदाधिकारियों से की, तो कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही नौकरी से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, टिन्नू ने आठ महीने की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी।

राम मंदिर आंदोलन में कारसेवक रहे संतोष दुबे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू यादव के खिलाफ श्रीराम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। दुबे का आरोप है कि इन चारों ने मिलकर मंदिर के धन में चोरी की है। वह यह भी कहते हैं कि राम मंदिर में चोरी दशकों से लगातार चल रही थी। शिला पूजन के समय सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अन्य कीमती धातुओं की करीब 1,250 शिलाएं दान में प्राप्त हुई थीं। वे सारी शिलाएं गायब हैं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ-साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अनेक संतों और विद्वत जनों ने भी इस मसले पर ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को कठघरे में खड़ा किया है। इनमें से कई तो भाजपा और संघ से जुड़े रहे हैं।

प्रश्न यह है कि इतने लोगों की आवाज उठाने, चोरी के ढेरों सुबूत मिलने, चोरों की पहचान होने और कई जगह से माल की बरामदगी होने के बावजूद सरकार एसआईटी के नाम पर मामले को ठंडा करने की कोशिश में क्यों लगी है? क्या सरकार नहीं चाहती कि प्रभु श्रीराम के भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले लोग बेनकाब हों? क्या सरकार नहीं चाहती कि राम मंदिर में चढ़ावे और दान की प्रक्रिया पारदर्शी हो? क्या सरकार नहीं चाहती कि मंदिर की संपत्ति की चोरी रुके? क्या यह सरकार नहीं चाहती कि मंदिर प्रबंधन के प्रति पैदा हुई अविश्वास की भावना खत्म हो और श्रद्धालुओं का विश्वास बहाल हो? यदि हां, तो सरकार को पूरे मामले की ऐसी जांच करानी चाहिए, जिस पर सबको विश्वास हो।

इस गंभीर अपराध के एक भी दोषी को बचाया-छिपाया नहीं जाना चाहिए और आगे के लिए व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद और पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी भी श्रद्धालु में संदेह की गुंजाइश ही न रहे।