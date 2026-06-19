श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान भक्ति का प्रतीक

भारतीय सभ्यता में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं रहे हैं, वे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और सामूहिक स्वाभिमान के भी प्रतीक रहे हैं। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब-जब देश की सांस्कृतिक पहचान पर संकट …

स्वामी यतींद्रानंद गिरि,महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा भारतीय सभ्यता में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं रहे हैं, वे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और सामूहिक स्वाभिमान के भी प्रतीक रहे हैं। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब-जब देश की सांस्कृतिक पहचान पर संकट आया, तब-तब मंदिरों ने समाज को संगठित करने, सांस्कृतिक स्मृति को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोमनाथ मंदिर इसका सर्वाधिक चर्चित उदाहरण है, जो भारतीय आत्मगौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर उभरा। अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक स्मृति, राष्ट्रीय भाव-बोध और सांस्कृतिक एकात्मता का भी प्रतिनिधित्व करता है।

सनातन धर्म की परंपरा में मंदिरों का महत्व सदैव बहुआयामी रहा है। देश के अनेक मंदिर और धार्मिक संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ-संरक्षण, आपदा राहत, गरीबों के भोजन, छात्रवृत्ति और समाजोत्थान कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस दृष्टि से मंदिर भारतीय समाज के धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के भी महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं।

हाल में अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान व वित्तीय प्रबंधन की अनियमितताओं के आरोपों व चर्चाओं ने लोगों को क्षुब्ध और आहत किया है। ऐसे समाचारों से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उन जनाकांक्षाओं पर भी आघात होता है। यदि किसी धार्मिक संस्था में दानराशि के दुरुपयोग अथवा वित्तीय अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है, तो यह दुखद और निंदनीय है। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान विश्वास और भक्ति का प्रतीक होता है, अतः उसके उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता अपेक्षित है। अच्छी बात है कि यह विषय समय रहते सार्वजनिक संज्ञान में आया है और इसकी जांच की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इससे यह अपेक्षा बलवती होती है कि यदि कहीं कोई कमी है, तो उसका उचित निराकरण कर व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

किसी भी धार्मिक संस्था में वित्तीय अनियमितता या प्रबंधन संबंधी कमी की आशंका उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच, उत्तरदायित्व निर्धारण और संस्थागत सुधार के माध्यम से किया जाना चाहिए। यही स्वस्थ व्यवस्था का आधार है। दोष यदि किसी व्यक्ति या समूह का है, तो उत्तरदायित्व भी उसी स्तर पर निर्धारित होना चाहिए। हालांकि, किसी एक घटना या कुछ व्यक्तियों के संदिग्ध आचरण के आधार पर संपूर्ण मंदिर व्यवस्था, मठ परंपरा अथवा सनातन धर्म की सेवा-परंपरा का मूल्यांकन करना न तो न्यायसंगत है और न ही तथ्यपरक। कुछ लोग आज यही कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण में देश के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों और सामाजिक वर्गों के लोगों ने स्वेच्छा से योगदान दिया। इस दृष्टि से यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सहभागिता और सांस्कृतिक एकात्मता का भी प्रतीक है।

आज उत्तर प्रदेश की बागडोर एक निष्काम सेवाभावी संत योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र, धर्म व समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन की दीर्घ यात्रा में भी उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। अयोध्या और राम मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा केवल प्रशासनिक दायित्व का विषय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आस्था व जीवन-साधना का भी विषय रही है। उनके नेतृत्व में अयोध्या का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। ऐसे में, यह सहज विश्वास किया जा सकता है कि वह राष्ट्रीय आस्था व सनातन स्वाभिमान के इस केंद्र के साथ किसी प्रकार का अपयश जुड़ने नहीं देंगे। लोगों को विश्वास है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

रामराज्य की परिकल्पना केवल भव्य मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं है, यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनविश्वास की रक्षा में भी निहित है। इसलिए जनता को यह विश्वास है कि श्रीराम मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं की भावनाओं तथा दानदाताओं के विश्वास की रक्षा के लिए जरूरी कदम सरकार उठाएगी। हमें स्मरण रखना होगा कि बड़े आंदोलनों और व्यापक सामाजिक अभियानों में कभी-कभी कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं, जिनकी निष्ठा उस आदर्श के अनुरूप नहीं होती अथवा जिन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली क्षति को समय रहते पहचानकर दूर करना आवश्यक है। अपेक्षा है कि मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं निरंतर अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और चाक-चौबंद बनाई जाएं, ताकि श्रद्धालुओं के मन में निहित श्रद्धा, समर्पण व विश्वास और अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ सके।

किसी एक स्थान पर घटित अथवा किसी एक संस्था से संबंधित अनियमितता के आरोपों के आधार पर देश की संपूर्ण मंदिर व मठ परंपरा पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में अनेक ऐसे सेवा कार्य हैं, जो मंदिरों, मठों व धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से संचालित हो रहे हैं और जिनका लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों को प्राप्त होता है।

हां, इस प्रकरण ने यह अवश्य पुष्ट किया है कि धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्थाएं अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनविश्वास के अनुरूप हों। ट्रस्टों और प्रबंधन तंत्र में समयानुकूल सुधार, नियमित लेखा परीक्षण, प्रभावी निगरानी तथा सहभागितापूर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी अनियमितता की संभावना न्यूनतम हो सके। जहां सुधार की आवश्यकता है, वहां सुधार होना चाहिए, किंतु साथ ही मंदिरों और मठों की उस महान सेवा-परंपरा का भी समुचित सम्मान होना चाहिए, जिसने सदियों से भारतीय समाज को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार प्रदान किया है। यही दृष्टि सनातन परंपरा, लोकमंगल और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के अनुरूप है।