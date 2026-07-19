अतीत के धागे से भविष्य गढ़ने का हुनर

भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (ईएफडी) हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ था। वहां मेरे फ्रांसीसी समकक्ष और मैंने उस साझेदारी की व्यापकता व संभावनाओं की पुनः पुष्टि की, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है….

निर्मला सीतारमण,केंद्रीय वित्त मंत्री भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (ईएफडी) हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ था। वहां मेरे फ्रांसीसी समकक्ष और मैंने उस साझेदारी की व्यापकता व संभावनाओं की पुनः पुष्टि की, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। पेरिस में आयोजित निवेशकों की एक बैठक में मुझे विभिन्न फ्रांसीसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं साझा कीं। फ्रांस में भारत के राजदूत ने ‘वस्त्रकला’ का उल्लेख किया। एक ऐसी भारत-फ्रांस साझेदारी, जिसने फ्रांस की उच्च फैशन परंपरा को भारत की सदियों पुरानी कढ़ाई कला के साथ बेहद सुंदर ढंग से जोड़ा है।

भारत लौटने के तुरंत बाद मैं चेन्नई के निकट तिरुवल्लूर जिले के गुडापक्कम स्थित वस्त्रकला की कार्यशाला देखने गई। कार्यशाला शांत थी, पर वहां कुछ भी थमा हुआ नहीं था। एकाग्रता में झुके हुए सिर, कपड़े में उतरती और फिर उभरती सुइयां, अपने काम में तल्लीन पुरुष-महिलाएं! यह दृश्य जापानी कलाकार हायाओ मियाजाकी के स्टूडियो जैसा लग रहा था। धैर्यवान हाथों के स्पर्श से सपाट आकृतियों में बनावट, छाया और गहराई उभर रही थी। हमेशा की तरह मैं अनायास उनके और करीब चली गई, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इतनी छोटी-छोटी गतिविधियों से इतने बारीक और जटिल प्रभाव कैसे पैदा हो सकते हैं?

वस्त्रकला कांचीपुरम-श्रीपेरंबदूर-तिरुवल्लूर के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। जब हल विश्राम करते, तब किसान सुई उठा लेते और सूती व रेशमी कपड़ों पर सुंदर नमूने रचने लगते। अपने भीतर मौजूद रचनात्मकता के अथाह भंडार का उपयोग कर ये गांववासी सूखे की कठिनाइयों का सामना कर पाते थे। यह कला असाधारण धैर्य, सटीकता और अनुशासन की मांग करती थी और ये गुण शुष्क भूमि में खेती करने वाले किसानों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

वस्त्रकला ने सोच-समझकर चेन्नई स्थित अपनी पहली कार्यशाला को गुडापक्कम स्थानांतरित किया था, ताकि उच्च-मूल्य वाला यह काम उन गांवों के और निकट पहुंच सके, जहां पीढ़ियों से इन कौशलों को संजोया और निखारा गया था। ऐसा लगा, मानो समय की सुई पीछे घूम गई हो। आम तौर पर हम युवा पुरुषों-महिलाओं को रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाते देखते हैं, पर यहां उलटा हुआ था- एक कंपनी शहर छोड़कर गांव में आकर बस गई थी। आज इस कार्यशाला में तैयार की गई कलाकृतियां राष्ट्रपति भवन में स्थान पा चुकी हैं और अब वे फ्रांस के ऐतिहासिक संग्रहालयों, निजी घरों व फैशन प्रतिष्ठानों तक पहुंच रही हैं। तमिलनाडु के एक गांव और फ्रांस के बीच भौगोलिक दूरी बहुत है, पर आज उन्हें जोड़ने वाला सूत्र है- अत्यंत सूक्ष्म और उच्च कोटि का कौशल, जिसे एक समर्पित उद्यम का सहयोग प्राप्त है।

दोपहर के भोजन के दौरान मैंने महेश, कुमार, कुमारेसन, अम्मू, सुमति, कल्पना और कई अन्य कारीगरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नियमित रोजगार ने उनके लिए क्या-क्या संभव बनाया है- अपना घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और कठिन समय के लिए बचत। उनका काम उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है और साथ ही उनकी कला को जीवित रखता है। समूह प्रमुख अम्मू ने बताया कि वह 20 से 25 लोगों की एक टीम का मार्गदर्शन करती हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट और विशेषज्ञतापूर्ण कार्य सौंपा जाता है।

दिलचस्प बात यह थी कि वस्त्रकला में काम करने वाले पुरुषों में अपने शिल्प को लेकर अपार गर्व झलकता था। वे उस रूढ़ धारणा को तोड़ रहे थे, जिसमें कढ़ाई को केवल महिलाओं का काम माना जाता है। दिव्यांग कारीगर गोपी ने बताया कि एक बार उन्हें एक नमूना दिखाकर पूछा गया था कि क्या वह उसे फिर से बना सकते हैं। उस डिजाइन ने उन्हें अपने दादा द्वारा तैयार की गई ऐसी ही एक कलाकृति की याद दिला दी। उन्होंने बड़े उत्साह से बताया कि अपनी स्मृति के आधार पर वह उस नमूने को पुनः रचने में सफल रहे। उस नमूने को दोबारा रचना केवल कढ़ाई का काम नहीं था; वह विरासत के संरक्षण, सृजनात्मकता और समस्या-समाधान का एक उदाहरण था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नवाचार स्मृति और वर्षों से संचित अनुभव से भी उतनी ही प्रभावशाली ढंग से जन्म ले सकता है, जितना किसी प्रयोगशाला या इंजीनियरिंग कार्यशाला से।

भारत की परंपराएं जितनी हमारे गौरवशाली अतीत की धरोहर हैं, उतनी ही वे हमारे भविष्य की भी हैं। लगभग दो हजार वर्ष पहले महीन भारतीय वस्त्र, जिनमें मलमल भी शामिल थी, अरिकामेडु- जो वर्तमान पुडुचेरी के निकट स्थित है- से समुद्री मार्ग द्वारा रोमन जगत के विभिन्न बाजारों तक पहुंचते थे। भारतीय शिल्पकला में हमेशा से विश्व से संवाद करने की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा रही है। लोकनीति के क्षेत्र में पारंपरिक शिल्पों की चर्चा प्रायः संरक्षण और सब्सिडी की भाषा में की जाती है, किंतु कोई शिल्प वास्तव में तभी सुरक्षित होता है, जब बाजार में उसकी ठोस मांग हो और कारीगरों को उनकी उत्कृष्टता के अनुरूप उचित व नियमित आय प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) पहल का मूल उद्देश्य भी यही है। भारत के प्रत्येक जिले के पास एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसका व्यापक जन-कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

भारत में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। यही शक्ति इसे वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाती है। दुनिया भर की कंपनियां भारतीय लोगों के कौशल, सृजनात्मकता और सूझ-बूझ के कारण यहां आ रही हैं। कला, परंपरा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का एक बड़ा अवसर साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत की कलात्मक विरासत एक ऐसी सुदृढ़ क्षमता है, जो वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारतीय नवाचार का लक्ष्य केवल विश्व के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना नहीं है, बल्कि भारतीय शिल्पकला, पारंपरिक कलाओं व सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के नए मार्ग खोजना भी है। वस्त्रकला जैसी साझेदारियां दिखाती हैं कि फ्रांस जैसे देशों के साथ सहयोग किस प्रकार पीढ़ियों से निखारे गए कौशल को संरक्षित रखते हुए भारतीय कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ सकता है। वे हमें यह स्मरण कराती हैं कि भविष्य में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति केवल हमारे द्वारा सृजित नए विचारों पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उन समृद्ध परंपराओं पर भी टिकी होगी, जिन्हें हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।