श्रमिक हित में सरकार ने उठाया सही कदम

अनिल बलूनी,भाजपा सांसद विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी- जी राम जी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में एक बड़ा संरचनात्मक पुनर्गठन है, जिसका उद्देश्य है- हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो तथा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ बने।

पुराना कानून न केवल आधा-अधूरा था, बल्कि वह न तो रोजगार सृजित कर पाता था और न ही परिसंपत्तियों का निर्माण कर पाता था। यह विधेयक रोजगार देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप भविष्य के भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी ने रामराज्य की जैसी परिकल्पना की थी, यह विधेयक उसी को साकार करने और विकसित भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में, यह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का खाका है।

कांग्रेस को देश की तरक्की से हमेशा चिढ़ ही रही है और वह देश को, देश की सांविधानिक संस्थाओं को और साथ ही देश की अर्थव्यस्था को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस को पहले विकास के ‘काम’ से दिक्कत थी और विधेयक के ‘नाम’ से भी दिक्कत है। वास्तव में उनको ‘नाम’ से नहीं बल्कि ‘विकसित भारत’ से और ‘राम’ के नाम से परेशानी है। बताते चलें कि इस रोजगार योजना का नाम पहले से महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी पुरानी रोजगार योजनाओं को मिला कर ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम’ कर दिया था, जिसे राजीव गांधी सरकार ने ‘जवाहर रोजगार योजना’ का नाम दे दिया। यूपीए-एक की सरकार ने 2004 में इसे नरेगा कर दिया, जिसे फिर 2005 में मनरेगा किया गया। इसी तरह, शुरू में आवास योजना का नाम ‘ग्रामीण आवास योजना’ था, राजीव गांधी ने 1985 में इसका नाम बदल कर ‘इंदिरा आवास योजना’ कर दिया था। अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया था। कांग्रेस की सरकारों ने देश के सैकड़ों संस्थानों, योजनाओं, पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने या किसी के नाम पर योजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा। उन्होंने रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया, राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सेवा तीर्थ का नाम दिया और राजभवन को लोक भवन में बदला। मोदी सरकार में नाम नहीं, काम बोलता है।

मनरेगा को कांग्रेस ने लूट और घोटाले का अखाड़ा बना दिया था। इसमें तरह-तरह की अनियमितताएं थीं, पारदर्शिता भी नहीं थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में मनरेगा के तहत जहां केवल 153 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, वहीं मोदी सरकार के 11 साल में 862 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। यूपीए के 10 साल में जहां 1,660 करोड़ श्रम दिवसों का निर्माण हुआ, वहीं मोदी सरकार के 11 साल में 3,210 करोड़ श्रम दिवसों का निर्माण हुआ। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों जहां सक्रिय श्रमिक केवल 76 लाख थे, वहीं मोदी सरकार में 12 करोड़ से अधिक। कांग्रेस सरकार में काम की कोई जियो टैगिंग नहीं थी, हमारी सरकार में जियो टैगिंग हुई। अब जीपीएस और मोबाइल मॉनिटरिंग भी होगी और एआई के द्वारा धोखाधड़ी भी पकड़ी जाएगी। इस विधेयक के तहत यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो निर्धारित दरों पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। हर ग्रामीण परिवार को, जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा। वन क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के कामगारों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। नए विधेयक में मनरेगा के उलट हर हफ्ते भुगतान किया जा सकता है। इस योजना में राज्य का शेयर बढ़ने से राज्य की जबावदेही भी बढ़ेगी, जिससे बेहतर मॉनिटरिंग होगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी। गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

2005 में जब मनरेगा शुरू हुई, तब ग्रामीण बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी। 2005 के बाद से ग्रामीण भारत बदल गया है। 2011-12 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब देश की ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत थी जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कदमों और आर्थिक सुधारों से 2023-24 में घट कर 4.86 प्रतिशत पर आ गई। पुराना ‘ओपन-एंडेड मॉडल’ आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति से तालमेल नहीं बिठा सकता। साथ ही, 2005 में हमारी जरूरतें अलग थीं, अब जरूरतें अलग हैं, इसलिए इस योजना को पुन: व्यवस्थित करना जरूरी था।

नए अधिनियम का फोकस चार प्राथमिकताओं पर है। पहला- जल संबंधी कार्य, दूसरा- कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, तीसरा- आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण और चौथा- खराब मौसम के कारण काम में कमी की समस्या को दूर करना। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा, सड़कें और संपर्क-मार्ग से बाजार में सुधार होगा, ग्रामीण आय में वृद्धि आएगी और गांव सशक्त बनेंगे। बुआई और कटाई के मौसम में राज्य 60 दिन काम बंद कर सकते हैं ताकि बुआई/ कटाई के दौरान श्रम आसानी से उपलब्ध हो सके। इससे कृषि और मजदूरी के बीच संतुलन स्थापित होगा।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों को ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ में शामिल किया जाएगा। कार्यों की पहचान विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए की जाएगी और पीएम गति-शक्ति के साथ एकीकृत की जाएगी। इसलिए यह विधेयक ग्राम अर्थव्यस्था, कृषि शक्ति और श्रम सम्मान की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी कदम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।