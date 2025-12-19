गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली गई

संक्षेप: ‘हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो’- इस क्रांतिकारी नारे के साथ, 23 अगस्त 2005 के दिन भारत की संसद ने सर्वसम्मति से दुनिया की सबसे बड़ी काम की गारंटी देने वाली स्कीम ‘मनरेगा’ का कानून पारित किया था…

सुप्रिया श्रीनेत, अध्यक्ष, सोशल मीडिया, कांग्रेस ‘हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो’- इस क्रांतिकारी नारे के साथ, 23 अगस्त 2005 के दिन भारत की संसद ने सर्वसम्मति से दुनिया की सबसे बड़ी काम की गारंटी देने वाली स्कीम ‘मनरेगा’ का कानून पारित किया था। पहली बार केंद्र सरकार ने परिवार के एक इच्छुक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी।

इसके अद्भुत परिणाम सामने आए। मनेरगा मात्र मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं थी, बल्कि इसने ग्रामीण भारत को तस्वीर बदल दी। मनरेगा से घरेलू आय में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और गरीबी में लगभग 26 प्रतिशत की कमी आई। इस योजना ने मजदूर के हाथ में क्रय शक्ति देने का काम किया और गैर-कृषि रोजगार का सृजन किया। कमाल की बात रही कि मनरेगा में आधे से ज्यादा काम महिलाओं को मिले। यही नहीं, कोविड के संकट काल में मनरेगा संजीवनी साबित हुआ।

विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) से मोदी सरकार ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटा रही है, बल्कि मनरेगा में दी जाने वाली काम की गारंटी को खत्म करने का षड्यंत्र भी कर रही है। यह नया ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक बिना विपक्ष और सिविल सोसायटी के साथ किसी भी तरह की चर्चा किए लाया गया। बस, 20 साल बाद कानून बदलने की सनक सवार है।

महात्मा गांधी से तो संघ का वैर पुराना है, लेकिन वैश्विक वैधता पाने के लिए मजबूरी में गांधी प्रतिमा के आगे प्रधानमंत्री को सिर झुकाना पड़ता है। सबसे बड़ी जनकल्याणकारी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना गोडसे द्वारा 77 साल पहले की गई उनकी हत्या के बाद आज उनकी वैचारिक हत्या नहीं तो और क्या है? पर दिक्कत सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, विरोध अधिकार की गारंटी देने वाले कानून को बदल कर मजदूरों और गरीबों के दमन करने वाली नई योजना का है। ‘वीबी जी राम जी’ की सारी कवायद केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाने, राज्यों के ऊपर खर्च का ठीकरा फोड़ने और मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने की है।

मनरेगा मांग आधारित एक योजना थी। मतलब गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर इस योजना के अंतर्गत काम चाहिए होता, तो उसको बस फॉर्म भरना पड़ता, जिसके बाद उसे काम देने की और भुगतान करने की गारंटी थी। लेकिन नए ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक में केंद्र सरकार हर राज्य के लिए फंड का आवंटन निर्धारित करेगी। मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए यह कहने में कोई संशय नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों के आवंटन में क्या अंतर होगा?

मनरेगा अकुशल मजदूरों के लिए योजना थी, जिसमें मजदूरी का शत-प्रतिशत बजट केंद्र सरकार देती थी। सामग्री और प्रशासन का बजट केंद्र और राज्य में 75:25 के अनुपात में विभाजित होता था। अब ‘वीबी जी राम जी’ में मजदूरी का बजट अनुपात 60:40 का होगा। मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत किसी राज्य में 10,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें मजदूरी पर 7,000 करोड़ रुपये और सामग्री पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी के पूरे 7,000 करोड़ रुपये और सामग्री के 3,000 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत मतलब 2,250 करोड़ रुपये देती। मतलब, केंद्र का टोटल खर्च 9,250 करोड़ होता और राज्य का 750 करोड़ रुपये। नई ‘वीबी जी राम जी’ योजना में 10,000 करोड़ रुपये का सिर्फ 60 प्रतिशत केंद्र देगा, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपये है और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत मतलब 4,000 करोड़ रुपये वहन करना होगा, जो पहले वाले खर्च से 3,250 करोड़ रुपये (430 प्रतिशत) ज्यादा है। अगर कोई राज्य आवंटन से ज्यादा खर्च करता है, तो उस पूरे पैसे का भुगतान उस राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा।

नई स्कीम में जीआईएस टूल्स, पीएम गतिशक्ति और केंद्र का डिजिटल नेटवर्क अनिवार्य हैं। स्थानीय प्राथमिकताएं अब ‘विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ से निर्धारित होंगीं। इसमें बायोमीट्रिक्स, जियो-टैगिंग, डैशबोर्ड्स और एआई ऑडिट जरूरी है। इससे दिहाड़ी पर काम ढूंढने वाले अकुशल लाखों ग्रामीण मजदूर काम से वंचित रह जाएंगे।

नई स्कीम में हर साल 60 दिनों तक काम अनिवार्य रूप से निलंबित रहेगा। यह रोजगार की गारंटी को खत्म करके मजदूरी पर नियंत्रण ही तो है। एक तरह से सरकार मजदूरों को कानूनी रूप से कह रही है, ‘काम मत करो, कमाओ मत, इंतजार करो।’125 दिन के काम देने की बात जो ‘वीबी जी राम जी’ में की जा रही है वो सिर्फ जुमला है। मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी थी लेकिन 2018-19 में मोदी सरकार ने औसतन सिर्फ 51 दिन का काम दिया था जो 2024-25 में घटकर मात्र 42 दिन का रह गया, जो सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पा रही वो 125 दिन के काम देने के खोखले दावे कर रही है।

प्रभु राम का नाम आस्था, विश्वास, मर्यादा का पर्याय है। वह करोड़ों के आराध्य हैं, किसी सरकारी योजना के अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का लघु समूह आर-ए-एम नहीं। राम का नाम लेकर गरीब के साथ षड्यंत्र करना पाप है, क्योंकि राम राज्य तो सभी को समान अधिकार, गरीबों की भलाई और पीड़ा से मुक्त समाज की परिकल्पना है- राम राज्य में तो न्याय और अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, छीने नहीं जाते। असलियत यह है कि मनरेगा में काम करने वाले करीब 19.75 प्रतिशत मजदूर दलित, 17.47 प्रतिशत आदिवासी और 38 प्रतिशत पिछड़े वर्ग से आते थे। नए ‘वीबी जी राम जी’ से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मोदी जी के हर नीति की तरह इस बार भी, यह विधेयक गरीब विरोधी, भूमिहीन किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और इस देश के संघीय ढांचे का घोर विरोधी है।

इस बार एक ऐसे कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार बना। मोदी गरीबों को दी उस मजबूत गारंटी को खत्म कर रहे हैं- जिसकी शुरुआत सर्वदलीय स्वीकृति से हुई थी।