युद्ध और दमन के बीच ईरानी औरतें

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से छिड़ी जंग एक ‘भू-राजनीतिक घटना’ मात्र नहीं है, यह एक गंभीर मानवीय संकट भी है, जो काफी गहरे लैंगिक (जेंडर) प्रभावों को समेटे हुए है। किसी भी युद्ध में हुए नुकसान…

सुंबुल रिजवी,पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले से छिड़ी जंग एक ‘भू-राजनीतिक घटना’ मात्र नहीं है, यह एक गंभीर मानवीय संकट भी है, जो काफी गहरे लैंगिक (जेंडर) प्रभावों को समेटे हुए है। किसी भी युद्ध में हुए नुकसान का आकलन अमूमन हताहतों की तादाद और तबाह हुए बुनियादी ढांचों से किया जाता है, मगर इसका सबसे गहरा और लंबे समय तक कायम रहने वाला असर औरतों व लड़कियों की जिंदगी पर पड़ता है।

इस जंग की वजह से करीब 32 लाख ईरानी बेघर हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इनके अलावा, करीब 16.5 लाख उन अफगानी शरणार्थियों पर भी इस जंग का बुरा असर पड़ा है, जो अपने मुल्क से भागकर वहां शरण लिए हुए थे। बिगड़े हालात में अब उन्हें अफगानिस्तान लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। उसी अफगानिस्तान में, जहां का निजाम कहीं अधिक कट्टर है। बमों और मिसाइलों के हमले की वजह से बड़े पैमाने पर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर व सेवाओं, खासकर तेहरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। लगभग 1,10,000 लोग पड़ोसी मुल्कों में चले गए हैं। उम्मीद है कि जंग फिर से नहीं भड़की, तो यह विस्थापन अंशकालिक होगा।

ईरान पश्चिम एशिया का एक ऐसा मुल्क है, जहां औरतों के शरीर और व्यवहार पर राज्य का सख्त नियंत्रण है। सन् 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही उन्हें संस्थागत गैर-बराबरी का सामना करना पड़ा है। इनमें शादी, बच्चों की कस्टडी, विरासत व राजनीतिक भागीदारी से जुड़ी पाबंदियां शामिल हैं। हाल के वर्षों में अनिवार्य रूप से पर्दा करने व प्रजनन अधिकार संबंधी कानूनों के वजूद में आने से उन पर दबाव और बढ़ गया है। निगरानी तंत्र और नैतिकता पुलिस जैसे कानूनी प्रावधानों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक में राज्य की घुसपैठ बढ़ गई है।

ऐसे में, इस युद्ध ने वहां के हालात को और जटिल बना दिया है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में असहमत आवाजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ईरान में उन महिला कार्यकर्ताओं की स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक रही है, जो विरोध-प्रदर्शनों में आगे रहती हैं। ऐसी महिलाओं को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ यौन हिंसा होती है और कई को तो लंबी कैद की सजा भी मिलती है। इस युद्ध ने उनका दमन और बढ़ा दिया है और पहले से ही मौजूद जेंडर असमानता ज्यादा गहरी हो गई है।

गौर कीजिए, फरवरी 2026 में जंग शुरू होने के बाद से महिलाएं और लड़कियां हिंसा की सबसे अधिक शिकार हुई हैं। हवाई हमलों के कारण पूरे ईरान में आम लोग हताहत हुए हैं। इनमें सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है- मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी। 160 से भी ज्यादा बच्चियों की वहां जान चली गई।

युद्ध का असर इन दुखद घटनाओं से कहीं ज्यादा होता है। ईरान में घर, स्कूल, अस्पताल और दीगर बुनियादी ढांचों की तबाही से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में पीने के पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित पनाहगाहों तक पहुंच मुश्किल हो गई है। जाहिर सी बात है, ईरान में भी औरतेें ही पहली तीमारदार होती हैं। ऐसे में, इन सुविधाओं की कमी का अर्थ है- रोजाना अधिक तकलीफें उठाना और ज्यादा जोखिम का सामना करना।

तेल और गैस उत्पादन केंद्रों पर हमलों से इस खित्ते में पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि प्रदूषण और जहरीले तत्वों के संपर्क में आने का सेहत पर कितना गंभीर असर पड़ता है। इसमें प्रजनन से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हैं, जो औरतों को गहरे प्रभावित करती हैं।

मौजूदा ईरानी संकट का सबसे चिंताजनक पहलू है- लोगों का बेघर होना। याद रखिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए बेघर होना सिर्फ छत खो देना नहीं होता, यह उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदल देता है। बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले राहत शिविरों और अस्थायी बस्तियों में जेंडर-आधारित हिंसा और शोषण का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच कम हो जाती है,और पढ़ाई में रुकावट आने से लड़कियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। औरतों और लड़कियों की तस्करी का खतरा तो बढ़ ही जाता है।

तमाम चुनौतियों के बावजूद ईरानी महिलाएं पूरी मजबूती से अपनी बात रखती रही हैं। साल 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद शुरू हुए ‘द वुमन, लाइफ, फ्रीडम मूवमेंट’ ने ईरानी महिला आंदोलन व नारीवादी कार्यकर्ताओं की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन मौजूदा लड़ाई के बाद ऐसे आंदोलनों की जगह बहुत कम हो गई है। इंटरनेट पर रोक, निगरानी और हिंसा के जोखिम ने औरतों को संगठित करने के काम को और मुश्किल बना दिया है। हालांकि, ईरानी औरतें अब भी शोषण के मामले उठा रही हैं, अनौपचारिक नेटवर्क के जरिये एक-दूसरे की मदद कर रही हैं और एक अलग भविष्य के सपने भी संजो रही हैं।

ईरान में महिलाओं के अधिकारों का भविष्य इस युद्ध के नतीजे और देश की राजनीतिक दिशा से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अली खामेनेई की मौत और मोजतबा खामेनेई को आगे बढ़ाए जाने से वहां कट्टरतावादी नीतियों के मजबूत होते जाने की चिंता बढ़ गई है। कुछ लोग राजनीतिक बदलाव और सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, तो कई इस संकट के खत्म होने के बाद अधिक दमनकारी सरकार के उभरने का डर दिखा रहे हैं। ईरानी महिलाओं का बहुत कुछ दांव पर लग गया है।

इसलिए, इस संकट के समाधान में ईरानी महिलाओं को केंद्र में रखना बहुत जरूरी है। इस युद्ध से यह बुनियादी सच फिर सामने आया है कि कोई भी जंग मर्दों और औरतों के लिए एक बराबर (जेंडर-न्यूट्रल) नहीं होती। महिलाओं और लड़कियों पर इसका असर अलग-अलग रूप में अक्सर बहुत घातक होता है।

ईरानी औरतें लंबे समय से प्रतिरोध और सुधार के मोर्चे पर आगे रही हैं। उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना न सिर्फ एक नैतिक जरूरत है, बल्कि भविष्य के टिकाऊ रास्ते के निर्माण के लिए जरूरी है। युद्ध और दमन के बीच उनकी हिम्मत ईरान के भविष्य को बनाने वाली सबसे अहम ताकतों में से एक है।