महंगाई से हम कैसे करें मुकाबला

त्योहार के मौसम में बढ़ी महंगाई से मध्यवर्ग और गरीबों की पेशानी पर बल पड़ने स्वाभाविक हैं। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.83 प्रतिशत थी…

अरुण कुमार,वरिष्ठ अर्थशास्त्री त्योहार के मौसम में बढ़ी महंगाई से मध्यवर्ग और गरीबों की पेशानी पर बल पड़ने स्वाभाविक हैं। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.83 प्रतिशत थी। इस वक्त यह गुजरे 23 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, थोक महंगाई दर भी सितंबर में उछलकर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 9.92 प्रतिशत थी। बाकी संकेतकों का हाल भी इससे बहुत जुदा नहीं है। खाद्य महंगाई दर (खुदरा) बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई है, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर 25 फीसदी को पार कर चुकी है।

बेशक, ये आंकड़े राष्ट्रीय आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनका असर हर तबके पर अलग-अलग पड़ता है। मसलन, महंगाई दर अमीरों या कुछ हद तक उच्च मध्यवर्ग पर उस तरह असरंदाज नहीं होती, जिस तरह निम्न मध्यवर्ग या वंचितों पर होती है। इसकी एक बड़ी वजह है- अलग-अलग ‘कंजम्पशन बास्केट’, यानी उपभोग खर्च।

यह ‘बास्केट’ ऐसा आर्थिक मापक है, जिसका उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, जिनको एक औसत उपभोक्ता अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए निश्चित अवधि में खरीदता है। माना जाता है, अमीर तबका खाने-पीने की चीजों व ईंधन आदि पर अपने कुल खर्च का बमुश्किल चार-पांच ‌फीसदी हिस्सा खर्च करता है। यही नहीं, उसकी कमाई मूलत: उन्हीं व्यवसायों से होती है, जिनको महंगाई दर बढ़ने से परोक्ष रूप से फायदा होता है। इस तरह, संपन्न लोगों को महंगाई परेशान नहीं करती।

उच्च मध्यवर्ग भी कमोबेश अमीर तबके के साथ कदमताल करता रहता है। उसके पास बचत का हथियार होता है और खाने-पीने या ईंधन आदि पर वह भी तुलनात्मक रूप से कम खर्च करता है। नतीजतन, महंगाई को वह भी सफलतापूर्वक बर्दाश्त कर लेता है। दिक्कत निम्न मध्यवर्ग से शुरू होती है। अव्वल तो उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर महंगाई बढ़ने से उसका बजट गड़बड़ाने लगता है। ऐसे में, वह पैसे नहीं बचा पाता। यह स्थिति ‘सेविंग स्क्वीज’ कहलाती है। मौजूदा महंगाई दर इस तबके को परेशान कर सकती है, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं है, जबकि खर्चों का बोझ बढ़ जाएगा। इससे उनमें वित्तीय असुरक्षा और तनाव बढ़ सकता है।

गरीबों या वंचितों की दशा सबसे अधिक खराब होती है। उनके पास बचत का ऐसा कोई साधन नहीं होता, जिनसे उनको आर्थिक सहारा मिल सके। नतीजतन, वे अपने खर्च में कटौती करने लगते हैं। अभी भले त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह तबका बहुत ज्यादा खरीदारी करते हुए आपको शायद ही दिखे। अलबत्ता, खाने-पीने की चीजों में भी इस वर्ग की कतर-ब्योंत शुरू हो जाती है।

इन सबका संकेत साफ है। हमारी सरकारों को अलग-अलग तबके पर महंगाई के पड़ने वाले अलग-अलग असर को देखते हुए नीतियां बनानी चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि महंगाई दर बाजार पर भी एक समान असर नहीं डालती। मसलन, जो संपन्न तबका है, वहां मांग बनी रहेगी। उल्टे, उनका खर्च बढ़ भी सकता है, क्योंकि महंगाई से उनकी कमाई बढ़ती है। इसलिए, मांग की कमी वहां होगी, जहां गरीब और वंचित तबका खरीदारी करता है। इस तरह, आने वाले दिनों में सामाजिक वर्ग के हिसाब से बाजार पर महंगाई दर असर डाल सकती है।

अभी थोक महंगाई दर अधिक है, जबकि खुदरा कम। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ेंगे। ऐसे में, गरीब और निम्न मध्यवर्ग की परेशानी बढ़ सकती है। उनको दूसरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। असल में, जब देश में महंगाई या उत्पादन लागत बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों की कीमतों पर भी उसका असर पड़ता है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज जैसे उत्पादों के दाम बढ़ने लगते हैं। यह वृद्धि अब भी होगी। हालांकि इसमें बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह चिप भी है, क्योंकि वैश्विक उथल-पुथल के कारण इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिक्कत यह है कि संगठित क्षेत्र को दीपावली के मौके पर मिलने वाले बोनस से उनकी समस्या तो कुछ हद तक दूर हो सकती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र को यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे में, उनकी राह मुश्किल हो सकती है।

यह समझना होगा कि जैसे-जैसे गैर-बराबरी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मांग कम होती जाती है। इससे रोजगार भी कम होने लगते हैं और त्योहारी मौसम के कुछ असंगठित काम बंद हो जाते हैं- जैसे, हलवाई दुकानों में सहायक के काम या फिर डिलिवरी ब्वॉय के। मौजूदा महंगाई दर से भी यह खतरा बना हुआ है। इसका अर्थ है कि त्योहार के समय गरीब तबकों में जो थोड़ी-बहुत खुशी दिखती रही है, इस बार वह मलिन पड़ सकती है। निम्न मध्यवर्ग भी प्रभावित हो सकता है।

सवाल है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सरकार की तरफ से यही प्रयास होना चाहिए कि वह दाम न बढ़ने दे। इसके लिए जरूरी है कि अप्रत्यक्ष करों में कटौती की जाए, जो फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि जीएसटी परिषद् की बैठक 8 अक्तूबर को हो चुकी है और उसमें जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दूसरे रास्ते अपनाए जाने की जरूरत है। सरकार चाहे, तो पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों की दरों में, जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, कुछ कमी कर सकती है। इससे ऊर्जा उत्पादों के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है।

हालांकि, इसे भी स्थायी समाधान नहीं मानना चाहिए। अभी अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है, वह बीते महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि सरकारी कर्मियों का वेतन अभी बढ़ने वाला है, इसलिए आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, यानी आने वाले महीनों में महंगाई दर ऊंची बनी रहेगी।

ऐसे में, प्रश्न उठता है कि त्योहारी मौसम में बाजार क्या रुख लेगा? मॉल या संपन्न तबकों वाले बाजारों में महंगाई दर का शायद ही असर पड़े, क्योंकि वहां खरीदारी और खपत बनी रहेगी। परेशानी सामान्य दुकानदारों को होगी। वहां व्यापार कम हो सकता है। झुग्गी-झोंपड़ी या सामान्य आवासीय कॉलोनी के दुकानदार इस महंगाई को झेलने के लिए मजबूर होंगे। सप्ताहांत में सड़कों पर लगने वाले बाजार भी प्रभावित होंगे, बड़े दुकानों में त्योहारी रौनक बनी रहेगी।