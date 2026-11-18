जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी ‘मौत’ को लेकर आशंकित हो उठे हैं। उन्होंने तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हुए जजों को एक चिट्ठी लिखी है, जिससे मुल्क की सियासत में हलचल…

सुशांत सरीन,सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी ‘मौत’ को लेकर आशंकित हो उठे हैं। उन्होंने तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की गुहार लगाते हुए जजों को एक चिट्ठी लिखी है, जिससे मुल्क की सियासत में हलचल मच गई है। इमरान अगस्त, 2023 से कैद में हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। दावा है कि उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया है और दूसरी में भी दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। उनका रक्तचाप काफी अधिक बना रहता है, जिससे ‘ब्रेन हेमरेज’ और हृदयाघात का खतरा है। अपनी कैद-ए-तन्हाई से भी वह बेहद दुखी हैं और इसका भी जिक्र उन्होंने पत्र में किया है।

पाकिस्तान में यह जैसे परिपाटी सी बन गई है कि प्रधानमंत्री के पद से हटते ही नेता को जेल जाना पड़ता है, कुछ समय बाद वह निर्वासित होता है, फिर वतन-वापसी करता है, मुल्क की बागडोर संभालता है और फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। सामान्यत: जेल में उसे ज्यादा यातनाएं नहीं मिलतीं, पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान के लिए यह दुश्चक्र दुश्वार बन गया है और उनको अपने वकीलों, यहां तक कि परिजनों से भी बमुश्किल मिलने की इजाजत मिलती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह वह फौज के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हुए हैं। फिर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनका छत्तीस का आंकड़ा बना हुआ है।

हालांकि, पहले की तरह इस बार भी उन्होंने जेल की मुलाकात का इस्तेमाल अपने समर्थकों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन वह जानते हैं कि इस चिट्ठी का कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। दरअसल, तीन महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन्हें लगभग एक महीना तक निजी अस्पताल में रखने और हर मुमकिन इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, तो इस आदेश को धता बताते हुए इमरान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। साफ है, हुकूमत शीर्ष अदालत की नाफरमानी को तैयार है। हालांकि, उसे यह डर भी है कि अगर इमरान के साथ कुछ बुरा हुआ, तो मुल्क के हालात बिगड़ सकते हैं। संभवत: इसीलिए बीते कुछ दिनों में उन्हें तीन-चार बार सरकारी अस्पताल ले जाया गया है।

सजायाफ्ता इमरान तक यह संदेश भी पहुंचाया गया है कि अगर वह सक्रिय राजनीति से किनारा होने की बात मान लेते हैं, तो उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जा सकता है। हालांकि, इमरान की चिट्ठी बता रही है कि वह न तो सियासत छोड़ेंगे और न ही अपनी बातों से पीछे हटेंगे।

वास्तव में, यही इमरान की ताकत भी है। संभवत: वह पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो फौज के सामने घुटने नहीं टेक रहे। यही बात फौजी हुक्मरानों को परेशान कर रही है। उनका मानना है कि अगर इमरान बाहर आ गए, तो समर्थकों का साथ पाकर वह हुकूमत के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। विदेश जाने पर भी वह फौज के खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ कर सकते हैं। लिहाजा, इमरान उनके लिए ऐसी हड्डी बन गए हैं, जो न निगलते बन रही और न उगलते।

सवाल पीटीआई के भविष्य को लेकर भी है। इमरान के बिना उनकी पार्टी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन अपनी आक्रामक राजनीति से उन्होंने एक ऐसा वर्ग जरूर तैयार कर दिया है, जो फौज की मुखालफत करने लगा है; यहां तक कि पंजाब सूबे में भी, जिसे फौज का गढ़ माना जाता है। सच यह भी है कि अनधिकृत रूप से पीटीआई ही अभी सबसे बड़ी पार्टी है। उसने पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज का वही हश्र कर दिया है, जो कभी पीएमएल-एन ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का किया था। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, तो पीटीआई बड़े अंतर से जीतेगी। उसका सांगठनिक ढांचा बेशक चरमरा गया है, लेकिन इमरान का होना ही पार्टी में जोश पैदा करने के लिए काफी है।

फौज रणनीति के तहत संविधान संशोधन करके पाकिस्तान के चारों प्रांतों को कई हिस्सों में बांटने की योजना पर भी काम कर रही है। हालांकि, सांविधानिक तौर पर ऐसा करना करीब-करीब नामुमकिन होगा। इसे संसद से पारित करवाने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए, फिर विधानसभाओं से भी इसे इसी तरह पारित करवाना होगा। यह फौज के लिए कठिन हो सकता है। सूबों की सरकारें इसलिए भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि इससे सत्तारूढ़ दलों का जनाधार खत्म हो सकता है। ऐसे में, देखना होगा कि आगामी दिनों में वहां की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि फौज की सरपरस्ती में बनी सरकारों के लिए विद्रोह करना भी आसान नहीं होगा।

इमरान को राहत देने के एवज में यह शर्त भी रखी गई है कि वह अपने प्रभाव क्षेत्रों में फौज की इस कार्य में मदद करें। इमरान शायद ही ऐसा करेंगे, क्योंकि फौजी हुक्मरानों की विश्वासघात संबंधी मानसिकता से वह परिचित हैं और फिर, इन सबसे उनकी अपनी राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा। फौज का यह दावा खोखला है कि प्रांतों के विभाजन से प्रशासनिक सेवाएं बेहतर होंगी। हकीकत में ऐसा करने के पीछे तीन बड़े उद्देश्य हैं। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की जो व्यवस्था राष्ट्रीय वित्त आयोग के माध्यम से अभी है, उसमें केंद्र को फायदा होगा और उसे बजट का एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल निस्संदेह फौज की खर्चों पर होगा।

दूसरा, मुल्क में जम्हूरियत खत्म हो जाएगी। राजनीति इतने हिस्सों में बंट जाएगी कि कोई भी राजनेता भविष्य में फौज के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। न सिर्फ पीटीआई, बल्कि शेष दोनों बड़ी पार्टियों (पीएमएल-नवाज और पीपीपी) की भी यही गत होगी। इन सबसे फौज की सत्ता पर पूरी पकड़ बन जाएगी, जो एक लिहाज से अभी मुल्क की सबसे बड़ी ‘पार्टी’ है। तीसरा, छोटे-छोटे सूबों पर दबाव डालने में आसानी होगी और फौज उनसे मनमर्जी काम करा सकेगी।

यह सही है कि पाकिस्तान में पहले भी फौज शासकीय कार्यों में दखल देती रही है, लेकिन अब यह इतना बढ़ गया है, मानो ‘मार्शल लॉ’ लागू हो। जिस तरह परवेज मुशर्रफ के समय एक मुखौटा सरकार थी, ठीक उसी तरह आज भी छोटे-बड़े तमाम फैसलों में फौज का पूरा दखल है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन सबसे गाफिल हैं। अगर वह अब भी नहीं चेते, तो वह बेशक सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन पीएमएल-एन की राजनीति खत्म हो जाएगी।