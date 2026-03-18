ईरान युद्ध में हर देश के अपने समीकरण

विश्व के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में अभी यही सवाल सबकी जुबान पर है कि ईरान युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंजाम क्या होगा? ये दोनों सवाल जटिल हैं और इनके जवाब अभी ठीक-ठीक नहीं दिए जा सकते…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक विश्व के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में अभी यही सवाल सबकी जुबान पर है कि ईरान युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंजाम क्या होगा? ये दोनों सवाल जटिल हैं और इनके जवाब अभी ठीक-ठीक नहीं दिए जा सकते। अब तक न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई संकेत दिए हैं कि वह युद्ध कब और किन शर्तों पर खत्म करेंगे, और न ही युद्ध का आखिरी अंजाम परदे के सामने नजर आ रहा है।

हां, एक निष्कर्ष, जो हमारे क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, वह ऊर्जा से जुड़ा है। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर इतना नियंत्रण बना लिया है कि उसकी इच्छा के बगैर यहां से कोई समुद्री जहाज पार नहीं कर पा रहा। वहीं, ईरान द्वारा खाड़ी में गैस के उत्पादन-केंद्रों को निशाना बनाए जाने के कारण कतर जैसे देश ने अपनी उत्पादन इकाइयों को बंद कर दिया है। चूंकि भारत जैसे देश कच्चे तेल और गैस के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भर हैं, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध का विशेष रूप से बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वे मुल्क भी, जो अरब देशों पर इतने निर्भर नहीं हैं (जैसे- यूरोपीय संघ के सदस्य देश) और अमेरिका जैसे बिल्कुल ही निर्भर न रहने वाले देश को भी इस युद्ध से नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि ईरान युद्ध से पहले की तुलना में आज कच्चे तेल की कीमत 40 प्रतिशत तक चढ़ चुकी है।

समीकरणों की बात करें, तो इस जंग ने अमेरिका और उसके मित्र देशों के बीच भी तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इसका कोई आसान समाधान दिख भी नहीं रहा। यहां तक कि होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्धपोत भेजने की राष्ट्रपति ट्रंप की गुजारिश भी इन देशों ने नहीं मानी, जबकि दावा किया गया था कि अमेरिका ऐसा करके होर्मुज से गैस और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता था। इनकार करने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल हैं। वैसे, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जहाज न भेज पाने की विवशता जताई थी। राष्ट्रपति ट्रंप इससे नाराज हुए और उन्होंने इसका सार्वजनिक इजहार भी किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब मित्र देशों को साथ की जरूरत थी, तब अमेरिका ने पूरी मदद की, लेकिन आज जब वाशिंगटन को उनकी सहायता की दरकार है, तो ये देश उदासीन बन गए हैं। जाहिर है, इससे अमेरिका और उसके मित्र देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा, हालांकि यह भी सच है कि दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है, इसलिए इस घटनाक्रम से आपसी संबंधों में शायद ही स्थायी या गहरी दरार आ सकेगी।

इन देशों ने बेशक ईरान युद्ध के लिए कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, लेकिन वे वाशिंगटन के इस तथ्य से सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, तेहरान की मिसाइल और ड्रोन-निर्माण क्षमता को सीमित या नाममात्र किए जाने, उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने और हमास, हिज्बुल्लाह व हुती जैसे ईरान समर्थित गुटों को बेअसर किए जाने के भी वे हिमायती हैं। यानी, अमेरिका और उसके मित्र देशों का लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं।

उधर, चीन और रूस ने इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने पर अफसोस भी जताया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब खाड़ी के देशों को निशाना बनाने को लेकर ईरान की निंदा की गई, तो इन दोनों ने तेहरान से दूरी बरती। यह संकेत है कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि युद्ध का दायरा बढ़े, हालांकि यह भी सच है कि ईरान की जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, उसमें उसके पास युद्ध बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी यह सोच है कि अगर वह दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दे, तो अमेरिका अपने पांव समेटने पर विवश हो जाएगा।

राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मानो यही झटका काफी न था, अमेरिका के काउंटरटेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि इजरायल के प्रभाव में आकर राष्ट्रपति ने युद्ध छेड़ा है, जबकि ईरान की तरफ से अमेरिका की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था। केंट का यह सुझाव भी है कि अमेरिका को जंग तुरंत रोक देनी चाहिए। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने केंट की बातों को नजरंदाज कर दिया है, लेकिन इससे उन हलकों को बल मिलेगा, जो मानते हैं कि इस युद्ध से अमेरिका को कोई लाभ नहीं है।

भारत जैसे देशों को ईरान युद्ध से नुकसान होना स्वाभाविक है। 90 लाख से एक करोड़ भारतवंशी अरब देशों में रहते हैं, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बतौर ‘रेमिटेंस’ भारत भेजते हैं। इसकी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहमियत है। खाड़ी के देश हमारे व्यापार के लिए भी अहम हैं और कच्चे तेल व गैस को लेकर हमारी उन पर निर्भरता जगजाहिर है। होर्मुज के बंद होने से अभी कच्चे तेल का अभाव तो नहीं दिख रहा, लेकिन गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं, जिसके कारण कुछ सूक्ष्म व लघु उद्योगों, ढाबों और रेस्तराओं पर असर पड़ा है।

भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने विभिन्न देशों के अपने-अपने समकक्षों से संपर्क बनाए हैं। उन्होंने अरब देशों को हो रहे नुकसान पर भी उचित सहानुभूति जताई है। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति से भी भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की है और राजनय व आपसी बातचीत के जरिये समाधान निकालने का सुझाव दिया है, जो बिल्कुल सही है। हालांकि, इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि इजरायल, अमेरिका और ईरान कब इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे?

फिलहाल युद्ध जारी है, और विशेषकर इजरायल यही चाहता है कि ईरान को अधिक से अधिक नुकसान हो। हालांकि, तेहरान का यदि पतन हुआ और यहां शून्यता की स्थिति पैदा हुई, तो इससे इस पूरे खित्ते को काफी नुकसान हो सकता है। इस युद्ध से यह भी पता चलता है कि इस्लामी उम्मा के बीच गहरी दरारें हैं, जिनकी जड़ें इस्लाम के इतिहास में फैली हैं।