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दिनों बाद राहत की सांस ले रही दुनिया

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पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी ‘पार्लियामेंट’ में घोषणा की थी कि ईरान और अमेरिका जेनेवा में पाकिस्तानी मेजबानी में सहमति-पत्र पर दस्तखत करेंगे, मगर एक नाटकीय अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में…

दिनों बाद राहत की सांस ले रही दुनिया

विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी ‘पार्लियामेंट’ में घोषणा की थी कि ईरान और अमेरिका जेनेवा में पाकिस्तानी मेजबानी में सहमति-पत्र पर दस्तखत करेंगे, मगर एक नाटकीय अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में इस सहमति-पत्र पर बीते बुधवार को हस्ताक्षर कर दिया। उधर तेहरान में इस सहमति-पत्र के फारसी तर्जुमे पर ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान ने दस्तखत किए।

जैसे ही ये हस्ताक्षर हुए, दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण विश्व भर में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ था, वह अब आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो सकेगा और सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी। हां! यह जरूर है कि इस सहमति-पत्र को 60 दिनों के अंदर एक समझौते में ढलना होगा, जिसके लिए दोनों देशों में संभवत: 19 जून से बातचीत शुरू होगी।

अमेरिका के लिए इस बातचीत का मकसद यह है कि उसे तेहरान की तरफ से पूर्ण गारंटी मिले कि ईरान अपने वादे के मुताबिक न परमाणु हथियार बनाएगा और न ही किसी अन्य सूत्र से हासिल करेगा। इसके साथ-साथ वह यह भी चाहेगा कि ईरान अपने परमाणु संवर्द्धन पर रोक लगाए। हालांकि, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है और इसके तहत उसे यह हक हासिल है कि नागरिक उद्देश्य के लिए वह परमाणु संवर्द्धन कर सकता है।

अब जो दोनों देशों में बातचीत होगी, वह बहुत जटिल होगी और इसमें रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। मुमकिन है, अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता न हो सके, लेकिन न ईरान और न ही अमेरिका फिर से युद्ध छेड़ना चाहेंगे। स्पष्ट है, यह सहमति-पत्र इजरायल और खास तौर से उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए विष के प्याले से कम नहीं है, जो उन्हें पीना पड़ा है। ऐसे में, अब नेतन्याहू की यही कोशिश होगी कि अमेरिका और ईरान की अंतिम संधि में जितनी रुकावटें वह डाल सकते हैं, डालें।

बहरहाल, बुधवार को हस्ताक्षरित सहमति-पत्र से यह साफ जाहिर है कि ईरान ने, जिसने इस जंग में भीषण तबाही झेली है, एक मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया जाए, बल्कि ईरानी सिस्टम को, जिसे विलायते-फकीह कहते हैं, समाप्त कर दिया जाए। पाठकों को याद होगा कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने विलायते-फकीह के विरोधियों को पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया, चाहे ये विरोधी ईरान के भीतर रहते हों या उसके बाहर, उन्हें पश्चिम द्वारा हर तरह की मदद मुहैया कराई गई।

इस साल की जनवरी में आर्थिक तंगी की वजह से ईरानी जनता बेहद पीड़ित थी और रोष में वह सड़कों पर उतर आई थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके नाम यह पैगाम तक दे दिया था कि धैर्य रखें, हम आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं। इसका तात्पर्य साफ था कि वह विलायते-फकीह सिस्टम को समाप्त करके एक नया सिस्टम ईरान में गठित करना चाहते हैं। कुछ हद तक खाड़ी के देश भी, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सबसे प्रमुख है, यही चाहते थे। कुछ जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए कायल किया था कि यदि युद्ध के पहले दिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया जाए, तो विलायते-फकीह सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और इस तरह सिस्टम के साथ-साथ सत्ता में भी तब्दीली हो जाएगी। हुआ इसके विपरीत। हम सब जानते हैं, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर युद्ध थोपा, तो सिस्टम विरोधियों का भी राष्ट्रवाद वहां जाग गया।

इस सहमति-पत्र में दोनों देशों ने साफ जाहिर किया है कि वे दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। इससे यह साफ जाहिर है कि अगर अंतिम तौर पर यह बात संधि में बदली, तो फिर अमेरिका के पास विलायते-फकीह सिस्टम को खत्म करने का कोई वैध कारण नहीं रह बचेगा। इन सबसे इजरायल को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि उसके और ईरानी सिस्टम के बीच घोर दुश्मनी है और वह दुश्मनी हाल-फिलहाल खत्म नहीं होगी।

अमेरिका ने सहमति-पत्र में स्पष्ट किया है कि वह ईरान के पुनर्निर्माण में कोई बाधा नहीं डालेगा। उसने यह भी संकेत दिया है कि ईरान की जो धनराशि जब्त की गई है, वह जारी कर दी जाएगी और अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस पर आयद पाबंदियां हटा ली जाएंगी। अगर यह सब हुआ, तो ईरान का प्रभाव पूरे क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा। ईरान ने भी अपनी तरफ से यह इशारा किया है कि वह हमास, हिज्बुल्लाह, हूती व इराक के शिया गुटों को पहले जैसा समर्थन नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ, तो पश्चिम एशिया की राजनीति व सामरिक रणनीति पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

भारत के साथ-साथ दक्षिण एशियाई देशों के लिए पश्चिम एशिया के देश ऊर्जा ही नहीं, व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनमें दक्षिण एशिया के दो करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में, इस युद्ध का अंत दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत मायने रखता है। ईरान जंग के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही, भारत समेत दक्षिण एशियाई मुल्कों की अर्थव्यवस्था भी खासा प्रभावित हुई है। उर्वरक व रेमिटेंस की कमी होने लगी थी। ऐसे में, यदि यह सहमति-पत्र समझौते में तब्दील होता है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है।

इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका पर देश में काफी टिप्पणियां हुईं। यद्यपि अंत में इस्लामाबाद को वह प्रमुख भूमिका नहीं मिली, जिसका वह बहुत इच्छुक था। फिर भी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और कई अरब देशों ने युद्ध के शुरुआती हफ्तों से अमेरिका व ईरान के बीच मध्यस्थता की है। अमेरिका व अन्य देशों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल व सेना प्रमुख आसिम मुनीर का रोल ज्यादा बढ़ा है। इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा।

इस युद्ध का बहुत बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोई भी देश ‘लॉ ऑफ द सी’ का उल्लंघन नहीं कर सकता। हां! ईरान ने युद्ध रणनीति के तहत होर्मुज जलमार्ग को बंद किया। मगर वह भी जानता है कि युद्ध खत्म हुआ, तो वह न टोल वसूल सकेगा, न ही फी लगा सकेगा। कोई भी देश आजादी से वहां से गुजरने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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