सोने के गहनेे क्या सपना बन जाएंगे

Jan 18, 2026 11:13 pm IST
आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार

हिंदू मान्यताओं में धनतेरस के दिन घर के लिए कुछ खरीदना शुभ माना जाता है। साधन-संपन्न लोग इस दिन सिर्फ बर्तन खरीदकर शगुन पूरा नहीं करते, बल्कि सोना या चांदी खरीदते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए भी चांदी के सिक्के खरीदने का प्रचलन रहा है। यही वजह है, उस समय सोने-चांदी के दाम तेज हो जाते हैं। जिन लोगों को जल्दी नहीं होती, वे इंतजार करते हैं कि त्योहार के बाद बाजार मंदा होगा, तब गहने या सोना-चांदी खरीदेंगे। इस बार ऐसा सोचने वाले लोग हाथ मलते रह गए, बल्कि अभी तक मल रहे हैं।

धनतेरस के दिन दस ग्राम सोना 1,32,400 रुपये का था, वहीं एक किलो चांदी 1,70,000 रुपये की थी। बीते शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में दस ग्राम सोने का भाव 1,43,760 रुपये था। धनतेरस से करीब 11,000 रुपये ऊपर। इस बीच चांदी एक नया पहाड़ चढ़ चुकी है। दुनिया के बाजारों में नरमी के बावजूद एक किलो चांदी 2,95,000 रुपये की हो चुकी थी। धनतेरस से करीब 60 प्रतिशत ऊपर। सवाल है, आगे क्या होगा? सोने-चांदी में तेजी का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या उस पर ब्रेक लगेगा?

इन सवालों पर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद से ज्यादा अनिश्चय की स्थिति दिखती है। दरअसल, कोरोना के बाद से, खासकर पिछले एक साल में दोनों कीमती धातुओं ने जिस तरह की छलांग लगाई है, उसकी कल्पना या भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। शायद इसीलिए आज भी कोई साफ राय सामने नहीं आ रही है। यह आर्थिक विशेषज्ञों या उन लोगों के बीच सोच-विचार का विषय है, जो चांदी-सोने को निवेश या सट्टेबाजी की नजर से देखते हैं, लेकिन जरा उन लोगों की सोचिए, जिनके घरों की रौनक ही सोने-चांदी से होती रही है। शादी-ब्याह जैसा जश्न हो या फिर तीज-त्योहार, घर की महिलाओं की सजावट में इन दोनों की अहम भूमिका है।

पूरे भारत में सोने-चांदी का इस्तेमाल अधिकतर आभूषणों या पारिवारिक संपत्ति के रूप में ही होता रहा है। हां, यह बात भी साथ में जुड़ी रही है कि अगर कोई मुसीबत आ पड़ी, तो यही गहने या बर्तन बेचकर या गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया जा सकता है। वैसे, इनको बेचना आम तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। भारत की क्यों, अंग्रेजों तक में ‘सेलिंग द फैमिली सिल्वर’ काफी खराब अर्थों में इस्तेमाल होता है, यानी नालायक औलाद पुरखों की कमाई हुई संपत्ति बेचकर गुजारा करती है।

ऐसे में, सोने-चांदी की तेजी ने अनगिनत परिवारों को चिंता में डाल दिया है। जो महिलाएं घर खर्च में से थोड़ा-थोड़ा पैसे बचाकर पायल, बिछिया, बाली या अंगूठी जैसी चीजें जमा करती हैं; जिन घरों में शादी-ब्याह जैसे आयोजन होने वाले हैं या जो भविष्य में न जाने कब होने वाले किसी मांगलिक कार्य के लिए बचत करने में जुटे हैं कि वे उस वक्त गहने खरीदेंगे, इन सबकी फिक्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

एक मित्र हैं। शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों का विश्लेषण करते हैं, राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। कई साल पहले बाजार में घूमते वक्त उन्हें एक सोने की चेन पसंद आ गई। अस्सी ग्राम की चेन थी, 75,000 रुपये के आसपास की मिल गई। अब अंदाजा लगाइए कि आज उनके गले से कितनी बड़ी संपत्ति लिपटी हुई है? फर्ज कीजिए, किसी के पास तब इतने पैसे न हों और उसने सोचा था कि कुछ साल बचत करके वह ऐसी चेन खरीदेगा। आज वह इसी चेन का कौन सा हिस्सा खरीद पाता? सवाल है, ऐसे ही चलता रहा, तो क्या आम भारतीय परिवार को अपनी प्रथाएं और परंपराएं बदलनी पड़ेंगी? क्या आम आदमी को सोने-चांदी के गहनों का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए या इनके दाम कम होने की कोई उम्मीद बाकी है?

जवाब बहुत दूर नहीं हैं। सन् 1950 में दस ग्राम सोना 99 रुपये का था, बीच में 120 रुपये तक चढ़ने और 63 रुपये तक गिरने के बाद 1975 में यह 540 रुपये का हुआ और सन् 2000 में 4,400 रुपये का था। वहां से यहां तक का सफर तो आपके सामने है। बीच-बीच में दाम में गिरावट भी आती रही, पर पिछले 25 वर्षों में सोना जबर्दस्त छलांग लगा चुका है। निवेशकों की भाषा में कहें, तो लंबी रेस का घोड़ा है यह। महंगाई बढ़ने के साथ भी सोना बढ़ता है और देश की मुद्रा कमजोर होने के साथ भी। चांदी भी उसके साथ ही चलती थी, मगर इधर निवेशकों की नजर भी चांदी पर मेहरबान हो गई है और उसका औद्योगिक इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। इसी कारण चांदी सोने से ज्यादा तेजी से भाग रही है।

ऐसे में, जौहरी और सर्राफा व्यापारी भी चिंतित हैं कि क्या करें? पिछले कई साल से वे हल्के गहने बनाने में जुटे हैं। ‘वन ग्राम गोल्ड ज्वेलरी’ इसी का एक रूप है, ताकि इंसान कम खर्च में भी अपने शौक पूरे कर सके। इसी तरह, बहुत से बड़े आभूषण निर्माता ईएमआई स्कीम भी चलाने लगे हैं, जिसमें ग्राहक पहले पैसा जमा करते हैं और आखिर में उन्हें आभूषण मिल जाते हैं। इस तरह के नुस्खों के अलावा बुजुर्गों की पुरानी सीख भी कारगर है। आधुनिक ‘फाइनेंशियल प्लानर’ भी यही सलाह दे रहे हैं कि अपनी जरूरतों का हिसाब पहले लगाकर उस हिसाब से योजना बनाएं। जब गहनों की जरूरत पड़ने वाली हो, उसके काफी समय पहले से धीरे-धीरे सोना खरीदकर जमा करते रहें।

दाम बढ़ने का बजट पर, गहनों के वजन पर और खरीदारी पर असर पड़ना तो स्वाभाविक है। इससे निपटने के लिए खरीदार और बिकवाल तरह-तरह की कोशिशें भी करते रहेंगे, लेकिन तेज गिरावट की उम्मीद में बैठे रहना महंगा पड़ सकता है। हां! अगर पहले से तैयारी कर रखी हो, तो फिर गिरावट का फायदा जरूर उठाया जा सकता है। इस वक्त सोने के दाम में गिरावट का सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आएगा। हालांकि, ईरान पर ट्रंप के बयान में कुछ नरमी आई है, लेकिन वह काफी नहीं है।

इसमेें बड़ी गिरावट के लिए जरूरी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखे, वहां महंगाई काबू में आती दिखे और ब्याज दरें घटाने का सिलसिला रुके या फिर ब्याज दरें बढ़ने के आसार बनें। सोने से ज्यादा मुश्किल है, अब चांदी में गिरावट, क्योंकि सोने की तेजी के सारे कारणों के अलावा चांदी में तेजी की बड़ी वजह इसकी औद्योगिक खपत और ईटीएफ निवेश की मांग में आया तेज उछाल है। इन दोनों के कम होने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिखते।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)