फ्रांस से दोस्ती का खुशनुमा दौर

टीसीए रंगाचारी,फ्रांस में रहे भारतीय राजदूत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा काफी व्यस्त रहा। अपनी तीन दिवसीय इस यात्रा में उन्होंने ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में भाग लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और मुंबई में ‘भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026’ की शुरुआत भी की। इन सबके बीच, भारत-फ्रांस रिश्ते को ‘विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ तक ले जाने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा, खनिज, उच्च प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे तमाम अहम क्षेत्रों में 21 समझौते किए।

ये सभी कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा मौजूदा वैश्विक हालात से होता है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक तौर पर हिन्दुस्तान ‘कूटनीतिक स्वायत्तता’ को प्रोत्साहित करता रहा है और फ्रांस की भी यही नीति रही है। लिहाजा, मौजूदा विश्व व्यवस्था में, जहां बहुध्रुवीय मंचों के अस्तित्व संकट में हैं, रिश्ते द्विपक्षीय आधार पर तय किए जा रहे हैं और ‘एक देश’ अपने हित को सबसे ऊपर रखने के लिए कई तरह के फैसले ले रहा है, तब भारत और फ्रांस, जो क्रमश: दुनिया की चौथी व सातवीं बड़ी आर्थिक ताकतें हैं, अगर मिलकर मौजूदा वैश्विक मुद्दों का हल तलाशने की कोशिश करते हैं, तो उसके सुखद नतीजे ही निकलेंगे। अच्छी बात है कि दोनों देश ऐसे समाधान की तलाश में हैं, जिसका फायदा पूरी दुनिया को हो। दोनों नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के हिमायती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि ऐसे समय में, जब ‘दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हो’, तब भारत-फ्रांस की दोस्ती ‘वैश्विक स्थिरता के लिए एक ताकत’ के तौर पर खड़ी है।

द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार इसका महज एक हिस्सा है। भारत और फ्रांस जी-7 के दाे ऐसे मुल्क हैं, जहां राजनीतिक स्थिरता है और उनकी आर्थिक उन्नति लगातार हो रही है। कई दशकों से दोनों दोस्त रहे हैं और कूटनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाने के कारण दोनों एक-दूसरे की इज्जत भी करते हैं। इस कारण भी, दोनों देश विश्व के कल्याण के साथ-साथ एक-दूसरे की भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इस लिहाज से देखें, तो राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा काफी सकारात्मक रही। विशेषकर वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के महत्व को प्रोत्साहित करने पर दोनों नेताओं का सहमत होना उल्लेखनीय है। इसके केंद्र में एआई ही है। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली के एम्स में एआई की शुरुआत करने पर सहमति जताई है। यानी, आने वाले दिनों में यहां ‘मेडिकल डाटा’ का इस्तेमाल होगा, जिससे इलाज में आसानी होगी। किस रोगी को किस तरह का इलाज चाहिए, इसका पता जल्द चल सकेगा। दोनों नेताओं का एआई पर रुख करीब-करीब एक है। दोनों मानते हैं कि इससे जो भी फायदा हो, वह सब तक पहुंचे। अमेरिका में जरूर एआई को लेकर काफी काम हो रहा है, लेकिन मोदी और मैक्रों यही मानते हैं कि इसका लाभ कुछ कंपनियों या उद्योगों तक ही सिमटा न रहे। यही कारण है कि एआई शासन में वैश्विक नियम-कानून की वकालत की जा रही है, ताकि इसका समावेशी लाभ मिले।

नवाचार वर्ष होने से दोनों देश स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों, शोध संस्थानों और उद्योगों के बीच मौजूदा सहयोग को विस्तार देने पर काम करेंगे, जिससे स्वाभाविक ही नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वैसे भी, जब भारत जैसे देश गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों, तब ऐसी तकनीक को प्रोत्साहित करने की मांग की जाती है, जो इन समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हों। एआई इसमें हमारे बहुत काम आ सकती है। मैक्रों का यह दौरा बताता है कि भारत और फ्रांस एक स्मार्ट व अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए समाधान विकसित करने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं और पूर्व की तरह आगे भी साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

दोनों देशों का द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीकृत करना भी उल्लेखनीय है। गौरतलब है, 2025 के नवंबर माह में डीजीए और डीआरडीओ के बीच रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक तकनीकी समझौता किया गया था, जो दोनों एजेंसियों के बीच शोध व विकास में गहरी साझेदारी का मंच बनेगा। अब राफेल खरीदने और हैमर मिसाइल के स्वदेशी निर्माण पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। फ्रांस वर्षों से भारत को वायु सुरक्षा से जुड़ी तकनीक देने को इच्छुक था, वह अलग-अलग जहाजों के लिए अलग-अलग असेंबली लाइन लगाने को भी तैयार था, लेकिन हमने ही कुछ हद तक अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए।

इसकी वजह क्या थी, यह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन यह अच्छा है कि इस सरकार ने उन समस्याओं का हल तलाशते हुए ‘असेंबली लाइन’ लगाने में सफलता पा ली है। अब देखना यह है कि जब दोनों तरफ से इस बाबत सहमति बन गई है, तो हम किस तरह से इसका अधिकाधिक फायदा उठा पाते हैं और साझा-निर्माण को क्रियान्वित कर पाते हैं। शुरुआत अच्छी जान पड़ रही है, क्योंकि दोनों नेताओं ने एयरबस एच125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी किया है।

हालांकि, राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा को महज समझौते के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरअसल, जब विश्व के नेता आपस में मिलते हैं, तो अलग-अलग मसलों पर उनमें बातचीत होती है। इससे विदेश संबंध को एक दिशा मिलती है। जरूरी यह भी नहीं कि हमेशा मुलाकात द्विपक्षीय माहौल में हो। बेशक, राष्ट्रपति मैक्रों की यह भारत की चौथी यात्रा थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलग-अलग मंचों और अलग-अलग माहौल में संभवत: 20 से अधिक बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। यह बताता है कि दोनों नेताओं की आपस में कितनी बन रही है।

कुल मिलाकर, फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा बहुत सकारात्मक रहा। अभी यूरोप की अपनी समस्याएं भी कम नहीं हैं। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते हों या यूक्रेन युद्ध से जुड़े मसले या फिर चीन के साथ संबंध- यूरोप फिलहाल अपनी चिंताओं में उलझा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह अपना हाथ भारत की तरफ बढ़ा रहा है, तो इसका संकेत यही है कि उसे भरोसा है कि हिन्दुस्तान उसके हित में अपनी भूमिका निभा सकता है। जनवरी में यूरोपीय संघ के साथ हुई मुक्त व्यापार संधि (जिसे ‘सभी संधियों की जननी’ कहा जाता है) और अब फ्रांस के साथ रक्षा सहित तमाम समझौतों पर बनी सहमति का यही मूल संदेश है।