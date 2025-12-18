पुराने रिश्तों को नई अहमियत देता भारत

संक्षेप: तीन देशों (जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान) की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को निकल रहे थे, तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन देशों के साथ सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ व्यापक समकालीन द्विपक्षीय रिश्ते होने के…

तलमीज अहमद,पूर्व राजनयिक तीन देशों (जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान) की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को निकल रहे थे, तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन देशों के साथ सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ व्यापक समकालीन द्विपक्षीय रिश्ते होने के कारण उनका दौरा सुखद रहेगा। कमोबेश ऐसा ही हुआ दिख रहा है। उनकी यह यात्रा उल्लेखनीय मानी जाएगी, क्योंकि पहली बार जॉर्डन और इथियोपिया को हमने इतना महत्व दिया है, जबकि ओमान के साथ अपने पुराने रिश्ते में नई जान फूंकने की गंभीर कोशिश की है।

यह सही है कि अब किसी भी यात्रा की सफलता द्विपक्षीय समझौते या एमओयू से आंकी जाने लगी है, लेकिन मेरा मानना है कि समझौते तो महज पहली सीढ़ी होते हैं। रिश्तों की बुनियाद उन संधियों को अमल में लाने से मजबूत बनती है। ऐसी यात्राओं से प्रधानमंत्री रास्ता दिखाते हैं, मगर उन पर आगे बढ़ने का काम अधिकारियों को करना होता है। दुखद है कि जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के मामले में हमसे यह चूक हो गई और अहम होने के बावजूद हमने इन देशों को पिछले कुछ दशक में पर्याप्त महत्व नहीं दिया था।

जॉर्डन का हमारे लिए काफी सामरिक महत्व है, क्योंकि यह पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और पांच अरब देशों और इजरायल से उसकी सीमा लगती है। गौरतलब यह भी है कि जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से जुड़ा हुआ है। यह देश तीन वजहों से हमारे लिए अहमियत रखता है- पहली, वह फॉस्फेट का बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसका इस्तेमाल खाद-उर्वरकों में होता है। दूसरी- वहां हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं और तीसरी- नौसैन्य सहयोग के लिहाज से, जिसे हमने अब तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में अक्षय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, डिजिटल सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में पांच एमओयू पर दस्तखत किए गए और द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच साल में पांच अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, मगर इनके साथ-साथ हमें अपनी ‘महासागर’ नीति पर भी मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जॉर्डन हमारी काफी मदद कर सकता है। अभी हमें हिंद महासागर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसकी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं- फारस की खाड़ी और लाल सागर। लिहाजा लाल सागर में जॉर्डन की उपस्थिति को देखते हुए हमें उसके साथ नौसैन्य सहयोग पर खासा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे कई हित सध सकेंगे।

इथियोपिया की बात करें, तो यह वह मुल्क है, जहां पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में हिन्दुस्तान से कई शिक्षक जाते थे। वहां की दो पीढ़ियों ने भारतीय शिक्षकों से ही पढ़ाई की है। मगर बाद में, क्षेत्रीय तनाव के साथ ही अन्य वजहों से इस रिश्ते पर ग्रहण लग गया, जबकि कई कारणों से यह देश हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह सही है कि लाल सागर या किसी अन्य समुद्र से इसका सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक संसाधनों से धनी है और नील नदी जैसी बहुमूल्य संपदा भी इसके पास है। इतना ही नहीं, सुरक्षित लाल सागर के लिए ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ की भी काफी अहमियत है, जिसमें सूडान, सोमालीलैंड, जिबूती, इरिट्रिया के साथ इथियोपिया शामिल हैं। जो लोग नहीं जानते, उनको बताते चलें कि लाल सागर से हमारा करीब 200 अरब डॉलर का माल गुजरता है। वैश्विक व्यापार का 12 फीसदी निर्यात भी यहीं से होता है। यह एशिया व यूरोप को भी जोड़ता है। ऐसे में, भारत की ‘महासागर’ नीति में इथियोपिया एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। लिहाजा, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा पुरानी गलतियों से उबरने की कोशिश मानी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी को ‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से भी सम्मानित किया गया, हालांकि हमें इससे आगे की राह बनानी चाहिए। इथियोपिया के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अच्छे संबंध हैं और यूएई से हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। आज यमन के बंदरगाह, लाल सागर, अदन की खाड़ी पर अमीरात का खासा प्रभाव है, साथ ही सोमालीलैंड और इथियोपिया में उसकी अच्छी मौजूदगी है। ऐसे में, हम संयुक्त अरब अमीरात को जोड़कर इथियोपिया के साथ त्रिपक्षीय रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी, अमीरात के पास काफी ज्यादा संसाधन हैं,मगर अपनी नौसेना नहीं, जबकि भारत के पास एक बड़ी नौसैन्य ताकत है। अमीरात की सैन्य जरूरतें पूरी करके हम इस त्रिगुट को मजबूत बना सकते हैं।

ओमान का मामला जॉर्डन व इथियोपिया से अलग है। मस्कट के साथ हमारा रिश्ता तकरीबन 5,000 साल पुराना है। वह भी ऐसा, जिसमें अब तक कोई परेशानी नहीं आई है। फिर भी, हमारी तरफ से उदासीनता बरती गई। प्रधानमंत्री की यात्रा से इस रिश्ते में नई ऊर्जा मिली है। ओमान के साथ अच्छी बात यह भी है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ता है, जबकि यह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का एक प्रमुख समुद्री जलमार्ग है। एशियाई देशों में आने वाले तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। फिर, ओमान के कई बंदरगाह हिंद महासागर में हैं। सलालाह, सोहार, दुक्म, मस्कट जैसे उसके बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां तो हमारी नौसेना की भी अच्छी मौजूदगी रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हमने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है, जिससे टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में व्यापार में सुगमता आ सकेगी। फिलहाल, दोनों देशों के बीच करीब 12 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और भारत मूलत: तेल, प्राकृतिक गैस, खाद-उर्वरक व पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। माना जा रहा है, इसमें अब और तेजी आ सकती है।

साफ है, प्रधानमंत्री ने अच्छे नेतृत्व का परिचय देते हुए एक नई शुरुआत की है। अब इसे ठोस आधार देने का काम हमारे अधिकारियों के जिम्मे है। यह करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन पर बड़ी ताकतों की भी नजर है। लिहाजा, प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में हमारी सुस्ती हमें कूटनीतिक तौर पर पीछे धकेल सकती है। हमें इनकी अहमियत समझते हुए अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जो सिर्फ बातचीत की मेज पर संभव नहीं। इसके लिए उन तमाम परियोजनाओं को जमीन पर आगे बढ़ाना होगा, जिसका वायदा हमने कर रखा है। इन देशों के साथ समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय आधार पर तकनीकी आदान-प्रदान संबंधों में मधुरता के महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनके दीर्घकालिक सामरिक मूल्यों को देखते हुए हमें स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए।