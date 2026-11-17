भारत की कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से मंगलवार का दिन खास रहा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पहले आसियान शिखर सम्मेलन और फिर देर शाम जिस गंभीर माहौल में ‘क्वाड’ देशों के शासनाध्यक्षों की मुलाकात हुई…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक

भारत की कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से मंगलवार का दिन खास रहा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पहले आसियान शिखर सम्मेलन और फिर देर शाम जिस गंभीर माहौल में ‘क्वाड’ देशों के शासनाध्यक्षों की मुलाकात हुई, वह संकेत है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आसपास अब विश्व की राजनीति सिमटने लगी है। हालांकि, जब ये पंक्तियां लिखी जा रही थीं, तब तक क्वाड बैठक के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए थे, पर इस मजलिस से पहले ‘ओपेन मीटिंग’ में चारों नेताओं ने ‘आपसी सहयोग’ बढ़ाने पर जो जोर दिया, उसके मौजूदा हालात में गहरे निहितार्थ हैं।

गौरतलब है, क्वाड की यह बैठक 2025 में भारत में होनी थी, पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित व अस्थिर नीतियों के कारण ऐसा हो न सका। बहरहाल, इस ‘आपसी सहयोग’ का एक आधार चीन भी है। ‘ओपेन मीटिंग’ में भले ही उसका नाम नहीं लिया गया, पर शिखर बैठक में उसकी चर्चा जरूर हुई होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती रणनीतिक-आर्थिक आक्रामकता चिंता पैदा करती है।

चीन भारत-आसियान संबंध का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई आसियान देश उस पर किसी न किसी वजह से निर्भर हैं और वे भारत के साथ अपने संबंध-विस्तार को ‘बैलेंसिंग पावर’ यानी शक्ति संतुलन के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों को निराश नहीं किया। शिखर सम्मेलन में उन्होंने साफ-साफ कहा कि हमारा भविष्य ‘कॉम्पिटिशन’ (प्रतिस्पर्द्धा) से नहीं, ‘को-ऑपरेशन’ (सहयोग) से निर्धारित होना चाहिए। आसियान देश भारतीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुसार अपने संबंधों को कितना आकार दे पाते हैं, यह तो बाद में पता चलेगा, मगर‘क्वाड बैठक’ पर सभी देशों की निगाहें बनी हुई थीं, जो स्वाभाविक ही थीं।

यह सही है कि अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने नीतियों में काफी फेरबदल की है। उन्होंने क्वाड के शेष तीनों देशों पर हद से अधिक टैरिफ लगाए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा हुई। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग हमेशा यही कहता रहा कि अमेरिका की क्वाड में दिलचस्पी बनी हुई है। इस साल इसके विदेश मंत्रियों की हुई तीनों बैठकों में भी (जिनमें से एक मई में नई दिल्ली में हुई थी) इस समूह की बुनियादी नीतियों को ही आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

क्वाड की बुनियादी नीतियां आखिर हैं क्या? दरअसल, यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समुद्री जहाजों की बेरोक-टोक आवाजाही का हिमायती है। याद रहे, अपने उत्थान के बाद चीन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे उसकी विस्तारवादी नीतियों का पता चलता है। चीन की ‘बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव’ (बीआरआई) का मुख्य उद्देश्य भी यही है। खासतौर से दक्षिण व पूर्वी चीन सागर के क्षेत्रों को वह अपना समझता रहा है। वह हिंद-प्रशांत में अपनी नौसैन्य ताकत बढ़ाकर पूरे समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव जमाना चाहता है। क्वाड के देश इस सामरिक चुनौती से मुकाबिल हैं।

हालांकि, एक सवाल यह भी है कि भारत को क्वाड से कितनी उम्मीदें पालनी चाहिए? खासतौर से यह देखते हुए कि बीते कुछ महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के प्रति रुख बदल गया है। क्या वह बीजिंग से सहयोग बढ़ाना चाहते हैं? क्या वह उससे ऐसा कोई समझौता करना चाहते हैं कि चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए और पश्चिमी गोलार्द्ध अमेरिका के लिए छोड़ दे? ये सवाल इसलिए मौजूं हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सामरिक नीति में पश्चिमी गोलार्द्ध पर खास जोर दिया है। इसी कारण उन्होंने जनवरी 2026 में वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करके उसके राष्ट्रपति को पत्नी समेत बंदी बना लिया था, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का बड़ा भंडार है और वह चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा था।

जाहिर है, एक तरफ यह उम्मीद तो की जा सकती है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने हर बैठक में इशारा भी किया कि अमेरिका क्वाड को मजबूत बनाना चाहता है। चीन को हिंद-प्रशांत में मनमानी से रोकना चाहता है; और क्वाड देशों में ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ या नई तकनीक में सहयोग करना चाहता है, तो दूसरी तरफ नजर इस बात पर भी बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में जब राष्ट्रपति ट्रंप शेन्जेन में चीन और रूस के अपने समकक्षों से मिलेंगे, तब उस मुलाकात के बाद क्या संयुक्त बयान जारी किया जाता है?

अमेरिका ने यह तो कहा है कि शेन्जेन बैठक का उद्देश्य परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए तीनों देशों में सहमति बनाना है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा कोई समझौता उनमें नहीं है। आशंका यह भी है कि ट्रंप अब चीन और रूस के प्रति लचीली नीति अपना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो इसका असर क्वाड पर पड़ेगा ही, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी यह धारणा निर्मित होगी कि ट्रंप की नजर अब इस क्षेत्र से हटकर दूसरे पर जा रही है। इसके कयास इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के दलदल से अमेरिका बाहर नहीं निकल सका है। मुमकिन है, ट्रंप चीन और रूस से मदद मांगें, किंतु इस सहयोग के लिए वह किस तरह की कीमत अदा करने को तैयार हैं?

जाहिर है, भारत के सामने दुविधा यही है कि वह क्वाड को कितना महत्व दे? हमें यह समझना होगा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे तमाम तरह के हित निहित हैं, जिनको हमें आगे बढ़ाना ही है। साथ ही, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी हमें अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। अच्छा होगा कि हम क्वाड की सदस्यता को गंभीरता से लें, पर ज्यादा महत्व इस क्षेत्र के देशों के साथ आपसी रिश्तों को दें। आसियान या प्रशांत द्वीप समूह मंच जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना भी समान रूप से जरूरी है।

चीन की चुनौती का सामना भारत को खुद ही करना होगा। हां, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अच्छी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन चीन, भारत को प्रतिद्वंद्वी ही मानता है और वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय हितों की अनदेखी करेगा। लिहाजा, चीन के प्रति हमें सख्त नीतियां अपनानी होंगी। चीनी उत्पादों की भारतीय बाजार में बढ़ रही आमद को रोकना होगा, जिस पर यदि गंभीरता से काम न हुआ, तो आने वाले वर्षों में चीन को लेकर हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।