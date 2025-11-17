पड़ोस में जम्हूरियत का नया मर्सिया

संक्षेप: सभी जानते हैं कि हिटलर किसी सैन्य कार्रवाई द्वारा नहीं, वरन जनता के प्रतिनिधियों के कंधों पर चढ़कर संसद के अंदर पहुंचा था। ठीक उसी तरह, पाकिस्तान के नए तानाशाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेशनल असेंबली के चुने हुए सदस्यों…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी सभी जानते हैं कि हिटलर किसी सैन्य कार्रवाई द्वारा नहीं, वरन जनता के प्रतिनिधियों के कंधों पर चढ़कर संसद के अंदर पहुंचा था। ठीक उसी तरह, पाकिस्तान के नए तानाशाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेशनल असेंबली के चुने हुए सदस्यों ने जबर्दस्त बहुमत से वे सारे अधिकार दे दिए, जिन्होंने बिना वर्दी उतारे उन्हें सैन्य और असैन्य मामलों में मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया है। यह अलग बात है कि इन चुने हुए सदस्यों को जनता ने नहीं, फौज ने ही चुना है। उसने ही आम जन के बीच सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान के जीते उम्मीदवारों की जगह अपने पसंदीदा लोगों को विजेता के सर्टिफिकेट बंटवा दिए थे।

इसके पहले चार बार सैनिक तानाशाहों को नागरिक सरकारों का तख्ता पलटकर मार्शल लॉ लगाना पड़ा था, पर इस बार संविधान के एक संशोधन ने इसकी जरूरत ही खत्म कर दी। यह 27वां संशोधन है, जिसने एक झटके में सेना, न्यायपालिका व कार्यपालिका के रिश्तों को पूरी तरह से गड्ड-मड्ड कर दिया है। पाकिस्तान की राजनीति में ये तीनों संस्थाएं त्रिभुज की तीन भुजाओं की तरह हैं, जिनमें से कोई दो मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती हैं। अधिकांश समय सेना व न्यायपालिका मिलकर देश की चुनी हुई सरकार और असुविधाजनक राजनीतिक दलों से निपटती रही हैं। इस बार सेना और सत्तारूढ़ गठबंधन एक साथ हो गए और दोनों ने मिलकर न्यायपालिका की ऐसी-तैसी कर दी।

13 नवंबर, 2025 को पारित 27वें संविधान संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के पर पूरी तरह से कतर दिए हैं। इसके पहले 26वें संशोधन से सरकार ने प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की बाध्यता खत्म करके अपनी पसंद के व्यक्ति की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने वाली ‘सुप्रीम ज्यूडिशियल कौंसिल’ में सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या निर्णायक बना दी गई है। अब नए संशोधन से सुप्रीम कोर्ट के दो हिस्से कर दिए गए हैं, जिनके चलते अब सांविधानिक मामले एक अलग अदालत देखा करेगी। इसमें भी नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका की दया पर निर्भर रहा करेंगी। इन संशोधनों के खिलाफ न्यायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर असंतोष देखने को मिला और अब तक सुप्रीम कोर्ट के दो व लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया है। अगले कुछ दिनों में कुछ और इस्तीफे आने की संभावना है। लाहौर हाईकोर्ट के वकीलों ने आंदोलन की घोषणा भी की है।

27वें संविधान संशोधन से पाकिस्तानी सेना के संस्थागत ढांचे पर सबसे जबर्दस्त असर पड़ा है। एक नया पद ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज’ बनाया गया है और इस पर किसी थल सेना के जनरल की नियुक्ति हुआ करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के आधीन वायु सेना और नौसेना भी होगी। इसका पहला मुखिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होगी, यानी मुनीर 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि एक फील्ड मार्शल को रिटायर होने के बाद भी वर्दी, भत्तों समेत सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। सबसे दिलचस्प यह व्यवस्था है कि इन संशोधनों के बाद उस पर कभी कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। एक सौदेबाजी के तहत यह विशेषाधिकार वहां के राष्ट्रपति को भी मिल गया है।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद बनाने के पीछे तर्क दिया गया कि अमेरिका, ब्रिटेन व भारत जैसे देशों में भी ऐसे पद हैं और सेना के विभिन्न अंगों में समन्वय कायम करने के लिए एकीकृत कमांड बनाना निहायत जरूरी है। यह तर्क देने वाले भूल जाते हैं कि उपरोक्त सभी देशों में मजबूत लोकतंत्र है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही सेना पर पूरा नियंत्रण होता है। सेना में नियुक्तियों, तरक्की या युद्ध जैसे मसलों पर उनकी मर्जी चलती है। पाकिस्तान में इसके उलट नागरिक मसलों पर भी सेना की दखलंदाजी किसी से छिपी नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वर्तमान नेतृत्व के दौरान तो अब सरकार के मंत्री भी बेशर्मी से हाइब्रिड तंत्र की बात करने लगे हैं। पहले भी रक्षा, विदेश-नीति और आंतरिक सुरक्षा के मसलों में सैन्य मुख्यालय की राय महत्वपूर्ण होती थी, इन संशोधनों के बाद तो उसकी भूमिका निर्णायक ही हो गई है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार फॉर्म 47 की सरकार कही जाती है। दरअसल, पाकिस्तान में मतगणना का तरीका भारत से भिन्न है। वहां मतदान खत्म होते ही हर बूथ पर मतगणना होती है और प्रतिद्वंद्वियों को फॉर्म 45 में परिणाम दे दिए जाते हैं। सारे फॉर्म 45 के मतों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गिनकर विजेता को फॉर्म 47 जारी किया जाता है। 8 फरवरी, 2024 को हुए नेशनल असेंबली के चुनावों में सौ से अधिक हारे हुए उम्मीदवारों को फौज द्वारा बेशर्मी के साथ फॉर्म 47 दिलवाकर विजेता घोषित करा दिया गया। देश के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान इस समय जेल में हैं और फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हुए हैं।

यह संविधान संशोधन इमरान-विरोधी नेताओं, फौज और न्यायपालिका की मिलीभगत से हुआ है। समझौते के नतीजे में शरीफ और जरदारी परिवार पर दायर सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए। आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष और एक जूनियर जज याह्या आफरीदी को प्रधान न्यायाधीश बना दिया गया। इस पूरे खेल में सबसे प्रभावी खिलाड़ी मुनीर साबित हुए, फलस्वरूप पहले पर्दे के पीछे चलने वाला खेल खुलकर होने लगा है। अब किसी को ताज्जुब नहीं होता, जब सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर विदेश या मौद्रिक नीतियों पर सार्वजनिक बयान देते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप या सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान सीधे उन्हें दावत पर निमंत्रित करते रहते हैं।

पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कभी नहीं रहा। बीच-बीच में फौज सीधे शासन अपने हाथ में ले लेती थी, जब वह सत्ता के बाहर भी होती, तो पर्दे के पीछे से संचालन की बागडोर उसी के हाथों में होती, पर उन दिनों नवाज शरीफ जैसे नेता कम से कम सिविल बालादस्ती या नागरिक प्रभुत्व की बातें तो करते थे। इस बार तो सभी ने समर्पण कर दिया है। कोई नहीं कह सकता कि आगे चलकर ऊंट किस करवट बैठेगा? पिछले दिनों जिस तरह जन-आंदोलनों को बर्बरतापूर्वक कुचला गया है, उससे जेन जी जैसे किसी बड़े उभार की संभावना कम ही नजर आती है।