जरूरी जड़ी-बूटियों को बचा लीजिए

आयुर्वेद का विज्ञान करीब 5,000 साल पुराना है। इस विज्ञान की सबसे खास बात है- प्रकृति प्रदत्त विद्या और विज्ञान। मतलब, प्राकृतिक रूप से उपजी जड़ी-बूटियों से इलाज के आधार पर आयुर्वेद पद्धति बनी। इसकी औषधियां वन और दुर्गम…

अनिल प्रकाश जोशी,पर्यावरणविद् आयुर्वेद का विज्ञान करीब 5,000 साल पुराना है। इस विज्ञान की सबसे खास बात है- प्रकृति प्रदत्त विद्या और विज्ञान। मतलब, प्राकृतिक रूप से उपजी जड़ी-बूटियों से इलाज के आधार पर आयुर्वेद पद्धति बनी। इसकी औषधियां वन और दुर्गम क्षेत्रों पर आधारित थीं। इनमें भी हिमालय के पहाड़ दुर्लभ जड़ी-बूटियों के भंडार थे। चूंकि यहां किसी किस्म की छेड़छाड़ संभव न थी, इसीलिए ये दुर्लभ होती थीं और यही इनको विशिष्टता भी प्रदान करती थी।

तब और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आया है, जिसे समझने की हमने गंभीर कोशिश नहीं की। तब प्राकृतिक स्थितियां अलग थीं, जबिक आज वे पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मतलब, तब प्रकृति कैसी थी- हवा, मिट्टी, जंगल, पानी- ये सभी पूरी तरह से आपसी समन्वय में थे और उस परिस्थिति में कोई जड़ी-बूटी जन्म लेती थी। इनको यूं भी परिभाषित किया जा सकता है कि वे स्थान विशेष में पाई जाती हैं, जहां का तापक्रम, मिट्टी, उसके अवयव, नमी, छाया और दूसरी सूक्ष्म-पर्यावरणीय परिस्थितियों की उनके पनपने में अहम भूमिका होती है। यह एक सशक्त विज्ञान रहा है। फिर ये घर-गांव की पद्धति थी और सबकी समझ की थी, पर व्यापारीकरण ने इसके मूल भाव पर ही चोट कर डाला।

अंग्रेजी दवाओं ने इसे कहीं अधिक पीछे धकेल दिया, तो उसका कारण भी साफ था- तत्काल लाभ या फायदा अंग्रेजी दवाओं का मूलमंत्र रहा है। जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, हमारे पास इतना धैर्य नहीं है कि हम आयुर्वेद के रास्ते को अपनाएं। हालांकि, पिछले कुछ समय से जड़ी-बूटियों और आयुर्वेद की वापसी बड़े सम्मानजनक तरीके से होनी शुरू हुई है। उसका बड़ा कारण यह है कि अंग्रेजी दवाओं की अपनी सीमाएं और अतिरिक्त दुष्प्रभाव हैं, जबकि आयुर्वेद में माना जाता है कि ये हानिकारक नहीं हैं। आज यह एक विशेष वर्ग के लिए बहुत मायने रखता है।

दुर्योग से न अब उतने जंगल बचे हैं, न नदियां बची हैं और न तालाब-पोखर रह गए हैं। तापक्रम कहां से कहां पहुंच गया हैं और ये सब जड़ी-बूटियों के पनपने की बुनियादी शर्तें हैं। बदलती परिस्थितियों की सबसे बड़ी चोट किसी को पहुंची है, तो हमारी जड़ी-बूटियों व वनस्पतियों को ही पहुंची है। अब प्रसिद्ध च्यवनप्राश को ही लीजिए, इसकी 54 में से 32 वनस्पतियां खत्म ही समझें। मतलब इसके नाम पर ही संकट आ गया है, गुणवत्ता की बात तो छोड़ ही दीजिए। अलबत्ता, इनके विकल्प कंपनियों ने ढूंढ़ लिए होंगे, पर अब 54 प्राश होने का दावा नहीं किया जा सकता।

ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां ‘कॉम्बिनेशन’ होती हैं, जिनमें कई तरह की जड़ी-बूटियों की भागीदारी होती है। हम किसी भी दवा का उदाहरण ले लें, जैसे त्रिफला, अमस्था या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक मिश्रण को देखें, सबमें कई प्रकार की जड़ी-बूटियों और पौधों का संयोजन है। अब अगर ये तमाम तरह की जड़ी-बूटियां और वनस्पति ही संकट में हों, तब फिर किस बात का आयुवेर्दिक होने का दावा? ऐसे में, एक ही रास्ता बचता है कि इनकी खेती में उतर जाएं, पर वैज्ञानिक स्वीकारेंगे कि जड़ी-बूटियों का अपना एक खास विज्ञान है। वे स्थान विशेष की परिस्थितियों में ही पैदा होती हैं।

औषधीय महत्व की जड़ी-बूटियों की खेती सरल नहीं समझी जानी चाहिए, जैसे हम आम या लीची उगाते हैं या किसी विदेशी फल को लाकर अपने यहां लगा देते हैं। सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा कि जड़ी-बूटियों के विज्ञान का जब जन्म हुआ, तब से आज की जलवायु परिस्थिति में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है। इसलिए औषधीय पौधों की भले हम खेती कर लें, जड़ी-बूटी के उस मूल-तत्व से वंचित रह जाएंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में ‘एक्टिव एलिमेंट’ कहते हैं।

आज, बाजार में बिक रही दवाओं का अध्ययन करें, तो उनके दो हिस्से हैं। एक, वे दवाएं, जिनके लिए आज भी जड़ी-बूटियों को जंगलों से एकत्र किया जाता है। फिर वे बड़े बाजार में बिकती हैं व उन फैक्टरियों तक पहुंचती हैं, जहां इनके फॉर्मूले तैयार होते हैं और फिर ये उत्पाद के रूप में सामने आती हैं। साफ है, जंगलों से एकत्रित की जाने वाली जड़ी-बूटियों का अति-दोहन हुआ और ये संकट में आ गई हैं। अकेले हिमालय में औषधीय महत्व की 20 वनस्पति प्रजातियां ‘लाल सूची’ में आ गई हैं, वहीं 112 खतरे में हैं। देश के स्तर पर 432 प्रजातियां लाल सूची में आ गई हैं। कितनी प्रजातियां पूरी तरह समाप्त हो गईं, उनकी कुल संख्या तो पता ही नहीं है।

ऐसे में, कई जड़ी-बूटियों की खेती लोकप्रिय हुई है। जाहिर है, खेती-बाड़ी में इन औषधीय पौधों का विकास तो हो जाता है, पर उनके अंदर पाए जाने वाले ‘एक्टिव एलिमेंट’ या उनका जो मूल स्वभाव है, उसमें अंतर आ जाता है। दूसरी किस्म की दवाएं इसी श्रेणी में आती हैं।

इसलिए जड़ी-बूटियों को उसी स्थान विशेष में उगाया जाना चाहिए, जहां उनकी विशिष्टता रही है या फिर वैसा वातावरण तैयार करना चाहिए, ताकि उनमें एक्टिव एलिमेंट हो और उनकी गुणवत्ता को चुनौती न झेलनी पड़े। यह बात चंद लोकप्रिय उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्यादातर आयुर्वेदिक उत्पाद इसी तरह के संकट में हैं। चिंता की बात यह है कि अगर जड़ी-बूटियों या उनके उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती गई, तो आयुर्वेद पद्धति को आने वाले समय में आधुनिक अंग्रेजी पद्धतियां ढेर कर देंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज्यादा आयुर्वेद या इससे जुड़ी इलाज पद्धतियों को जगह देंगे, उतना ही हम विकेंद्रित भी होंगे।

जड़ी-बूटियों और उसके विज्ञान को प्रकृति के साथ जोड़कर देखने की कोशिश ही शायद कुछ अंतर ला पाएगी, वरना इनको व्यावसायिक उत्पाद के रूप में ही देखा जाएगा। इसकी सीधी चोट हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान-विज्ञान और परंपराओं पर पड़ेगी। किसी पौधे को जड़ी-बूटी की संज्ञा देना मात्र उसके नाम से जुड़ा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर के गुणों से जुड़ा होता। यही इसका मूल-मंत्र है, जिसे हमें समझना होगा।

याद रखें, हमारे बहुत से आयुर्वेदिक उत्पादों को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल चुका है। अगर आज औषधीय वनस्पतियों पर संकट आता है, तो यह हमारी आर्थिकी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। इससे हमारे उन दावों को भी चोट पहुंचेगी, जिनके बिना पर आयुर्वेद की यह छवि बनी है कि यह हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान पर आधारित पद्धति है।