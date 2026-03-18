हम इस जंग की कितनी कीमत चुकाएंगे

हर जंग की एक कीमत होती है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की भी है। हालांकि, अन्य देशों को इससे कितना नुकसान हो रहा है, इसका आकलन इससे होगा कि यह युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर रहा है…

मनोज पंत,पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री हर जंग की एक कीमत होती है। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की भी है। हालांकि, अन्य देशों को इससे कितना नुकसान हो रहा है, इसका आकलन इससे होगा कि यह युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर रहा है। इस लिहाज से देखें, तो ईरान युद्ध का बेशक कुछ परोक्ष असर है, लेकिन विश्व व्यवस्था इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो रही।

इसके कुछ कारण हैं। दरअसल, ईरान आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से तेल के सिवाय बहुत ज्यादा वैश्विक व्यापार नहीं करता। विश्व आर्थिकी में उसका योगदान बमुश्किल 0.3 से 0.7 प्रतिशत है, जिसमें तेल की हिस्सेदारी ही सबसे अधिक है। रही बात अमेरिका की, तो उसकी क्षमता काफी ज्यादा है, इसलिए आर्थिक मुश्किलों को झेलना फिलहाल उसके लिए आसान है। हां, ईरान की आर्थिक स्थिरता, स्थानीय जनजीवन, बुनियादी ढांचे आदि पर युद्ध का प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन यह उसकी घरेलू परिस्थितियां हैं। जब तक विश्व व्यवस्था पर कोई देश असरंदाज नहीं होता, उसकी समस्या दुनिया को परेशान नहीं करती।

ऐसा हमने रूस-यूक्रेन युद्ध में भी देखा है। यूक्रेन मक्के के बड़े निर्यातकों में से एक है। इसीलिए, युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही जब मक्के की आपूर्ति को लेकर सहमति बन गई और दुनिया के तमाम कोनों तक यह पहुंचने लगा, तो इस जंग को लेकर चर्चाएं सिमटने लगीं। अब कमोबेश तमाम मुल्क इसे सिर्फ अमेरिका, यूरोप और रूस की लड़ाई मान रहे हैं। इराक युद्ध का भी यही हश्र दिखा था। उसका भी वैश्विक असर नहीं के बराबर था।

रही बात भारत की, तो हमें भी ईरान युद्ध से सीधा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तेहरान पर वर्षों से प्रतिबंध आयद है। उसके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, पर द्विपक्षीय कारोबार पर हमने कम ही ध्यान दिया है। वहां नई दिल्ली ने बंदरगाह बनाए हैं और बुनियादी ढांचों में निवेश किया है। हम उससे मूलत: तेल आयात करते थे, वह भी बीते चार-पांच साल में काफी कम कर दिया था। मगर अभी दिक्कत यह है कि होर्मुज जलमार्ग के प्रभावित रहने से मध्य-पूर्व से तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि तेल एक ऐसा उत्पाद माना जाता है, जिसमें ‘मार्जिन’ से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए, कच्चे तेल के दाम में मामूली बढ़ोतरी भी तुरंत उसकी घरेलू कीमतें बढ़ा देती हैं। अभी यही हो रहा है, जिससे भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश चिंतित हैं।

सोमवार सुबह तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी, युद्ध शुरू होने के बाद कीमतों में 40 फीसदी से अधिक का इजाफा हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि यह बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल के पार भी जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो निस्संदेह कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। मिसाल के लिए, तेल के घरेलू दाम पांच से दस प्रतिशत तक भी बढ़ते हैं, तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिससे उत्पादों के दाम परोक्ष रूप से बढ़ सकते हैं। हालांकि, फिलहाल चिंता तेल से अधिक गैस की है। हमारे यहां एलएनजी कतर से आती है और दिक्कत यह है कि 2 मार्च के ईरानी हमले के बाद कतर एनर्जी ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजार पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि कतर दुनिया की 20 प्रतिशत गैस की आपूर्ति करता है। हालांकि, अगर भारत का यह दावा सही है कि एलपीजी लदे दो भारतीय जहाज होर्मुज से सुरक्षित निकल आए हैं, तो यह हमारे लिए पुरसुकून है। इससे अन्य देशों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं।

वास्तव में, इस युद्ध में ईरान ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत पलटवार किया है। वह जानता है कि आज भू-राजनीति को भू-आर्थिकी खूब प्रभावित करती है और दुनिया सिर्फ आर्थिक नुकसान समझती है। इसीलिए, तेहरान पर जैसे ही हमला हुआ, उसने सीधे जवाब देने के बजाय मध्य-पूर्व के उन देशों को निशाना बनाया, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। साथ ही, उसने होर्मुज जलमार्ग को भी बाधित कर दिया, ताकि वैश्विक आपूर्ति शृंखला को चोट पहुंचाई जा सके। उसके द्वारा यह एलान किए जाने की भी खबर है कि जो देश ईरान से सीधे नहीं लड़ेंगे, उनके जहाजों को होर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। यह कब होता है, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका एक असर अमेरिका के अपने ‘मित्र देशों’ में भी अलग-थलग पड़ जाने के रूप में दिखा है। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने के आह्वान को कई देशों ने सीधे-सीधे खारिज कर दिया है।

अमेरिका के साथ दिक्कत यह भी है कि उसकी लाखों डॉलर की मिसाइलें हजारों डॉलर के ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के चक्कर में बर्बाद हो रही हैं। उसकी घरेलू चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत में जहां तेल कंपनियां सरकार के नियंत्रण में हैं, वहीं इसके ‌विपरीत, अमेरिका में मुक्त बाजार की संकल्पना है। लिहाजा, वहां तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चूंकि वहां ज्यादातर लोग निजी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बढ़ी कीमत जनता की नाराजगी बढ़ाने लगी है। इसका असर महंगाई पर भी दिखने लगा है। जाहिर है, अमेरिकी हुकूमत इसे जल्द संभालना चाहेगी, क्योंकि वहां लोग राजनीतिक नफा-नुकसान से अधिक आर्थिक लाभ-हानि की सोचते हैं।

यही वह पड़ाव है, जहां युद्ध को बंद करने का दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर पड़ेगा। आकलन यह भी है कि होर्मुज का रास्ता जैसे ही खुल जाएगा, यह जंग अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान बनकर रह जाएगी, ठीक यूक्रेन युद्ध की तरह। कोई अन्य देश इसमें शायद ही शामिल होना चाहेगा। फिर, इससे तेल के दाम भी घटकर 75 डॉलर के आसपास हो जाएंगे, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था अपनी गति से बढ़ने लगेगी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें, तो इस पर तात्कालिक कोई असर शायद ही पड़ेगा। अगर यह जंग एक-दो हफ्ते में खत्म हो जाती है, तो लोगों को निजी तौर पर बेशक दिक्कतें होंगी, लेकिन देश की आर्थिक सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हां, यदि यह एक-दो महीने तक खिंच गई, तो हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खास तौर से उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि, यह युद्ध इतना लंबा चलेगा, इसकी आशंका कम है।