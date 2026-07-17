सदन में सार्थक बहस से न भागें विरोधी नेता

भगवान बुद्ध का संदेश तो मगध साम्राज्य के लिए था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज के जनतांत्रिक वातावरण में कहीं अधिक हो गई है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को भगवान बुद्ध के पास लिच्छवी (वैशाली) गणतंत्र के…

राकेश सिन्हा,पूर्व भाजपा सांसद भगवान बुद्ध का संदेश तो मगध साम्राज्य के लिए था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज के जनतांत्रिक वातावरण में कहीं अधिक हो गई है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को भगवान बुद्ध के पास लिच्छवी (वैशाली) गणतंत्र के खिलाफ आक्रमण करने की योजना पर सलाह लेने के लिए भेजा था। भगवान बुद्ध ने किसी राज्य की समृद्धि और उसके अपराजेय बने रहने के लिए जिन बातों का संकेत किया था, उनमें से एक बात लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकलाप से संबंधित थी। उन्होंने कहा था कि जिस गणतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं लोगों के हितों से जुड़े विषयों पर सद्भावपूर्व विचार करती रहती हैं, तो वह गणतंत्र कभी पराजित नहीं हो सकता।

यह प्रश्न भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही समीचीन है। संसद की बहस में मौलिकता की अपेक्षा रहती है, परंतु वहां हो क्या रहा है? संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व विपक्ष की मंशा रचनात्मक बहस की जगह आक्रामकता की लग रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। वे अगर अपनी भाषायी आक्रामकता बनाए रखें, तब भी वह पाच्य होगा, परंतु आक्रामकता का अर्थ सदन में शोर-गुल, नारेबाजी और भड़काऊ भाषण हो जाए, तब ऐसा संसदीय आचरण गणतंत्र को स्खलित करता है। पिछले कई संसद सत्रों से ऐसा ही हो रहा है।

विपक्ष आज जिन मुद्दों, जैसे नीट परीक्षा, राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे की गिनती में अनियमितता, ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषयों पर कमर कस रहा है, तो ये वे प्रश्न हैं, जिन पर संसद के बाहर बहस हो चुकी है और पक्ष-विपक्ष के बीच सवाल-जवाब भी खूब हुए हैं। सरकार द्वारा इन सभी मुद्दों पर पारदर्शी कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में, मृत मुद्दों को उठाकर भड़ास तो निकाली जा सकती है, लेकिन इससे न विपक्ष का भला होगा, न ही जनता का।

विपक्ष ऐसा अकारण नहीं कर रहा। कांग्रेस, सपा, तृणमूल , शिवसेना (उद्धव) आदि पार्टियां विचारहीन हो चुकी हैं। इसका परिणाम सामने है। उनके पास नेताओं की फौज तो है, विरासत की पूंजी भी है, मगर उनका वर्तमान अंधकारमय है। उनका सामाजिक समर्थन आधार भी सिमटता जा रहा है। इसे बढ़ाना तो दूर, बचाकर रखने की भी योजना उनके पास नहीं है, न इच्छाशक्ति है। इसकी भरपायी वे संसद-सत्र को हंगामेदार बनाकर करना चाहते हैं। पिछले सत्र और मानसून सत्र के बीच तीन महीने का अंतराल रहा। कांग्रेस, सपा और विपक्ष के अन्य दलों ने इस समय का उपयोग किस हेतु किया? वे सिर्फ एक काम करते हैं, जहां कहीं भी कोई विरोध का स्वर होता है, वहां वे प्रधानमंत्री के विरुद्ध असंतोष फैलाने पहुंच जाते हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा का विस्तार जितना जमीन पर हो रहा है, उतना ही संसद में भी। परिवार व व्यक्ति केंद्रित दलों में प्रतिकूलता का सामना करने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। इसका प्रमाण बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसद अपना अलग रास्ता अख्तियार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी बन गए हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है।

जनता को दुष्प्रचार के बल पर गोलबंद करना संभव नहीं है। वह भी तब, जब लोगों की चेतना का स्तर सूचनाओं की सहज सुलभता के कारण स्वाभाविक रूप से ऊपर गया हो। मानसून सत्र में राम मंदिर से लेकर नीट परीक्षा तक विपक्ष इसी हथकंडे का उपयोग करेगा। जब विश्व में बड़े-बड़े देश युद्ध के कारण आर्थिक रूप से बेचैनी महसूस कर रहे हों, तब भारत के नेतृत्व ने देश की जनता को इस बेचैनी का हिस्सा नहीं बनने दिया। यह नेतृत्व की सफलता है कि भारत अपनी आर्थिक समृद्धि की राह पर असामान्य अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भी बढ़ रहा है। यह वह समय था, जब विपक्ष अपनी रचनात्मकता से सरकार की जिम्मेदारी तय करने में नहीं चूकता और अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर वह सरकार के साथ कदम मिलाकर चलता, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा।

मौजूदा विपक्ष के पास मर्यादित आचरण व रचनात्मक सहयोग अब हैं ही नहीं। इसका उदाहरण पिछला सत्र है। लाल आतंक के देश से जड़-मूल से समाप्त होने पर संसद में चर्चा हुई। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है, मगर विपक्ष ने इस पर अपने आप को उदासीन बनाए रखा। हंगामे की बलि हमेशा जन-सरोकार के मुद्दे चढ़ते रहे हैं। संसद में जनजातीय, पिछड़े क्षेत्रों, न्यायपालिका, विकास-कार्य, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधारभूत संरचना जैसे मुद्दों पर बहस ठीक से नहीं हो पाती। कई विधेयक शोरगुल में या एकपक्षीय बहस के आधार पर पारित हो जाते हैं।

प्रश्न-काल, शून्य-काल, विशेष उल्लेख जैसे संसदीय अवसर, जिनके द्वारा जन-सामान्य के सरोकार के मुद्दों को उठाने और सरकार की जिम्मेदारी तय करने का सुनहरा अवसर सांसदों के पास होता है, उसे भी विपक्ष गंवा देता है। सत्तारूढ़ पार्टी संसद में सिर्फ संख्या से समृद्ध नहीं है, अपने सिद्धांतों और नेतृत्व की बौद्धिक क्षमता के कारण भी प्रबल है।

विपक्ष बनना आसान नहीं होता है। इसके लिए परिश्रम के साथ सालों भर जनता के बीच काम करना पड़ता है। आज की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा जनसंघ के दिनों, यानी बीते सात दशकों से अपने विचार व मूल्यों के साथ जन-सामान्य के बीच काम कर रही है। उसकी आदत अब भी वही है। विपक्ष के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस स्थिति से कोसों दूर हैं। यही कारण है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष के उत्साह पर भारी पड़ती है और इस मानसून सत्र में भी ऐसा ही होगा।

विपक्षी सदस्यों को संसद में अपने भाषणों की समीक्षा कर देखना चाहिए कि वे भाषण कितने जनतांत्रिक मूल्यों, जन सरोकारों और पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले रहे? विपक्ष के सांसद न सामूहिक रूप से मिलते हैं, न सामूहिक चर्चा करते हैं। उधर जनतांत्रिक गठबंधन के सांसद सामूहिक चर्चा करते हैं, परंतु विपक्ष सीखने को तैयार नहीं है।