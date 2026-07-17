हर मोर्चे पर नाकामी का हिसाब मांगेगा विपक्ष

संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जिसकी सार्थकता तभी है, जब वहां देश के लोगों की समस्याओं, तकलीफों, उनके सपनों और उनकी चिंताओं के लिए कुछ किया जाए। दुर्भाग्य से आज देश में सरकार से उसकी हर नाकामी, हर घोटाले और…

सुप्रिया श्रीनेत,अध्यक्ष, सोशल मीडिया, कांग्रेस संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जिसकी सार्थकता तभी है, जब वहां देश के लोगों की समस्याओं, तकलीफों, उनके सपनों और उनकी चिंताओं के लिए कुछ किया जाए। दुर्भाग्य से आज देश में सरकार से उसकी हर नाकामी, हर घोटाले और हर जन-विरोधी नीति पर जवाब मांगना अपराध बन चुका है। सरकार समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के बजाय या तो उनसे मुंह मोड़ रही है या फिर मूल मुद्दों से भटकाने के लिए व्यर्थ के मुद्दे खड़े कर रही है।

ऐसे वक्त में संसद का आगामी मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होने वाला है। एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां जनता के हक और सत्ता की जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बीते दिनों देश में नीट परीक्षा का पेपर एक बार फिर लीक हुआ। सीबीएसई की ओएसएम मार्किंग में हुई गड़बड़ी ने छात्रों को बहुत परेशान किया। पेपर लीक और ऐसे घोटाले हमारे नौनिहालों के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। हताश होकर 30 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी, मगर सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मानसून सत्र में विपक्ष सरकार से जवाब लेकर ही रहेगा। कैसी विडंबना है, युवाओं के दर्द पर मरहम लगाने के बजाय सरकार इसी सत्र में ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक’ पारित कराने की तैयारी में है। इस लुभावने नाम की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, वह गरीब व मध्यम वर्ग बच्चों को उच्च शिक्षा से हमेशा के लिए बेदखल करने की साजिश है। शिक्षा को चंद अमीर घरानों की जागीर बनाने और इसके बेतहाशा निजीकरण के काले मसौदे का विपक्ष संसद में जोरदार विरोध करेगा, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, देश के हरेक बच्चे का बुनियादी हक है।

सिर्फ युवाओं को ही नहीं, भाजपा और आरएसएस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को भी चोटिल किया है। जिस देश में दिन की शुरुआत प्रभु राम का नाम लेकर होती हो, जहां श्री राम आस्था के आधार हों, उस रामलला के दरबार में हुई डकैती से आज हर भारतीय का मन आहत है। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के संरक्षण और आरएसएस की देख-रेख में भयंकर लूट हुई और जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही। विपक्ष देश के सामने उन लोगों के चेहरे उजागर करेगा, जिन्होंने आस्था को दिनदहाड़े रौंदने का काम किया।

देश की आम जनता आज भीषण महंगाई और अनर्गल टैक्स की मार से त्रस्त है। ऐसे में, पर्यावरण और ‘क्लीन एनर्जी’ के नाम पर गुपचुप तरीके से अपने सगे-संबंधियों को मालामाल करने के लिए ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ के घोटाले से जनता को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, देशवासियों की नई-नई गाड़ियां खराब हो रही हैं, जनता की जेब पर डाका डालने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष इस पर संसद में चर्चा की मांग करेगा, क्योंकि पर्यावरण के नाम पर की जा रही इस सुनियोजित लूट से देश को बचाना जरूरी है।

इस सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। हमारे पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं, चीन हमारी सीमा में घुसा बैठा है। एक तरफ यह सरकार अमेरिका के हरेक आदेश का पालन करने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन में हम पर अब 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी हमको कई मोर्चों पर आंखें दिखा रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार का रहस्यमयी मौन हर सच्चे देशभक्त को बेचैन कर रहा है। भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से इस सरकार की विदेश नीति पर विपक्ष सवाल पूछेगा।

सत्ता के मद में चूर यह सरकार एजेंसियों के दुरुपयोग और प्रलोभन-भयादोहन के बल पर विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है, वह लोकतंत्र का चीरहरण है। तृणमूल कांग्रेस और शिव सेना जैसी पार्टियों में सत्ता के बल पर दरारें पैदा करके जो खेल किया गया है, वह देश के सामने है। यह संघीय ढांचे को लहूलुहान करना है। जाहिर है, महिला आरक्षण की ओट लेकर परिसीमन की जो बिसात बिछाई जा रही है, उसका इरादा बेहद खतरनाक है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरी निष्ठा से लागू किया, जिन्होंने शिक्षा व स्वास्थ्य निवेश में सफलता हासिल की- उन्हें सजा क्यों मिले? राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगाड़कर इस देश को बांटने की नापाक कोशिश का संसद में विरोध होगा।

इस सत्र में सरकार कुछ ऐसे विधेयक लाने पर आमादा है, जो सीधे-सीधे जनता और समाज की स्वतंत्र आवाज पर हमला है। उनमें से एक है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक। इसके जरिये सरकार देश के उन सामाजिक संगठनों और एनजीओ का गला घोंटना चाहती है, जो जमीन पर गरीबों, शोषितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और सरकार को आईना दिखाते हैं। विपक्ष इस दमनकारी सोच का संसद में जमकर विरोध करेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 में संशोधन गरीबों के खिलाफ साजिश है। यह मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया वह कानून है, जो देश के सबसे कमजोर इंसान को भोजन की गारंटी देता है। आज जब महंगाई आसमान छू रही है, सरकार गुपचुप तरीके से इस कानून में संशोधन करके गरीबों के हक के राशन में कटौती करने का रास्ता खोज रही है, लेकिन विपक्ष गरीबों की थाली से रोटी छीनने की सरकार की इस कोशिश को नाकाम करेगा।

विपक्ष का कर्तव्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना, विफलताओं को उजागर करना और जनता के हक में समाधान ढूंढ़ना है। आज जब मोदी सरकार का आम जनमानस से नाता टूट चुका है, ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस और विपक्ष से ही न्याय की उम्मीद है। हम लोकतंत्र के मंदिर को सत्ता के अहंकार का अखाड़ा नहीं बनने देंगे।