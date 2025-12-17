बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली जरूरी
बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। आम चुनाव का वायदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया था। यह उसी वायदे को पूरा करने की ओर बढ़ना है। वैसे भी, एक कार्यकारी सरकार स्थायी तौर पर काम नहीं कर सकती…
पिनाक रंजन चक्रवर्ती,पूर्व उच्चायुक्त, बांग्लादेश
बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। आम चुनाव का वायदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया था। यह उसी वायदे को पूरा करने की ओर बढ़ना है। वैसे भी, एक कार्यकारी सरकार स्थायी तौर पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सांविधानिक तौर पर जनमत प्राप्त करना जरूरी है। लिहाजा, लोकतंत्र की बहाली के लिए इस चुनाव का होना अनिवार्य था।
हालांकि, यह चुनाव कितना स्वतंत्र व निष्पक्ष हो सकेगा, इस पर सवाल बना हुआ है। जब किसी चुनाव प्रक्रिया के समावेशी होने के दावे किए जाते हैं, तब इसका मतलब होता है कि सभी पार्टियों को समान मौका दिया जाएगा, पर इस चुनाव से अवामी लीग को दूर रखा गया है। निस्संदेह, ऐसा बदले की भावना से किया गया है, क्योंकि अभी सत्ता में उस जमात-ए-इस्लामी पार्टी का दबदबा है, जिसे अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने अपने शासनकाल में प्रतिबंधित कर दिया था। नतीजतन, अभी न सिर्फ अवामी लीग पर रोक है, बल्कि उसके नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मार-पीट भी की जा रही है। जमात-ए-इस्लामी का मानना है कि चुनावी मैदान में एक बड़े प्रतिद्वंद्वी की अनुपस्थिति से उसकी ताकत बढ़ सकती है। गौरतलब है, जमात को कभी 10-12 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिला, जबकि अवामी लीग का समर्थन आधार करीब 40 फीसदी तक रहा है।
जाहिर है, निष्पक्ष चुनाव के लिए अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मोहम्मद यूनुस की मौजूदा कार्यकारी सरकार पर वही आरोप लगेंगे, जो शेख हसीना पर जमात को प्रतिबंधित करने के कारण वह लगाते रहे हैं। अपने हित में चुनावी चौसर बिछाने के कारण जनादेश पर भी सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, जिस तरह से सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस ने खुद पर बकाया करीब 600 करोड़ टका का इनकम टैक्स खत्म कर लिया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले रफा-दफा किए, उससे उनकी नीयत साफ नहीं जान पड़ती।
अभी अवामी लीग का समर्थन आधार भले कमजोर हो गया है, पर माना यही जा रहा है कि 25-30 प्रतिशत मतदाता उसके अब भी पैरोकार हैं। बेशक, शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ा छात्र आंदोलन हो चुका है और नई पीढ़ी शायद उन्हें पसंद नहीं कर रही, पर बांग्लादेश में एक बड़ा तबका मौजूद है, जो मुक्ति-युद्ध में अवामी लीग के योगदान को भूला नहीं है। अगर अवामी लीग को मतदान में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, तो उसका वोट-बैंक बीएनपी की ओर जा सकता है। जमात को 1971 के पाकिस्तानी नरसंहार का समर्थन करने के कारण कई लोग आज भी पसंद नहीं करते, जबकि आंदोलनकारी छात्रों की नेशनल सिटिजन पार्टी का भी अभी ज्यादा आधार नहीं दिख रहा। यही वजह है कि यह चुनाव ज्यादा दिलचस्प हो गया है।
हालांकि, इसके रोचक होने की एक वजह यह भी है कि इस बार बांग्लादेश की दोनों सियासी ‘बेगमें’ चुनावी मैदान में नहीं होंगी। शेख हसीना जहां जलावतनी झेल रही हैं, वहीं बीएनपी नेता खालिदा जिया बहुत बीमार हैं। यहां मुझे 2007 का वह दौर याद आ रहा है, जब मैं उच्चायुक्त के रूप में ढाका में अपनी सेवाएं दे रहा था। उस समय भी दोनों बेगमों को चुनाव से बाहर करने की बातें चल रही थीं, क्योंकि माना जा रहा था कि ये दोनों आपस में मुकाबला करती हैं और इनके रहने से बांग्लादेश की जम्हूरियत कभी बेहतर नहीं हो सकेगी। तब इसे ‘माइनस टू’ कहा जाता था। यह वही समय था, जब मोहम्मद यूनुस ने अपनी पार्टी ‘नागोरिक शक्ति’ बनाई थी और अवामी लीग व बीएनपी का विकल्प बनने का प्रयास किया था। यूनुस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसी वक्त सामने आ गई थी। हालांकि, उस वक्त ‘माइनस टू’ फॉर्मूला सफल नहीं हो सका, लेकिन इस बार यह परवान चढ़ता दिख रहा है।
शेख हसीना तो खैर चुनाव में हैं नहीं, खालिदा जिया की जगह उनके बेटे तारिक रहमान मोर्चा संभाल सकते हैं, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अवामी लीग की चुनाव से दूरी का फायदा बीएनपी को हो सकता है, लिहाजा आने वाले महीनों में यदि तारिक जिया देश की बागडोर संभालते दिखते हैं, तो आश्चर्य नहीं होगा।
अंतरराष्ट्रीय बिरादरी बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत से समावेशी चुनाव की मांग कर रही है। संयुक्त राष्ट्र भी इसका आग्रह कर चुका है। मगर बड़ी ताकतें शायद ऐसा नहीं चाहतीं। खासतौर से अमेरिका की इच्छा जमात-ए-इस्लामी को जिताने की है, क्योंकि उससे उसके अच्छे रिश्ते हैं, जो 1971 की ‘गणहत्या’ से बने हुए हैं। हालांकि, जमात के नेता अपने उस कृत्य के लिए माफी भी मांग रहे हैं, जिसका असर पड़ा है। ढाका यूनिवर्सिटी के चुनाव में उसके छात्र संगठन को जीत मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो सकेगा, इस पर संदेह है, क्योंकि बीएनपी का आधार जमात से काफी बड़ा है।
भारत की मंशा हमेशा से क्षेत्रीय स्थिरता के साथ ही खुशहाल पड़ोस की रही है। बांग्लादेश के साथ हम यही व्यवहार रखते रहे हैं, जिसके कारण उससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी और व्यापार भी बढ़ा। शेख हसीना के कार्यकाल (साल 2023) में तो द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब डॉलर को पार कर गया था। हालांकि, इसमें अब गिरावट आई है और अभी यह 14 अरब डॉलर के आसपास है। बीते कुछ महीनों के घटनाक्रमों को हमने बांग्लादेश का आंतरिक मामला माना है, बेशक उसमें बाहरी ताकतों ने घी डालने का काम किया है। बांग्लादेश से हम सभ्यता व संस्कृति के स्तर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव की हमारी चाहत स्वाभाविक है।
मगर इस वक्त वहां पर भारत-विरोधी स्वर खूब सुनने में आ रहे हैं। तख्तापलट के बाद से पाकिस्तानी फौजी जनरलों व आईएसआई अधिकारियों का ढाका आना-जाना बढ़ा है। उनके आने का मतलब है, भारत के खिलाफ माहौल बनना और षड्यंत्र रचना। कुछ ऐसी ही परिस्थिति 2001 के चुनाव के बाद भी बनी थी, जब बीएनपी ने चार दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिनमें एक जमात भी थी। 2006 तक यह सरकार रही और उस दौरान आईएसआई के साथ मिलकर भारत-विरोधी करतूतों को अंजाम दिया गया।
लिहाजा, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वहां फिर से ऐसा माहौल न बने, जिससे भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल जाए। इसकी एक झलक अभी-अभी दिखी है, जब ‘सेवन सिस्टर्स’ को भारत से अलग करने की धमकी वहां के एक नेता द्वारा दी गई। भारत-विरोधी बयान देकर वह वास्तव में चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। भारत ने उचित ही प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
लेखक के बारे मेंHindustan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।