विजय सरकार में सौ दिन का हासिल

अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की सरकार ने तमिलनाडु की सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनके सुपरस्टार होने की वजह से उन्हें अपनी पार्टी बनाने के दो साल के अंदर ही सत्ता मिल गई, मगर क्या फिल्मी…

एस. श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की सरकार ने तमिलनाडु की सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनके सुपरस्टार होने की वजह से उन्हें अपनी पार्टी बनाने के दो साल के अंदर ही सत्ता मिल गई, मगर क्या फिल्मी करिश्मे से आगे वह शासन की कसौटी पर भी खरे उतर सके हैं?

सत्ता में 100 दिन का समय किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए बहुत कम है, लेकिन इससे सरकार की सोच की एक झलक जरूर मिल जाती है। चुनाव जीतना एक बात है, जबकि कठोर जमीनी सच्चाई के बीच अपनी राजनीतिक छवि को बनाए रखना बिल्कुल अलग। उनके शासन के तरीके का अंदाजा अब तक के कार्यकाल से लगाया जा सकता है। विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से पूरे देश की नजरें उनके शासन करने के तरीके पर टिकी हैं। उनका सत्ता में आना तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। वहां की सत्ता पर दशकों से द्रविड़ पार्टियों का कब्जा रहा है। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सत्ता में आने के बाद पहली बार राज्य में ऐसी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके नाम में ‘द्रविड़’ शब्द नहीं है। शपथ ग्रहण के बाद विजय ने कहा कि वह अपने वादों को पूरा करने के लिए जनता से धीरज रखने की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जनता से किए वादे पर काम करना शुरू भी कर दिया है। अभी उन्होंने करीब साढ़े तेरह लाख किसानों के 75,000 रुपये तक का कृषि-कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है।

विजय के लिए सत्ता पाना आसान न था, क्योंकि दो साल पहले ही वह चुनावी राजनीति में आए थे। हालांकि, जल्लीकट्टू विरोध-प्रदर्शनों में चेहरा ढककर शामिल होकर और साल 2008 में श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में आठ घंटे की भूख-हड़ताल करके उन्होंने राजनीति में उतरने के संकेत दे दिए थे। फिल्मी स्टारडम से शासन-प्रशासन की कूटनीतिक गलियों में आना कोई रातोंरात का खेल नहीं है। इसलिए, निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में, क्योंकि यह अभी ‘काम प्रगति पर है’ वाली स्थिति में है। शासन-व्यवस्था की बात करें, तो इसमें कानून-व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और सामान्य प्रशासन जैसी कई जरूरी मुद्दों पर काम करने पड़ते हैं। इसके ऊपर एक और मुश्किल राजनीतिक काम होता है- अपनी टीम को एकजुट रखना। चूंकि, टीवीके सरकार अल्पमत में है, इसलिए शासन चलाने के साथ-साथ सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाना विजय की दोहरी चुनौती है।

अभिनेत्री तृषा पर कथित तौर पर द्विअर्थी टिप्पणी के आरोप में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लेकर विजय ने गलत काम किया। उदयनिधि की टिप्पणी अक्षम्य थी, पर कथित मानहानिपूर्ण भाषण को अपराध की श्रेणी में लाने की सरकार की कोशिश भी उतनी ही निंदनीय है। उन्हें घर से उठाकर शहर के दूसरे कोने में स्थित पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय मानहानि की कानूनी धाराओं से भी वही काम किया जा सकता था। हालांकि, सरकार ने तुरंत पीछे हटकर इस घटना को बड़ा संकट बनने से रोक लिया। सरकार ने अदालत को बताया कि ‘उन्हें केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।’ उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया।

टीवीके पर पुराने मुद्दों को दोहराने के आरोप लगे हैं, जैसे राज्य विधानसभा में नीट और ‘तमिल थाई वाज्तु (राज्य गीत)’ के मुद्दों को उठाना, जिनका इस्तेमाल द्रमुक और अन्नाद्रमुक सालों से करते आ रहे हैं। कई आलोचकों का कहना है कि सरकार को राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों को नीट के अलावा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने, रोजगार विहीन विकास और सरकारी भर्तियों पर रोक जैसी समस्याओं से जूझ रही ‘जेन-जी’ को रोजगार देने के लिए जुटना चाहिए था। हालांकि, यह आलोचना तमिलनाडु की राजनीति को न समझने के कारण है। यहां पर इन मुद्दों को नजरअंदाज करना असंभव है।

विजय के पास अभी ‘भरोसेमंद’ अधिकारियों की टीम नहीं है, क्योंकि वर्तमान अधिकारियों में से ज्यादातर या तो द्रमुक या अन्नाद्रमुक सरकारों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी असली परीक्षा यह है कि क्या वह ऐसे नौकरशाहों और सिविल सोसायटी के लोगों को साथ जोड़ सकते हैं, जिनकी सोच उनकी राजनीति से मेल खाती हो? विजय सरकार द्वारा पेश पहले बजट को ‘स्टिकर आची’ (पुरानी योजनाओं पर नया स्टिकर चिपकाकर अपनी योजना बताना) कहा जा रहा है। यानी, उनकी मुख्य योजनाएं असल में अन्नाद्रमुक और द्रमुक की कल्याणकारी योजनाओं का ही नया रूप है। सामाजिक कल्याण द्रविड़ राजनीति का मुख्य आधार रहा है। जयललिता की मिक्सर-ग्राइंडर योजना ने महिलाओं के बिना वेतन वाले रसोई के काम को काफी आसान कर दिया था। ‘सिल-बट्टे’ पर हाथ से मसाला पीसने से उन्हें आजादी मिल गई।

असल में, टीवीके योजनाओं को लागू करने में चूक गई है। मौजूदा योजनाओं की समीक्षा के लिए सौ दिन काफी थे, पर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका नतीजा हुआ है कि नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने वाली मुख्य योजना वित्तीय कमी के कारण सिर्फ सरकारी अस्पतालों में पैदा हुए बच्चों तक सीमित हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने फंड जुटाने के नए तरीके खोजने के लिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक राजस्व समिति गठित कर दी है।

इसी तरह, ‘संगठित भ्रष्टाचार’ को खत्म करना विजय सरकार के सबसे अहम नारों में से एक रहा है और इसकी ताकत सीधे उनकी सरकार एवं बिगिल जैसी फिल्मों में ‘न्याय के चैंपियन’ और ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ की भूमिका वाली छवि से मिलती है। लोग अब असल जिंदगी में भी यही भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस उम्मीद के परवान चढ़ने के कुछ शुरुआती सुबूत मिल रहे हैं। जनता से सीधे जुड़े कुछ सरकारी विभागों के छोटे-छोटे भ्रष्टाचारों में सचमुच कमी आई है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ना इतना आसान नहीं है।

पूर्ण बहुमत पाने के लिए विजय को उप-चुनावों में जाना होगा। चूंकि वह अब भी लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें बहुमत मिल सकता है। परिसीमन और कावेरी जल विवाद के मुद्दों पर वह सफल रहे हैं। मुश्किल काम केंद्र व कांग्रेस के बीच सही संतुलन बनाना और द्रमुक पर नजर रखना है। उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हार से आहत दोनों द्रविड़ पार्टियां हमला करने के मौके की तलाश में हैं। सबसे अहम बात यह है कि युवाओं की उम्मीदें बढ़ाने के बाद अब विजय को नतीजे देने होंगे।