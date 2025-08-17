‘डबल दीपावली’ का शुरू हुआ इंतजार

बीते हफ्ते एक के बाद दूसरी खुशखबरी की मानो बरसात होती रही। सबसे बड़ी खुशखबरी तो स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को सुनाई। उन्होंने वायदा किया कि इस दिवाली में वह ‘डबल दीपावली’ वाला काम करने वाले हैं…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार बीते हफ्ते एक के बाद दूसरी खुशखबरी की मानो बरसात होती रही। सबसे बड़ी खुशखबरी तो स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को सुनाई। उन्होंने वायदा किया कि इस दिवाली में वह ‘डबल दीपावली’ वाला काम करने वाले हैं, यानी जीएसटी में बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं। दूसरी खुशखबरी इसके पहले आ चुकी थी, महंगाई दर में गिरावट और खुदरा महंगाई आठ साल के निचले स्तर के रूप में। तीसरी खुशखबरी थी, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ‘स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स’ का यह एलान कि भारत की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी (-) से बढ़ाकर बीबीबी की जा रही है। और अब, ट्रंप-टैरिफ का आतंक भी खत्म होने के आसार दिख रहे हैं।

वह तो जब होगा, तब होगा, फिलहाल सबसे बड़ा किस्सा है, डबल दिवाली का। यह कोई मामूली बात नहीं है और न ही कोई हवाई वायदा। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ ही समय बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में होने वाले बदलावों का एक पूरा ब्लू प्रिंट भी सामने रख दिया। यह दिखाता है कि सरकार इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रही है, और यह भी कि पिछले कई महीनों से जो विचार-विमर्श इस विषय पर चल रहा था, अब वह तार्किक परिणति की तरफ पहुंच रहा है।

यूं तो जीएसटी सुधारों के तीन आधार स्तंभ बताए गए हैं- एक ढांचागत सुधार, दूसरा जीएसटी की दरों या स्लैब को तर्कसंगत बनाना और तीसरा ईज ऑफ लिविंग, यानी जीएसटी भरने एवं वसूलने वाले व्यापारियों का जीवन आसान करना।

इनमें पहले और तीसरे बिंदु का ज्यादातर मतलब तो कागजी कार्रवाई कम करना, अधिक से अधिक काम ऑनलाइन और ऑटोमेट करना ही होगा। जिस तरह अभी आयकर रिटर्न भरते समय पहले से भरे हुए फॉर्म सामने आ जाते हैं, कुछ वैसी ही व्यवस्था अब जीएसटी में भी करने की तैयारी है। इससे जीएसटी भरने वालों का जीवन आसान हो जाएगा और सरकार के लिए जीएसटी वसूली व उसकी निगरानी का काम भी।

जाहिर है, इन मसलों पर जीएसटी परिषद के भीतर बहुत बहस या वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं रही होगी। केंद्र या राज्य किसी भी तरफ से इन मामलों में कोई पक्ष-विपक्ष वाली स्थिति बनती नहीं है। मगर जीएसटी रेट व स्लैब ऐसा मसला है, जिस पर अभी तक सबसे ज्यादा वाद-विवाद हुआ है और अब भी होने की गुंजाइश है। यही वजह थी कि ‘एक राष्ट्र, एक कर’ का नारा देने के बावजूद जब जीएसटी लागू हुआ, तब उसमें चार स्लैब बनाने पड़े और उसके ऊपर भी ‘सिन गुड्स’ की एक श्रेणी, जिस पर 40 प्रतिशत कर लगता है और एक जीरो रेटेड स्लैब, जहां टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन उसे शून्य कर दिया गया है।

इस सारी कसरत के बावजूद अभी दो चीजें बची हैं, जो जीएसटी से बाहर हैं, जो हैं- पेट्रोलियम पदार्थ और शराब। कोरोना के लॉकडाउन के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें खुलने का बड़ा रहस्य यही था कि इससे राज्य सरकार के खजाने में बड़ी रकम आती है।

हालांकि, जीएसटी की परिकल्पना के समय यही समझा गया था कि पूरे देश में हर चीज पर और हर सेवा पर एक ही कर लगेगा। मगर जैसे-जैसे इस मसले पर बात आगे बढ़ी, तो यह समझ में आया कि भारत जैसे विशाल देश में यह संभव नहीं है। खास तौर पर यह देखते हुए कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों की जरूरतें भी समान नहीं हैं। इसीलिए, एक शुरुआत के तौर पर चार स्लैब वाली व्यवस्था लागू की गई थी- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। मगर तब भी सिद्धांत रूप में यह बात मानी गई थी कि आगे चलकर इसको और आसान बनाने के लिए इन स्लैबों को घटाने पर चर्चा जारी रहेगी।

ऐसा लगता है कि अब यह लक्ष्य हासिल होने के करीब है। हालांकि, अभी यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, जिसे जीएसटी परिषद के सामने रखा जाएगा और फिर उस पर आखिरी फैसला होगा। अब तक का इतिहास देखें, तो कई मसलों पर जीएसटी परिषद में लंबी बहस चली है। मगर यह भी मानना चाहिए कि सभी पक्षों को वक्त ने काफी कुछ सिखाया होगा और वे जीएसटी सुधारों के अगले चरण के लिए तैयार हो चुके होंगे।

इसका रास्ता भी बहुत मुश्किल नहीं था। अब जीएसटी वसूली बढ़ने और राज्यों को की जाने वाली भरपायी की व्यवस्था खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार के पास रेट में छूट की गुंजाइश बढ़ रही है। इसलिए ऐसे प्रस्ताव के आसार हैं कि 12 और 28 प्रतिशत वाली स्लैब खत्म कर दी जाएंगी। जिन चीजों पर 12 प्रतिशत कर लगता है, उन पर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जाएगा और जिन पर अभी 28 प्रतिशत लगता है, उनमें से ज्यादातर चीजों पर नया टैक्स 18 प्रतिशत हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि बाजार में ज्यादातर चीजों के दाम गिर जाएंगे, खासकर जिन चीजों पर भी उपभोक्ता टैक्स का गणित जोड़ते हैं, वहां उनको बड़ी राहत दिखेगी।

मगर महंगाई दर में गिरावट की खुशखबरी बहुत लंबे समय तक टिकेगी, इसके आसार नहीं हैं, क्योंकि यह गिरावट मुख्य रूप से फल व सब्जियों या कुछ और खाद्य सामग्री के दाम गिरने की वजह से आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई दर गिरने का अर्थ दाम गिरना नहीं होता। यह दर महंगाई बढ़ने की रफ्तार बताती है। जब यह शून्य के नीचे चली जाए, तभी इसका कोई मतलब होता है कि बाजार में दाम गिर रहे हैं। मगर अर्थशास्त्र में यह अच्छी स्थिति नहीं होती। इसका अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग रहा है। इसीलिए इस वक्त महंगाई दर जहां है, वह रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की हद से नीचे जा चुकी है। रिजर्व बैंक इस दर को कम से कम दो प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा छह प्रतिशत के दायरे में रखने के इरादे से ही फैसले लेता है।

यदि जीएसटी परिषद ने जल्द ही जीएसटी में बड़े बदलाव की मंजूरी दे दी और दिवाली पर नए दर लागू हुए, तो फिर सचमुच डबल दिवाली धमाका हो जाएगा और बाजार में तमाम तरह की चीजों की बिक्री तेजी से बढ़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फिर एक जोरदार सहारा मिलेगा। बस एक चिंता कुछ कारोबारियों और कंपनियों की हो सकती है कि अब बहुत से लोग बड़ी खरीदारी के फैसले इस उम्मीद में टाल देंगे कि दिवाली पर टैक्स कम होने के बाद ही खरीदारी की जाए। मगर उस इंतजार का फल भी जबर्दस्त होगा, यही दिख रहा है।