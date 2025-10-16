दोस्ती बढ़ाने आए नए अमेरिकी राजदूत

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज-रोज जो दावे करते रहते हैं, उन पर हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अपनी नापसंदगी जाहिर करने का उनका अपना अंदाज है। बीते तीन महीनों में ही उन्होंने न जाने कितने सारे बयान दे दिए हैं…

सुरेंद्र कुमार,पूर्व राजदूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज-रोज जो दावे करते रहते हैं, उन पर हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अपनी नापसंदगी जाहिर करने का उनका अपना अंदाज है। बीते तीन महीनों में ही उन्होंने न जाने कितने सारे बयान दे दिए हैं। एक तरफ उन्होंने भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ कह दिया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय मित्र भी बताया। उनके ऐसेे रुख से हम कोई दीर्घकालिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

मिस्र के शर्म अल-शेख में उन्होंने भारत का जिक्र तो किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। वह इस बात से शायद नाखुश थे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद नहीं हैं। हालांकि, उनके नए राजदूत सर्जियो गोर इन दिनों छह दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं और हमारे कई राष्ट्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात तय है। उधर, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में हमारी टीम व्यापार-वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका पहुंच रही है।

18 जून को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना- प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पर व्हाइट हाउस में निमंत्रित किया, तो भारत में कई लोगों की भौंहें तन गईं। क्या इसमें भारत के लिए कोई संदेश था? मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बमुश्किल एक महीने बाद आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत ने आतंकी गुटों के कई ठिकानों पर हमले किए थे और पाकिस्तान की सुरक्षा प्रणालियों को तबाह कर दिया था। ज्यादातर रणनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि भारत के लिहाज से यह कुछ ऐसा था, जो अतीत में होना असंभव था।

बहरहाल, लंबे समय से चल रही व्यापार-वार्ता, जो अगले महीने खत्म हो सकती है और अपने बयानों में राष्ट्रपति ट्रंप के पल में माशा पल में तोला बने रहने के बीच 38 साल के सर्जियो गोर पिछले सप्ताह दिल्ली पहुंचे। उन्हें हाल ही में भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। सर्जियो गोर अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं और उनके पास राजनयिक जिम्मेदारी का कोई पूर्व-अनुभव नहीं है। हां, वह राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसेमंद जरूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित अमेरिकी राष्ट्रपति व भारतीय प्रधानमंत्री की एक सुंदर तस्वीर भेंट की, जिसमें लिखा था- ‘श्रीमान प्रधानमंत्री, आप महान हैं।’ जाहिर है, ट्रंप के हालिया हाव-भाव को समझते हुए नई दिल्ली ने सर्जियो गोर के लिए उच्च-स्तरीय बैठकों की व्यवस्था की। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव व वाणिज्य सचिव से मुलाकात की।

गोर ने इन बैठकों का जिक्र ‘एक्स’ पर सगर्व किया, ‘प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अद्भुत बैठक हुई, जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप अपना मित्र और एक महान नेता मानते हैं। उनके साथ रक्षा, व्यापार, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व सहित तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आने वाले महीनों में भारत के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे।’ सीनेट द्वारा अपनी नियुक्ति के अनुमोदन के समय भी सर्जियो गोर ने कहा था, अमेरिका के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक भारत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वास जताया है कि नई दिल्ली में ‘उनका (सर्जियो गोर) कार्यकाल भारत-अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगा’।

गोर से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट था, ‘भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा की गई।’ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद गोर के एक्स पर उद्गार थे, ‘अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं।’ विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दावा किया कि भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं पर एक उपयोगी विचार-विमर्श हुआ, तो गोर ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ निवेश बढ़ाने सहित अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों पर चर्चा होने की बात कही।

जाहिर है, पीटर नवारो और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की हाल-फिलहाल की बेतुकी टिप्पणियां अब बीते दिनों की बात हो गई है। गोर की बैठकों व चर्चा के मुद्दों से स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को बदलते व्यापार और टैरिफ के चश्मे से नहीं देख रहा, बल्कि वह समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में देख रहा है, जिसमें संबंधों के सभी पहलुओं (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक) का ध्यान रखा गया है। यह सही नजरिया है। बीते 25 वर्षों में अमेरिका और भारत की सरकारों द्वारा बनाई गई मजबूत साझेदारी को व्यापार, सीमा शुल्क, एच 1बी वीजा और आव्रजन से जुड़े मुद्दों पर मतभेदों का बंधक नहीं बनाया जा सकता।

अमेरिका के प्रोफेसर गैलब्रेथ एक महान राजदूत साबित हुए थे, क्योंकि उन पर राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का भरोसा था। उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी सम्मान, भरोसा और विश्वास जीता। सर्जियो गोर के साथ भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं। उनके दोस्त उन्हें निष्ठावान और सक्रिय मानते हैं। पूर्व टीवी एंकर कार्ली लेक जहां गोर को ‘ट्रंप के सबसे वफादार सैनिकों में से एक’ मानती हैं, तो वहीं पूर्व जज व टीवी होस्ट जीनिन पिरो के अनुसार, उन्होंने ट्रंप प्रशासन में बहुत से लोगों से सम्मान, विश्वास और दोस्ती कमाई है। गोर ट्रंप के बड़े बेटे के मित्र भी हैं।

इस तरह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक भरोसेमंद प्रतिनिधि को चुना है, जो भारत-अमेरिका संबंधों को सुधार सकता है। और यह काम चेतावनी देकर नहीं, बल्कि सकारात्मक पुल बनकर ही वह कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है, जहां संबंधों को और गहरा किए जाने की जरूरत है, बल्कि उन क्षेत्रों के बारे में भारत की संवेदनशीलता भी समझी जा सकती है, जिनमें नई दिल्ली की आपत्तियां हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति ट्रंप का फोन करने और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा गाजा शांति योजना की मध्यस्थता के लिए उन्हें बधाई देने से माहौल खुशनुमा बना है। सम्मान से ही सम्मान जन्म लेता है। यदि सर्जियो गोर भारत की मूल चिंताओं और संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी नजदीकी की वजह से द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वह ट्रंप के प्रोफेसर गैलब्रेथ साबित हो सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए शुभ ही होगा।