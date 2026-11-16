अपने मकसद में कामयाब आत्मकथा

सबसे मुश्किल आत्मकथा लेखन है। खास तौर से तब, जब कोई आत्मकथा नितांत निजी न होकर अपने समय की महागाथा हो। संकट तब और बढ़ जाता है, जब लेखक उन घटनाओं का भी वर्णन कर रहा होता है…

विभूति नारायण राय,पूर्व कुलपति एवं साहित्यकार सबसे मुश्किल आत्मकथा लेखन है। खास तौर से तब, जब कोई आत्मकथा नितांत निजी न होकर अपने समय की महागाथा हो। संकट तब और बढ़ जाता है, जब लेखक उन घटनाओं का भी वर्णन कर रहा होता है, जिनके अनेक साक्षी उसके इर्द-गिर्द सक्रिय हों और इतिहास उससे बहुत सारे ईमानदार जवाबों की अपेक्षा रखता हो। वह अपनी तरह से अपना पक्ष रखता है और गुत्थियां सुलझने की जगह उलझती जाती हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव के छपकर बाजार में आने के पहले ही जिस तरह की उत्सुकता और सनसनी फैली, उससे स्पष्ट हो गया था कि किताब हाथोंहाथ ली जाएगी और यही हुआ। मैं भी बड़ी बेसब्री से दो बैठकों में 500 से अधिक पृष्ठों की किताब पढ़ गया।

बिलॉन्गिंग के दो हिस्सों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए। शुरुआती एक तिहाई कविता की तरह हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली एक लड़की ऑक्सफोर्ड के एक रेस्तरां में अपने से दो साल बड़े लड़के को देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। यह पहली नजर में प्यार जैसा है। दोनों अपने-अपने परिवार के विरोध के बावजूद फरवरी 1968 में विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और अगले दो दशकों से कुछ अधिक बिना किसी विचलन एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी बने रहते हैं। इस प्रेम कथा का अंत 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की हत्या के साथ होता है। जिस सघन अनुभूति और गहरी आसक्ति के साथ यह प्रेमकथा कही गई है, वह इसे विश्व साहित्य की एक दुर्लभ कृति बना सकती है।

बाद के 350 से कुछ अधिक पृष्ठों में वे तमाम घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनको सोनिया ने तीन कालखंडों- भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू, विशाल बहुमत के साथ चुने गए प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और अलग-अलग अवधि में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निकट से देखा है। आधी से अधिक शताब्दी तक भारतीय समाज में जो कुछ घटा, उसमें उनका दखल बना रहा। इनमें मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व के दस साल भी शामिल हैं, जब पर्दे के पीछे से सत्ता की बागडोर उनके हाथों में रही। इनमें कुछ को उनकी व्यक्तिगत या पारिवारिक उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा, तो बहुत सी असफलता की दास्तानें भी हैं, जिनमें कइयों में ऐसे मुश्किल सवाल हैं, जिनके उत्तर देने के सफल या असफल प्रयास बिलॉन्गिंग में किए गए हैं।

इटली से शादी के लिए भारत आने, मजिस्ट्रेट के समक्ष एक सिविल मैरिज दर्ज कराने और अपने पायलट पति के साथ शुरुआती वैवाहिक जीवन का आनंद लेतीं सोनिया की जिंदगी में एक बड़ा खलल तब पड़ता है, जब उनकी सास और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा। हर शासक अपने खिलाफ चल रहे आंदोलनों को विदेशी षड्यंत्र मानता है, इंदिरा गांधी ने भी यही माना। आपातकाल को लेकर राजीव और संजय के बीच मतभेद थे और पुस्तक राजीव का पक्ष रखती है।

सिर्फ खाने की मेज पर सत्ता की राजनीति करने वाले दंपति की शांत और घटना विहीन जिंदगी में दूसरा खलल तब पड़ता है, जब 23 जून, 1980 को एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार परिवार में ही रखने को बजिद इंदिरा राजीव को पायलट की नौकरी से इस्तीफा दिलाकर सक्रिय राजनीति में ले आती हैं। इसके बाद शुरू होती है राजीव गांधी की संसदीय और राजनीतिक यात्रा, जिसमें उनके साथ सोनिया भी बराबरी की हिस्सेदारी करती दिखती हैं। अक्तूबर 1984 के अंतिम दिन इंदिरा गांधी की हत्या इस युवा ‘इटैलियन’ लड़की के जीवन को झिंझोड़कर रख देती है, जो अभी भी काफी हद तक अपरिचित सांस्कृतिक परिवेश में घुलने-मिलने की कोशिश कर रही है।

इसके बाद शुरू होती है एक प्रधानमंत्री की अर्द्धांगिनी की यात्रा, जिसमें अगले सात वर्षों तक बहुत से ऐसे स्याह-सफेद फैसले होते हैं, जिनके बचाव की कमजोर सी कोशिश करती यह आत्मकथा दिखती है। इनमें 1984 का सिख विरोधी दंगा, शाहबानो केस में मुस्लिम अतिवादियों को संतुष्ट करने की कोशिश और फिर उसके एवज में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना। बोफोर्स या भोपाल गैस कांड और इसी तरह की बहुत सी घटनाएं, जो हमारी राष्ट्रीय स्मृति में दर्ज हैं, नहीं लगता कि सोनिया गांधी की लीपा-पोती इतिहास को नेहरू-गांधी परिवार के प्रति नर्म रुख अपनाने पर मजबूर कर पाएगी।

राजीव गांधी की हत्या के बाद पंद्रह साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे और बाकी समय भी वह मुख्य विपक्षी दल रही। इस पूरे समय में सोनिया की एक ऐसी हैसियत थी, जिसे संविधानेत्तर कह सकते हैं। इस दौर के ज्यादातर फैसलों पर सोनिया या उनके बच्चों की छाप दिखती है। इनमें दो बार उनका प्रधानमंत्री बनते-बनते रह जाना या सीताराम केसरी और नरसिंह राव के साथ उनका सुलूक कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जिनको लेकर किए गए सोनिया के दावे बहुत आश्वस्त नहीं कर पाते। किताब का संपादन भी और चुस्त होता, तो पचास से अधिक समय, तारीख या स्थानों के उल्लेख से जुड़ी वे गलतियां नही होतीं, जो यहां खटकती हैं।

इन सारी कमियों के बावजूद यह आत्मकथा दो मामलों में असाधारण रूप से सफल है। एक तो आत्मीय प्रसंगों के जरिये यह एक बड़े मनुष्य के रूप में राजीव गांधी को हमारे सामने पेश करती है। मेरे मन में राजीव की कुछ छवियां हैं। यह एक संयोग ही था कि मेरी नियुक्ति सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक के रूप में हो गई और मैं वहां तीन वर्षों तक रहा। उन दिनों अमेठी अलग जिला नहीं बना था और एक संसदीय क्षेत्र के रूप मे सुल्तानपुर का हिस्सा था। मेरी नियुक्ति के समय राजीव गांधी सांसद थे और बाद में प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा। सांसद के रूप में मैंने एक सौम्य, विनम्र, पारदर्शी और काफी हद तक पुरुष सौंदर्य के प्रतीक राजीव को कई बार बहुत निकट से देखा। मनुष्य के रूप में वह अपने समकालीनों में एक बड़ी कद-काठी के मालिक थे।

देश में अब बुरी तरह विभक्त जनमत में या तो मोदी समर्थक हैं या मोदी विरोधी। इस दूसरी जगह पर पूरी तरह राहुल को स्थापित करने की कोशिश बिलॉन्गिंग करती है। शायद इस आत्मकथा को लिखने के पीछे यही मुख्य कारण था और इसमें यह सफल भी रही है।