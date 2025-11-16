Hindustan Hindi News
निठारी-पीड़ितों के साथ कैसा न्याय

Sun, 16 Nov 2025 10:38 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
आर के एस राठौर,पूर्व आईपीएस अधिकारी

पुलिस सेवा के दौरान के बहुत से अनुभव और घटनाएं दिमाग में संचित है। ये घटनाएं कड़वी-मीठी यादों के रूप में हमेशा साथ रहेंगी। इस सेवा में आकर मनुष्य के विभिन्न रूपों और समाज के दोहरे चरित्र को भी बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला, जो शायद और किसी नौकरी में संभव नहीं हो पाता। कई ऐसी घटनाएं हैं, जिन्होंने दिल-दिमाग को झकझोरा और एक दुखद स्वप्न के रूप में हमेशा याद आ-आकर परेशान करती रहेंगी। इनमें से ही एक प्रमुख घटना ‘खौफनाक निठारी कांड’ है। यह इंसान की दरिंदगी और हैवानियत का जीता-जागता उदाहरण है।

मैंने 28 अप्रैल, 2006 को गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिले के एसएसपी का कार्यभार संभाला था। चार्ज लेते ही मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा पुलिस पर ही है। यह प्रदर्शन सेक्टर 21-22 के पास निठारी में हो रहा था। पहले यह गांव की तरह था, अब वहां चारों तरफ शहरीकरण हो गया है और कुछ गरीब मजदूर अभी भी यहां रहते हैं। पता चला कि इनके छोटे-छोटे अबोध बच्चे-बच्चियां पिछले कुछ महीनों से अचानक गायब होते जा रहे हैं। उनकी बरामदगी नहीं हो पा रही है। मैंने उसी रात पुलिस थाना सेक्टर-20 जाकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुझे याद है कि उसी समय मैंने जिले का पहला इंस्पेक्शन निठारी पर ही लिखा था कि इन घटनाओं की वजह और इनको अंजाम देने का तरीका (मॉडस ऑपरेंडी) पता करें। इसके बाद लगातार पीड़ित परिवार व पुलिस टीम को सामने बैठाकर संभावित कारण छांटे गए। इनमें फिरौती या रंजिश का कारण भी आया, मगर बच्चे इतने गरीब परिवार से थे कि यह कारण उचित नहीं दिखा। फिर इस पर काम हुआ कि कहीं यह भीख मंगवाने वाले गिरोह का काम तो नहीं है? देह व्यापार करवाने, नि:संतान लोगों को बच्चे बेचने के लिए अपहरण जैसी सभी शंकाओं पर काम हुआ। इस बीच यह भी देखा गया कि किसी ने तांत्रिक के चक्कर में बलि के लिए तो यह नहीं किया।

उस समय किसी के मन में यह आशंका नहीं उठी कि कोई व्यक्ति इतने मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उन्हें मार सकता है! इस मामले की तफ्तीश के लिए मैंने एक बड़ी टीम बनाई और वह टीम बहुत परिश्रम कर रही थी। तमाम संभावनाओं के सत्यापन के लिए पुलिस की टीमें पीड़ित परिजनों के साथ मुंबई, कोलकाता, भरतपुर, आगरा जैसे शहरों में ट्रेन-बस से छानबीन करती रहीं। इधर कानून-व्यवस्था की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान एक बालिग लड़की का पिता आकर मिला और उसने अपनी बेटी के कई दिनों से गायब होने की बात कही। साथ ही उसने निठारी में रहने वाले एक धनाढ्य व्यक्ति मनिंदर सिंह पंढेर पर शक जताया। पंढेर से पूछताछ में सामने आया कि वह उसके घर अक्सर आया करती थी, पर काफी समय से नहीं आ रही है। इसके बाद उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर शक गया। मगर कोली ने उस समय अनभिज्ञता जताई।

बालिग लड़की के पास मोबाइल था, जो नहीं मिल रहा था। कॉल डिटेल से पता चला कि वह मुंबई में लगातार किसी से बात कर रही थी। जांच टीम मुंबई पहुंची, तो वहां उसका परिचित लड़का मिला। उसने भी कई दिनों से संपर्क न होने की बात कही। विवेचना के क्रम में मोबाइल सर्विलांस से पता चला कि वह मोबाइल तो कोली इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद ही पूछताछ में उसने बालिग लड़की की हत्या के साथ-साथ अन्य बच्चों की हत्या की बात भी कबूली और इसके बाद इसे पूरे मामले का खुलासा हो गया।

सच सामने आने पर लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया था। दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचने लगा था। वह बहुत नर्वस कर देने वाला समय था। लाइव प्रसारण में हमें विश्व के सामने अपना पक्ष रखना पड़ रहा था। यह केस मानव मन की विक्षिप्तता के चरम का एक नमूना है। पुलिस ने बड़ी मेहनत से इस केस को सुलझाया था। खुलासे के 10 दिन बाद ही यह तफ्तीश सीबीआई के पास चली गई थी।

सीबीआई ने दोबारा गहन विवेचना की और साक्ष्यों के साथ 13 मामलों में कोली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपितों के नार्को व लाई डिटेक्टर टेस्ट भी सीबीआई ने करवाए थे। इस मामले में दर्ज 12 केसों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई जांच में पंढेर हत्या का तो नहीं, बल्कि साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया था। सत्र न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पंढेर और कोली को सभी मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। कुछ समय बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 12 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी। सिर्फ रिम्पा हलदर की हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा और उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

एक समय ऐसा आया, जब कोली को फांसी देने के लिए मेरठ जेल में जल्लाद को बुला लिया गया था। लेकिन, एक दिन पहले रात में कोली के वकील ने दया याचिका दायर कर दी। इस याचिका के कारण फांसी टल गई। बाद में फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल गई और कुछ दिनों पहले कोली की ओर से एक ‘क्यूरेटिव’ याचिका दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए साक्ष्य पूरे न होने के आधार पर उसे बरी कर दिया गया। वह जेल से बाहर भी आ गया।

आज मैं यही कह सकता हूं कि मन बहुत दुखी है।... जिस अपराधी को इतनी मेहनत से पकड़ा गया, वह छूट गया। मैं उन परिवारों की पीड़ा महसूस कर सकता हूं, जिन्होंने पुलिस के लिए उस समय सम्मानजनक शब्द कहे थे। उन सबने समय-समय पर मुझे फोन करके शुक्रिया कहा। वे यही कहते थे कि आपकी टीम ने हमारी आने वाली संतानों को दरिंदों से बचा लिया। आज भी उनके घरों में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वे मुझे फोन करते हैं। ऐसे में, अपराधी के रिहा होने की सूचना मिली, तो पीड़ित परिजनों के चेहरे आंखों के सामने आ गए। आज मैं वाकई स्तब्ध हूं!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)