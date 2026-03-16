देश की राजनीति को दिशा देंगे ये चुनाव

चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम) और एक केंद्रशासित प्रदेश- पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का एलान अहम है। इन चुनावों में कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जाएंगे, जिनके नतीजों से बेशक केंद्र सरकार की स्थिरता पर कोई असर न पड़े…

संजय कुमार,प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम) और एक केंद्रशासित प्रदेश- पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का एलान अहम है। इन चुनावों में कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जाएंगे, जिनके नतीजों से बेशक केंद्र सरकार की स्थिरता पर कोई असर न पड़े, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधनों पर इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा।

ये इलाके भारतीय मानचित्र के वे हिस्से हैं, जहां से 116 सांसद लोकसभा के लिए चुनकर आते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय, दोनों दलों का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। असम और केरलम जैसे राज्य राष्ट्रीय दलों (भाजपा, कांग्रेस और वाम पार्टियों) के बीच चुनावी जंग के गवाह बनेंगे, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियों (द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस) की भूमिका अहम होगी। ये चुनाव एक बार फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनाधार, उनकी संगठनात्मक शक्ति, चुनावी रणनीति और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेंगे, क्योंकि ये आज भी चुनावी सफलता की कुंजी हैं। निस्संदेह, सुशासन और लोक-कल्याणकारी राजनीति का खासा महत्व है, पर किसी भी दल की चुनावी नैया उसकी संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व क्षमता से पार होती है।

भाजपा असम और पुडुचेरी (एनडीए) में अपनी सरकार बचाने उतरेगी, जबकि दो क्षेत्रीय पार्टियां- तृणमूल और द्रमुक क्रमश: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। केरलम में वाम दलों वाले एलडीएफ की परीक्षा होगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बनाए रखने की है, फिर वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने का प्रयास करेगी, जो बीते 15 वर्षों से कुर्सी पर काबिज हैं।

2021 के विधानसभा चुनावों में असम में भाजपा (60 सीटें) ने अपने सहयोगियों के साथ 75 सीटें जीतीं और 43.9 फीसदी मत पाए थे। इसके उलट, ‘इंडिया’ ब्लॉक के खाते में, जिसे यहां महाजोत कहा जाता था, 42.3 फीसदी मत के साथ 50 सीटें आई थीं। यानी, सीटों के मामले में बेशक दोनों में बड़ा अंतर था, पर मत प्रतिशत के लिहाज से फर्क उन्नीस-बीस का ही था। इसका अर्थ है कि जनाधार में मामूली बदलाव भी यहां एनडीए के समीकरण को बिगाड़ सकता है। जाहिर है, असम में चुनावी सफलता की कुंजी, जन-समर्थन के अलावा, गठबंधन होगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस व भाजपा जैसी पार्टियां किस तरह छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ साझेदारियां बनाती हैं, जिनका छोटे कबीलों, जातियों और समुदायों में प्रभाव है।

पश्चिम बंगाल की जंग असम के मुकाबले कहीं अधिक करीबी हो सकती है। यहां तृणमूल बीते डेढ़ दशक से सत्ता में है, इसलिए मतदाताओं में सरकार के प्रति कुछ हद तक नाराजगी भी है। भाजपा इसे भुनाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि, क्या वास्तव में मतदाताओं में सरकार-विरोधी रुझान है? इसका जवाब ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि तृणमूल सरकार ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते को जारी करके सत्ता-विरोधी माहौल को कुछ हद तक संभालने का प्रयास किया है। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग नाराज चल रहा था। राज्य सरकार ने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय को भी 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी हिंदुओं व मुसलमानों को समान मानती है।

तृणमूल सरकार को महिलाओं के खिलाफ कुछ हिंसक घटनाओं, शिक्षक भर्ती मुद्दा और फुटबॉलर मेसी के दौरे के दौरान कुप्रबंधन जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा था। इनसे पार्टी की छवि को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा था, पर क्या ये अब अतीत की बातें हो चुकी हैं या विपक्षी पार्टी, खासतौर से भाजपा, चुनावों में इनको मुद्दा बनाने में सफल हो सकेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। वैसे देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या राज्य की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने वाला घुसपैठियों का मुद्दा भी चुनावों में सुनाई देगा? 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। हमने देखा है कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद सरकारें बाहर हो जाती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में गुजरात जैसा मॉडल भी है, जहां भाजपा न केवल 1995 से सत्ता में है, बल्कि पिछले विधानसभा चुनावों में और अधिक मजबूत बनकर उभरी है।

निश्चय ही, भाजपा यहां सत्ता हासिल करने के लिए पूरा दम-खम लगा रही है, और वह पूरी तरह से नाकाम भी नहीं है। पिछली बार 38.1 प्रतिशत वोटों के साथ वह 77 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में सफल रही और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। फिर भी, तृणमूल से पार पाने में वह अब तक नाकाम रही है। हालांकि, भाजपा की यह उपलब्धि सराहनीय जरूर है कि उसने इस राज्य में कांग्रेस और वाम मोर्चा को काफी पीछे धकेल दिया है और ये दोनों अब क्रमश: तीसरे और चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। इनका मत प्रतिशत भी इकाई अंकों में सिमट गया है।

रही बात केरलम की, तो यहां भी भाजपा कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि चुनावों में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही मुकाबला रहता है। उधर, तमिलनाडु में भी द्रमुक और अन्नाद्रमुक गठबंधन के बीच सत्ता बदलती रही है। हालांकि, इस बार अभिनेता विजय की पार्टी भी मैदान में है, जिससे चुनाव दिलचस्प बन सकता है।

लिहाजा, सवाल यही है कि राष्ट्रीय राजनीति पर ये चुनाव कितने असरंदाज होंगे? ‘इंडिया’ ब्लॉक का स्वरूप और कांग्रेस की स्थिति काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इन चुनावों में कैसा प्रदर्शन करते हैं? इंडिया ब्लॉक की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सत्ता बची रहे और तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन की सरकार। इन चुनावों से यह भी तय होगा कि विपक्षी गठबंधन में बतौर नेतृत्व कांग्रेस की स्वीकार्यता कितनी मानी जाएगी?

अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो राहुल गांधी की नेतृत्व-क्षमता पर फिर से सवाल उठेंगे। उधर, भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की भी परीक्षा है, खास तौर से असम, पश्चिम बंगाल और केरलम के चुनावों में। यहां भाजपा की सफलता और विफलता पार्टी अध्यक्ष की क्षमता को आंकने का मौका देगी। असम में भाजपा की जीत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर सकती है। कुल मिलाकर, भावी राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं।