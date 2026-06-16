पार्टियों में टूट से लोगों का टूटता भरोसा

पिछले दिनों एक राष्ट्रीय चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। उसकी एक बात बड़ी रोचक लगी। इस कार्यक्रम में दर्शकों को विषय की पसंद, नापसंद और कोई राय न रखने वाले हिस्से में अलग-अलग रंग का गमछा दिया जाता है…

विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार पिछले दिनों एक राष्ट्रीय चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। उसकी एक बात बड़ी रोचक लगी। इस कार्यक्रम में दर्शकों को विषय की पसंद, नापसंद और कोई राय न रखने वाले हिस्से में अलग-अलग रंग का गमछा दिया जाता है और वे मेहमान नेताओं के भाषण के बाद अपनी राय बदल सकते हैं। कुछ लोग बीच मेें भी अपना गमछा बदल सकते हैं। यह देखकर मुझे लगा कि समाज की यह सोच कहीं बदलती राजनीति का आईना तो नहीं, जहां लोग चुनाव से पहले और बाद में पार्टियां बदल रहे हैं। कोई हैरानी नहीं, फिर मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब याद आए- उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में/ इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, वह राजनीतिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करने वालों के लिए हैरानी वाला रहा होगा। चार दिन पहले जिन ममता बनर्जी के नाम की कसमें खाकर चुनाव जीते थे, वे लोग एक ही दिन में अभिषेक बनर्जी के नाम का बहाना लेकर अलग हो गए? एक नया गुट बन गया और विधायकों के साथ बहती गंगा में सांसदों ने भी हाथ धो लिए। अब नई पार्टी बन गई है, सत्ताधारी दल के दोस्त बन गए हैं। शायद यही मौजूदा राजनीति की नई चाल, चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनसे मिलने में कोई गुरेज नहीं किया।

पार्टियों में टूट की रवायत यूं तो नई नहीं है और न ही नेताओं की अंतरात्मा के जागने के किस्से नए हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि इनकी अंतरात्मा सत्ता के साथ होने के लिए ही जगती है, चाहे वह 1969 का राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की टूट या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार से अलग होकर भाजपा सरकार बनाते कांग्रेस के विधायक हों या फिर अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी टूट।

सवाल पूछा जाता है कि आखिर इन टूट और विभाजनों के मायने क्या हैं? ज्यादातर बार सांसद, विधायक सत्ता पक्ष के साथ होने, सरकार गिराने और बनाने के लिए यह कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे एक करीबी मित्र और बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि यहां मसला इतना सीधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को न तो बंगाल में और न ही केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए फिलहाल किसी की मदद की जरूरत है। साल 2014 में जहां भाजपा की केंद्र में सरकार के साथ पांच राज्यों में खुद की और कुल मिलाकर आठ राज्यों में एनडीए की सरकार थी, वह अब बढ़कर 17 राज्यों में खुद की और कुल 22 राज्यों में एनडीए की सरकार तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर सरकारें संख्या बल के हिसाब से कमजोर नहीं हैं।

पिछले कुछ वर्षों तक यह विचार चलता रहा कि वह आमने-सामने के मुकाबले में कांग्रेस को हराती रही है, पर उसका क्षेत्रीय दलों से मुकाबला मुश्किल होता है, चाहे वह तमिलनाडु में द्रमुक से मुकाबला हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल से, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) से, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से, बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने इस धारणा को अब पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसने ओडिशा में बीजद को बुरी तरह हराया, महाराष्ट्र में शिव सेना-एनसीपी को हराया और तोड़ा, द्रमुक पार्टी भी तमिलनाडु में सत्ता से अब बाहर हो चुकी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया और तोड़ा। कुल मिलाकर देखें, तो उसने अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व और क्षत्रपों को या तो तोड़ दिया या फिर बुरी तरह से कमजोर कर दिया है।

अब मसला है कि इस सबका फायदा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह मिल रहा है? पहला, उसे अपने पैर पसारने में आसानी हुई और पूरे देश में उसने भगवा रंग को राजनीतिक तौर पर फैला दिया है। अब छोटे-छोटे राजनीतिक दलों को उसके साथ रहने या फिर गैर-भाजपा समूह से दूर रहने में भलाई दिखती है। यही नहीं, कई दल अलग रहकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे पर आधारित समर्थन करते रहते हैं। जाहिर है, इसमें सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर को भी कारण के तौर पर शामिल किया जा सकता है।

बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि भाजपा क्यों कर रही है यह सब? भाजपा के मंत्रियों से जब यह पूछा, तो उनका मानना था कि मौजूदा नेतृत्व अब भी साल 2024 की 240 सीटों की कसक नहीं भुला पा रहा, भले ही एनडीए के तौर पर उसके पास 293 का आंकड़ा है। यहां तक भी बात चल जाती, लेकिन पिछली बार जिस तरह से नारी वंदन अधिनियम और डिलिमेटेशन बिल का हश्र हुआ, उसने भाजपा नेतृत्व की चिंता और जिद को बढ़ा दिया है। इसके साथ भाजपा आलाकमान के दिमाग में ‘एक देश-एक चुनाव’ और ‘समान नागरिक संहिता’ जैसे बड़े एजेंडे भी शामिल हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में भाजपा नेतृत्व ऐसी विरासत छोड़ना चाहता है, ताकि लोग कहें- न भूतो, न भविष्यति। संविधान में बदलाव की कांग्रेस की नैरेटिव से 303 से 240 पर अटक गई भाजपा संविधान में कई बड़े संशोधन करने की तैयारी करती दिखती है। उस बिल के वक्त उसे पास कराने के लिए 54 वोट कम पड़े थे, उसके लिए ही यह कोशिश है।

यह सच है कि तृणमूल के टूटने और द्रमुक के साथ आने से भी जरूरी नंबर पूरा नहीं होता, लेकिन सच यह भी है कि बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। यानी, भाजपा दो-तिहाई का घड़ा भरने में लगी है। देश को कुछ बड़े बदलाव आने वाले वक्त में दिख सकते हैं। कांग्रेस विपक्ष के गठजोड़ को न तो आगे बढ़ा पा रही है और न ही मजबूत कर पाई है, उसके साथी दलों का आपस में भरोसा बहुत मजबूत नहीं दिखता। राहुल गांधी को अभी विपक्ष का इकलौता नेता साबित करना बाकी है, यही बात बीजेपी की कोशिश को ताकत देती है। इस वक्त की सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जिन लोगों को अपने साथ अब भी समझ रहे हैं, उनके लिए आखिर में निदा फाजली साहब का यह शेर मौजूं है-

हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी

जिसको भी देखना हो कई बार देखना।