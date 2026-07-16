मतदाता बनने की राह में बढ़ी मुश्किल

भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर जो नया बदलाव किया है, वह विवादों को न्योता दे सकता है। यह फॉर्म पहली बार मतदाता बनने वाले आवेदक भरते हैं, जिसमें अब माता-पिता से जुड़ी एसआईआर की जानकारी भी देनी होगी…

ओ पी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर जो नया बदलाव किया है, वह विवादों को न्योता दे सकता है। यह फॉर्म पहली बार मतदाता बनने वाले आवेदक भरते हैं, जिसमें अब माता-पिता से जुड़ी एसआईआर की जानकारी भी देनी होगी। इसके बिना उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी बन सकेगी। बेशक, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति बिना किसी ‘प्रमाण’ के शामिल न होने पाए और इसी का आधार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बनाया गया है, लेकिन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए इस तरह का बदलाव चुनाव आयोग की छवि खराब कर सकता है।

यहां 1982 का पारवूर (केरल) विधानसभा उप-चुनाव बतौर सबक याद किया जा सकता है। उस चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था। करीब 50 मतदान केंद्रों पर यह प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उचित कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के कारण आयोग को फटकार लगाई, बल्कि उन सभी केंद्रों पर दोबारा मतपत्रों से मतदान कराने पड़े। जाहिर है, सही काम करने के लिए भी कानून का पालन अनिवार्य है। कानून अपने हाथ में लेने से आलोचना का मौका मिल जाता है, जिससे साख का सवाल खड़ा हो सकता है।

कानून के पालन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, इसलिए प्रहरी संस्थाओं के इसके विपरीत काम करने को, भले ही वह सही मंशा से किया गया हो, कोई सही नहीं ठहरा सकता! एसआईआर पर पहले से जल्दबाजी में काम करने के आरोप लगते रहे हैं और आयोग ने समय रहते सुधार कर स्थितियों को संभालने का जतन भी किया है। हालांकि, ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि सर्वोच्च संस्थाओं से यही अपेक्षा रहती है कि वे पूरी योजना के साथ क्रियान्वयन शुरू करेंगे और विवाद के हर मौके को समय से पहले खत्म कर देंगे।

निस्संदेह, फॉर्म-6 में जो भाग जोड़ा गया है, उसका मंतव्य सही है। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए अपने माता-पिता का नाम वर्ष 2000 के बाद जारी गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची में पता करके उनके पार्ट नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ संख्या और मतदाता क्रमांक का विवरण पेश करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आवेदक सही मायने में मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने का पात्र है! अगर ऐसा नहीं किया गया, तो अपात्र भी किसी न किसी तरह से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है, जिससे एसआईआर का फायदा निष्फल हो जाएगा, पर प्रक्रियागत चूक आयोग की मंशा पर फिर भारी पड़ती दिख रही है।

वास्तव में, मौजूदा विवाद की जड़ एसआईआर ही है। इस प्रक्रिया को लेकर बीते कुछ वर्षों में जो विवाद हुए हैं, उसके मुख्यत: तीन पहलू हैं। पहला, बिहार से जुड़ा है, जहां इसे असांविधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक में अर्जी दायर की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेकिट रिफॉर्म (एडीआर) ने ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठाया था और कहा था कि तीन करोड़ से ज्यादा मतदाताओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों के वोटरों को एसआईआर की सख्त शर्तों के कारण मतदान से बाहर किया जा सकता है। यह आयोग की एक बड़ी गलती थी, जिसे 6 जुलाई, 2025 को अखबारों में यह विज्ञापन छपवाकर सुधारा गया कि इन मतदाताओं को एसआईआर-प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी होगा। इसके बाद ही वहां ड्राफ्ट सूची बन पाई।

दूसरा पहलू एसआईआर के दूसरे चरण से जुड़ा है। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तीन केंद्रशासित क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) में इसकी शुरुआत की। यहां दिक्कत यह हुई कि बिहार में स्कूली सत्र की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी की गई थी, जबकि अन्य राज्यों को यह सुविधा हासिल नहीं हुई। उन दिनों स्कूली परीक्षाएं चल रही थीं। नतीजतन, शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संपन्न कराने अथवा कॉपियां जांच करने की जिम्मेदारी तो थी ही, घर-घर जाकर मतदाताओं को जांचने की जवाबदेही भी आयद कर दी गई। यही दबाव कई बीएलओ पर भारी पड़ा और उन्होंने खुदकुशी तक कर ली। इस चूक ने राजनीतिक पार्टियों को हमलावर होने का मौका दिया। हालांकि, बाद में एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाई गई, लेकिन तब तक आयोग की छवि को नुकसान पहुंच चुका था।

तीसरे पहलू के रूप में पश्चिम बंगाल की चर्चा लाजिमी है। यहां भी ड्राफ्ट सूची जल्द तैयार करने का दबाव था। नतीजतन, राज्य में हटाए गए करीब 27 लाख वोटरों की अपील के निराकरण तक का वक्त नहीं मिला और उन्हें मतदान-प्रक्रिया से ही बाहर रहना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहां हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। ऐसे में, लाखों वोटरों को चुनाव-प्रक्रिया से यूं बाहर कर देना आयोग की कार्यशैली को विवादों में ले आया।

मौजूदा तनाव की वजहें इन्हीं तीन पहलुओं में छिपी हैं। आलोचक मानते हैं कि गरीब, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के वैध मतदाता एसआईआर के कारण मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। फॉर्म-6 में माता-पिता के एसआईआर की जानकारी दर्ज करने की अनिवार्यता यही मुश्किलें खड़ी करेगी, जिसका नुकसान अंतत: भारतीय लोकतंत्र को हो सकता है।

इस प्रकरण ने नागरिकता के सवालों को भी जिंदा कर दिया है, जिसको लेकर एसआईआर की शुरुआत से विवाद होता रहा है। क्या चुनाव आयोग नागरिकता का प्रमाण तो नहीं मांग रहा, या गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में दखल तो नहीं दे रहा? यह समझना होगा कि नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय को है। निर्वाचन आयोग सिर्फ उन मामलों में प्रमाण मांग सकता है या जांच कर सकता है, जिनके खिलाफ पहली नजर में संदेह उभरता हो। सुप्रीम कोर्ट का 1995 का फैसला भी यही कहता है।

साफ है, चुनाव आयोग को बहुत संभलकर कदम बढ़ाना होगा। उसकी कोई भी छोटी-बड़ी चूक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला देती है। उम्मीद है, आयोग इन परिस्थितियों को संभाल लेगा।