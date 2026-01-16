चुनावी गठजोड़ तो हर हाल में बनते ही रहेंगे

संक्षेप: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव नतीजों ने एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया है। यहां हर कोई एक-दूसरे का सहयोगी था और विरोधी भी। बेशक, इन चुनावों में भाजपा-शिंदे सेना महायुति को बड़े पैमाने पर जीत मिली है…

संजय कुमार,चुनाव विश्लेषक महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव नतीजों ने एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया है। यहां हर कोई एक-दूसरे का सहयोगी था और विरोधी भी। बेशक, इन चुनावों में भाजपा-शिंदे सेना महायुति को बड़े पैमाने पर जीत मिली है, लेकिन शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) का चुनाव में मिलकर उतरना उल्लेखनीय था, जबकि ये दोनों दल दशकों से एक-दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी, जो कभी महाविकास अघाड़ी में सहयोगी के रूप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की साझेदार थी, अलग रास्ता चुना और वंचित बहुजन अघाड़ी का हाथ थामने का फैसला किया। कुछ जगह पर तो उसके स्थानीय नेताओं ने भाजपा से भी समझौता कर लिया। अब जबकि नतीजों का एलान हो चुका है और ठाकरे बंधुओं को बड़ी हार मिली है, तो सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह के चुनावी समीकरणों का क्या भविष्य है?

यह सही है कि चुनाव से पहले कई दल साथ आते हैं, लेकिन हर गठबंधन मतदान के बाद टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। इतिहास बताता है कि जो गठजोड़ चुनाव में सफल होता है, वह बरकरार रहता है, जबकि जिसे हार नसीब होती है, उसमें टूट की आशंका अधिक होती है। ऐसा कई राज्यों में देखने को मिला है। इस लिहाज से देखें, तो ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर खतरा दिख रहा है। हालांकि, इन चुनावों में उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि राज ठाकरे का कुछ कम। ऐसे में, हार का दोषारोपण ही उनमें अनबन पैदा कर सकता है।

क्या सिर्फ इसी वजह से गठबंधन बिगड़ते हैं? नहीं। यदि गठबंधन का आधार विचारधारा नहीं है, यानी वैचारिक आधार पर उसका गठन नहीं हुआ है, तो वह टूट सकता है। जब दो या दो से अधिक समान विचारधारा की पार्टियां एक साथ आती हैं, तो वह संबंध ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि हार-जीत के बावजूद वे वैचारिक रूप से जुड़ी रहती हैं। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं दिखता। वहां विचारधारा को किनारे कर दिया गया। क्या बीस साल पहले किसी ने सोचा था कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होगा? बालासाहेब ठाकरे ने तो हमेशा कांग्रेस-विरोध की राजनीति की थी, पर उद्धव ठाकरे ने उससे हाथ मिलाया। यह एक बेमेल साथ है, जिसमें विचारधारा की कोई भूमिका नहीं। इस साझेदारी की वजह सिर्फ एक है- आप प्रतिद्वंद्वी दल को हराने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि, यह कोई नई परंपरा नहीं। भारतीय लोकतंत्र में हमने देखा है कि कुछ दल एक साथ आते हैं, ताकि प्रतिद्वंद्वी पार्टी को चुनाव में मात दी जा सके। इसमें चूंकि विचारधारा को नजरंदाज किया जाता है, इसलिए चुनाव के पहले ऐसे गठबंधन बनते तो हैं, पर चुनाव के बाद टिक नहीं पाते।

गठबंधन वह भी टिकाऊ होता है, जिसमें एक बड़ी पार्टी हो और शेष छोटे दल। इसमें राजनीतिक समीकरण बनाना आसान होता है। मगर जब किसी गठबंधन में दो बड़ी पार्टियां हों, तो सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में, सीटों का बंटवारा ही नहीं, जीतने की सूरत में सरकार चलाना भी कठिन होता है।

गठबंधन की एक तस्वीर राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखती है। इसमें कई दल लोकसभा चुनावों में एक साथ मैदान में तो उतरते हैं, पर विधानसभा में वे अलग-अलग रास्ता पकड़ते हैं। कई जगह तो वे ‘दोस्ताना मुकाबला’ करते हैं। इसे मैं ‘ओवरसाइज कोलिशन’ कहता हूं। इसमें प्रत्याशी कई हो जाते हैं, गठबंधन की शर्तों के कारण कई को मैदान में उतरने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में, पहले बातचीत करके मसले का हल निकाला जाता है, पर सहमति न बनने पर ‘दोस्ताना मैच’ खेला जाता है। अभी-अभी बिहार विधानसभा चुनावों में हमने ऐसा देखा है।

कभी-कभी केंद्र में साथ रहने वाले दल राज्यों में अलग-अलग इसलिए भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पार्टियों की अलग अपेक्षाएं होती हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की अलग। इसमें कम जनाधार वाली पार्टी यह नहीं चाहती कि उसे कमतर समझा जाए। हालांकि, छोटी पार्टियों को अनदेखा करने का नुकसान बड़े दल भी उठाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और ‘आप’ व ‘सपा’ छोटी। वे एक साथ न आ सकीं, जिसका नतीजा कांग्रेस की हार के रूप में निकला। हरियाणा में भी यही कहानी दोहराई गई। दिल्ली चुनाव भी इसका एक उदाहरण है, जहां आप जीत के मुगालते में रही और अन्य पार्टियों को महत्व नहीं दिया। बिहार में भी मुकेश सहनी की पार्टी से विपक्ष का गठबंधन आसान नहीं रहा, क्योंकि जनाधार की अपेक्षा उसकी मांग बड़ी थी।

इन तमाम उदाहरणों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में गठबंधन की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसका एक कारण तो यही है कि एक-दो को छोड़ दें, तो राज्यों में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जो अकेले भाजपा को हरा सके। इसलिए उसके लिए लाजिमी है कि जीतने के लिए वह राज्य में सक्रिय अन्य दलों से गठबंधन करे।

भाजपा की बात करें, तो उसकी खूबी यह है कि वह बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटे-छोटे दलों को साथ में रखना जानती है। इसकी वजह यह है कि वह एक-एक वोट की कीमत पहचानती है। केंद्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी, जहां भाजपा एक बड़ी ताकत है, उसने अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर आदि की पार्टियों को साथ में रखा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक में उसने गठबंधन किया है, जबकि यहां भाजपा छोटे दल की भूमिका में है। यहां वह खुद के विस्तार के लिए दूसरी पार्टियों के साथ है। तेलगांना में हमने इसका लाभ देखा है, जहां अब वह एक बड़ी पार्टी बन गई है। यानी, जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा गठबंधन करती है और उसका यह मॉडल बहुत सफल रहा है।

जहां तक विपक्ष का सवाल है, उसके लिए गठबंधन करना मजबूरी है। ये दल तभी भाजपा को हराने की स्थिति में होंगे, जब वे एक साथ आएंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि अगले कुछ दशकों तक दोनों पक्ष गठबंधन करते रहेंगे, चाहे वह मेल का हो या बेमेल का।