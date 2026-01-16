Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन hindustan opinion column 17 January 2026
शासन के लिए भाजपा बनी स्वाभाविक पार्टी

शासन के लिए भाजपा बनी स्वाभाविक पार्टी

संक्षेप:

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत न अप्रत्याशित है, न आश्चर्यजनक। यहां के राजनीतिक समीकरण और जन-समर्थन, दोनों भाजपा के पक्ष में थे। पूरे देश में भाजपा की जीत की जो शृंखला चल रही है…

Jan 16, 2026 11:25 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राकेश सिन्हा,पूर्व भाजपा सांसद

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत न अप्रत्याशित है, न आश्चर्यजनक। यहां के राजनीतिक समीकरण और जन-समर्थन, दोनों भाजपा के पक्ष में थे। पूरे देश में भाजपा की जीत की जो शृंखला चल रही है, यह उसी की अगली कड़ी है। विपक्ष न सिर्फ इसे रोक पाने में विफल साबित हो रहा है, बल्कि इसके लिए विफल बेमेल गठबंधन तक कर रहा है।

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा गठबंधन की जीत के स्थानीय कारण भी हैं और राष्ट्रीय भी। पहले स्थानीय कारणों की चर्चा। पहला, बाल ठाकरे की शिवसेना में लोगों के आकर्षण का केंद्र था-, मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध। उद्धव ठाकरे ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ठोस एजेंडे के साथ इस आर्थिक राजधानी को आगे बढ़ा रही है, जबकि यह राज्य विगत वर्षों में कांग्रेस-शिवसेना के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार व नीतिगत अपंगता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इतना ही नहीं, स्वयं फडणवीस की अपनी राजनीतिक दृष्टि है, जिसका प्रभाव सामान्य मुंबइकर पर पड़ा है। इसके उलट, विपक्ष के पास न कोई ठोस एजेंडा था और न पारदर्शी नेतृत्व।

वास्तव में, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में भाजपा का जनाधार उत्थान पर है। आलोचक भाजपा को दक्षिण से दूर बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले महीने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर चुना गया है। शहरी निकाय में भाजपा की बढ़त ने स्वयं वहां के वामपंथी दलों को आत्मचिंतन के लिए बाध्य कर दिया है। उधर, तमिलनाडु में द्रमुक को पहली बार महसूस हो रहा है कि उसे दशकों बाद किसी राष्ट्रीय दल से चुनौती मिल रही है।

भाजपा की जीत के तीन मुख्य राष्ट्रीय कारण हैं। पहला, लंबे समय से कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासनकाल में आर्थिक विकास की जो संरचना थी, उसने भारत को स्थायी रूप से तीसरी दुनिया का देश बनाकर रखा था। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास को नई दृष्टि दी। उन्होंने न सिर्फ स्वावलबंन को आगे बढ़ाया, बल्कि आक्रामक आर्थिक विकास सुनिश्चित की। नतीजतन, आज हमारा देश दुनिया की शीर्ष चार आर्थिक ताकतों में एक है। इस विकास का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा, वह तो स्पष्ट है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने न्याय के साथ विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारा, इसलिए आर्थिक विकास का लाभ मुट्ठी भर लोगों तक सिमटा नहीं है। सर्व-समावेशी नीति के आधार पर प्रधानमंत्री ने इस विकास के लाभ को किसानों, श्रमिकों, महिलाओं व ग्रामीण भारत के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इससे देश की बहुसंख्यक जनता, जो राज्य की ओर दया-भाव से अपनी मांगें रखा करती थी, अब अधिकार-आधारित हिस्सेदारी पाने लगी है।

भाजपा की जीत का दूसरा राष्ट्रीय कारण अब तक की सरकारों के सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन से जुड़ा है, जो मुख्यत: यूरोप केंद्रित था। भारत की अपनी पहचान के प्रति न सत्ता के सिद्धांतकारों की रुचि थी और न ही इसके लिए वैकल्पिक विचारधारा को वे प्रोत्साहित करते थे। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने इस वैकल्पिक सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन को उभारने का काम किया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो या फिर सोमनाथ मंदिर का उत्सव- सभी पक्षों को भाजपा ने सभ्यताई-सांस्कृतिक आईने में देखने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सभ्यताई-सांस्कृतिक प्रश्नों पर राज्य की उदासीनता को तोड़ दिया। इसने जनमानस को भाजपा के साथ अभिन्न रूप से जोड़ दिया है।

तीसरा बड़ा कारण नेतृत्व की भूमिका है। दुनिया की राजनीति में सशक्त नेतृत्व और शक्तिशाली देश, इन दोनों का हमेशा निर्णायक हस्तक्षेप रहा है। स्वतंत्रता के बाद से भारत इस प्रयास में लगातार विफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन मिथकों को तोड़ दिया कि कोई विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता। देश के आर्थिक व सामरिक सशक्तीकरण ने दुनिया में भारत की एक अलग पहचान दी है। प्रधानमंत्री के प्रयास ने भारतीयों में नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया है।

यह सही है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनो समानांतर रेखाओं की तरह लोकंतत्र को समृद्ध करते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की विडंबना है कि परंपरागत विपक्ष, जिसका नेतृत्व कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, बदली हुई परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में या तो असमर्थ है या उसमें करने की इच्छाशक्ति नहीं है। दो प्रमुख कमजोरियों के कारण विपक्षी दल भाजपा के सामने न्यूनतम प्रतिकार करने की क्षमता भी नहीं रख पा रहे हैं- पहला, पंथनिरपेक्षता के प्रश्न पर उनकी सोच वही है, जो औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादियों की हुआ करती थी। अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण और उनके वोट-बैंक पर उनकी अत्यधिक निर्भरता ने उनको आम हिंदू मतदाताओं से दूर कर दिया है। दूसरा, विपक्ष की अपील उसके अपने कारणों से दिनोंदिन सिमटती जा रही है। विपक्षी दल बार-बार जातीय और सांप्रदायिक चेतना के आधार पर देश का राजनीतिक समीकरण बदलना चाहते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में जब आर्थिक चेतना और आर्थिक उत्थान सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, तब जाति और संप्रदाय की भूमिका पानी के बुलबुले की तरह ही राजनीति में काम करती है।

असल में, परिवर्तन के इस दौर में राष्ट्रीय राजनीति भारत के लोकतंत्र को भी परिभाषित कर रही है। धीरे-धीरे ही सही, संकीर्णताओं की दीवारों को तोड़कर राम और रोटी आधारित सामाजिक-आर्थिक दर्शन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इसीलिए, हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन के लिए भाजपा एक स्वाभाविक पार्टी के रूप मे स्थापित हो चुकी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)